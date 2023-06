93 % des PDG se préparent à une récession : à quoi s’attendre ?

Voici ce qu’elle et d’autres professionnels pensent du climat économique actuel, et comment ils disent que vous devriez envisager de vous préparer à ce qui vous attend.

C’est juste un autre point de données dans une économie qui se trouve dans un endroit profondément étrange et déroutant. Bien que beaucoup pensent que l’économie se dirige vers un ralentissement, nous avons toujours un emploi solide, des dépenses de consommation robustes et un marché boursier en hausse.

Une baisse de l’activité économique est exactement ce que veut la Réserve fédérale. Au cours de l’année écoulée et du changement, la banque centrale a rapidement augmenté les taux d’intérêt à court terme dans le cadre d’un effort visant à refroidir l’économie et, par conséquent, à juguler l’inflation galopante.

L’arbitre officiel des récessions, le National Bureau of Economic Research, définit une récession comme « une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois ».

La question à un million de dollars : l’économie américaine va-t-elle sombrer dans une récession ?

C’est impossible à dire, bien sûr, mais une chose est sûre, déclare Ed Yardeni, économiste et président de Yardeni Research. « Si nous avons une récession, ce sera la récession la plus largement anticipée de tous les temps. »

« Habituellement, les récessions surprennent tout le monde, et tout le monde est coincé avec beaucoup d’affaires qui ont été construites sur l’hypothèse d’une croissance dans un avenir prévisible. Et puis, tout à coup, le plancher tombe sous eux », dit-il.

Étant donné que presque tous les PDG du pays ferment les écoutilles dans une certaine mesure, il est peu probable que cela se produise. Mais les investisseurs en actions pourraient encore souffrir. Bien que le marché ait eu une tendance à la hausse, certaines des plus grandes entreprises ont fait le gros du travail tandis que beaucoup d’autres sont à la traîne – un signe classique de faiblesse du marché, dit Sonders.

De plus, alors que les observateurs du marché semblent croire que la Réserve fédérale va suspendre ses hausses de taux d’intérêt, le marché semble estimer que les taux vont bientôt baisser. Mais une telle décision de la Fed ne se produirait que « dans un contexte économique beaucoup plus laid que ce que nous envisageons actuellement », déclare Sonders.

En d’autres termes, la seule façon pour la Fed de commencer à abaisser les taux d’intérêt à ce stade est si l’économie dérapait. « Quelque chose doit donner en termes d’attentes des investisseurs », déclare Sonders.

Où cela vous laisse-t-il, vous et votre portefeuille ? Les experts disent de s’attendre à de la volatilité, mais de ne pas laisser les fluctuations à court terme des marchés vous amener à modifier vos plans à long terme.

« Il convient de faire preuve d’un peu de prudence dans [stock] marchés », explique Gargi Chaudhuri, responsable de la stratégie d’investissement iShares, Amériques, chez BlackRock. « Mais en même temps, nous disons aux investisseurs de rester investis à long terme. Alors, comment faites-vous les deux ? »

Au sein de votre portefeuille d’actions, Chaudhuri recommande de se concentrer sur les sociétés dites de haute qualité – celles qui ont des bilans solides, des marges en expansion et qui ont fait preuve de résilience lors des ralentissements économiques passés.

Sonders, qui recommande également un passage à des actions de qualité, récompense les entreprises disposant de flux de trésorerie suffisants pour financer les opérations sans s’endetter et ayant récemment dépassé les estimations de bénéfices.

La même logique s’applique aux obligations, où les analystes recommandent de se concentrer sur les dettes avec des cotes de crédit élevées qui sont peu susceptibles de faire défaut, y compris les bons du Trésor et la dette des entreprises de qualité supérieure.

« Recherchez des zones plus défensives du marché qui vous permettent de rester investi, mais en même temps, vous protègent un peu alors que le marché continue de connaître de la volatilité », déclare Chaudhuri.

