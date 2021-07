94 morts, 22 toujours portés disparus dans l’effondrement d’un condominium en Floride

Les sauveteurs et le personnel travaillent pour récupérer les restes de l’immeuble à condos de 12 étages Champlain Towers South effondré le 8 juillet 2021 à Surfside, en Floride.

« Cela fait deux semaines et les conditions sont très, très difficiles. Mais cela n’a pas ralenti le travail », a déclaré Burkett dimanche.

« Membres de la communauté, premiers intervenants, partenaires internationaux – nous nous sommes tous réunis une fois de plus pour reconnaître l’énorme tragédie et les efforts extraordinaires de tous ceux qui nous ont aidés à traverser ces jours difficiles », a-t-elle déclaré.

L’équipe de recherche israélienne avait travaillé aux côtés des premiers intervenants de Miami, du comté de Miami-Dade et du Mexique pour passer au peigne fin les décombres de l’effondrement et a été commémorée lors d’une marche commémorative près du site.

Les équipes de recherche ont déplacé les opérations de sauvetage vers la récupération, et les autorités ont déclaré qu’elles espèrent conclure les efforts de recherche dans les semaines à venir alors qu’une équipe d’Israël a quitté le site samedi.

« Veuillez vous joindre à moi pour continuer à prier pour ceux que nous avons perdus, les familles en deuil et celles qui attendent toujours », a déclaré Levine Cava.

Au moins 94 sont décédés et 22 sont portés disparus sur le site de l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages à Surfside, en Floride, alors que les efforts de recherche entrent dans une troisième semaine, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse lundi matin. .

Service d’incendie de Miami Dade | via Reuters

Le personnel de recherche et de sauvetage travaille sur le site d’un complexe de condominiums effondré en Floride à Surfside, Miami, dans cette image du document du 2 juillet 2021.

Une enquête sur la cause de l’effondrement se poursuit, l’Institut national des normes et de la technologie évaluant les vestiges de la structure et effectuant des tests sur plusieurs morceaux de béton.

Des preuves récentes indiquent que les tours Champlain Sud présentaient des défauts structurels dès 2018, avec des problèmes d’étanchéité sous la piscine et des fissures dans le garage de stationnement souterrain. Les experts ont également déclaré que l’abrogation d’une loi de Floride en 2010 qui exigeait des immeubles en copropriété de planifier les réparations peut avoir contribué à l’effondrement.

Champlain Towers North, la propriété sœur de l’immeuble en copropriété effondré, fait également l’objet d’une enquête pour déterminer si la structure est sûre.

Burkett a déclaré dimanche que des tests récents sur des échantillons de matériaux de la tour nord indiquent que la résistance du béton est « très bonne ». Des inspections visuelles et des tests supplémentaires sont en cours pour évaluer la sécurité de la structure, a déclaré Burkett.