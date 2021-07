94% des patients cancéreux réagissent bien au vaccin Covid-19 : étude

Près de 95% des personnes atteintes de cancer ont développé une bonne réponse immunitaire aux vaccins à ARNm de Covid-19 trois à quatre semaines après avoir reçu leur deuxième dose, selon une nouvelle étude co-écrite par des chercheurs d’origine indienne. L’étude, publiée dans la revue Cancer Cell, a indiqué que parmi les 131 patients étudiés, 94% ont développé des anticorps contre le coronavirus. Sept patients à haut risque ne l’ont pas fait.

« Nous n’avons pu trouver aucun anticorps contre le virus chez ces patients », a déclaré le chercheur Dimpy P. Shah du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à San Antonio.

Parmi les groupes à haut risque, les patients recevant un traitement appelé Rituximab dans les six mois suivant la vaccination n’ont développé aucun anticorps. Le rituximab est un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement des cancers hématologiques et des maladies auto-immunes.

Les patients sous chimiothérapie toxique pour les cellules ont développé une réponse en anticorps, mais celle-ci a été atténuée par rapport à la population générale.

« Comment cela est-il lié à la protection contre le COVID-19, nous ne le savons pas encore », a déclaré Dimpy Shah.

La variante Delta et d’autres mutants du virus Covid-19 n’ont pas été examinés dans l’étude. L’équipe n’a pas non plus analysé la réponse des cellules T et des cellules B anti-infectieuses chez les patients atteints de cancer.

« Les patients atteints de tumeurs malignes hématologiques, telles que le myélome et le lymphome hodgkinien, étaient moins susceptibles de répondre à la vaccination que ceux atteints de tumeurs solides », a déclaré Pankil K. Shah de l’Hôpital universitaire de Genève.

L’âge médian des patients de l’étude était de 63 ans. La plupart des patients (106) avaient des cancers solides par opposition aux hémopathies malignes (25).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici