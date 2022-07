94 migrants échappent à l’étouffement dans un camion au Mexique

Certains ont été blessés lorsqu’ils ont sauté du toit de la remorque, mais leurs blessures n’incluaient aucune fracture et n’étaient pas considérées comme mettant leur vie en danger.

Escalante a déclaré que les résidents locaux près de la ville d’Acayucan avaient entendu le bruit et avaient aidé à ouvrir le conteneur de fret.

On pense qu’un nombre beaucoup plus important de migrants se trouvaient à bord et ont fui après s’être échappés.