93 Américains sont morts des suites d’une chirurgie esthétique en République Dominicaine : CDC

Santé





Le Les Centers for Disease Control and Prevention ont émis un avertissement après que près de 100 Américains sont morts des suites d’interventions de chirurgie esthétique en République dominicaine.

Quatre-vingt-treize citoyens américains sont morts de complications liées à la chirurgie esthétique dans ce pays entre 2009 et 2022, selon le CDC.

Les décès ont augmenté ces dernières années, plus de la moitié survenant après 2018.

Les cas mortels ont culminé en 2020, lorsque 17 personnes sont décédées.

Les incidents concernaient tous une liposuccion, la grande majorité (92 %) étant un transfert de graisse fessière – également connu sous le nom de lifting brésilien des fesses.

Le lifting brésilien des fesses a gagné en popularité ces dernières années – il y a eu plus de 40 000 augmentations de fesses réalisées en 2020 rien qu’aux États-Unis – ainsi que les chirurgies esthétiques en général, alors que les experts continuent de mettre en garde contre l’augmentation des taux de dysmorphie corporelle, en particulier chez les femmes.

Tous les patients décédés des suites d’interventions chirurgicales en République dominicaine, sauf un, étaient des femmes dont l’âge médian était de 40 ans.

Les décès dus à des interventions chirurgicales pratiquées en République dominicaine ont augmenté ces dernières années, plus de la moitié étant survenus après 2018. Les cas mortels ont culminé en 2020, lorsque 17 personnes sont décédées.

s4svisuals – stock.adobe.com

La majorité des décès étaient causés par des embolies ou des blocages de la circulation sanguine, dus soit à des caillots sanguins, soit à une accumulation de graisse.

Le taux de mortalité dû au lifting brésilien des fesses – où les chirurgiens utilisent la graisse provenant d’autres parties du corps pour modifier la taille et la forme du derrière – est d’environ 1 sur 15 000, selon une étude de 2020 publiée dans l’Aesthetic Surgery Journal.

De nombreux patients décédés suite à des procédures en République dominicaine présentaient des facteurs de risque, notamment l’obésité et le fait d’avoir subi plusieurs procédures en même temps.

Les cas concernaient tous une liposuccion, la grande majorité (92 %) étant un transfert de graisse fessière – également connu sous le nom de lifting brésilien des fesses.

Géorgie – stock.adobe.com

Alors que de plus en plus de personnes ont commencé à recourir à la chirurgie esthétique, le tourisme médical a explosé et beaucoup ont pris rendez-vous en dehors des États-Unis, attirés par la baisse des coûts et des délais d’attente plus courts.

La République dominicaine est devenue un endroit populaire pour le tourisme médical car elle est proche des États-Unis et possède une industrie touristique américaine existante. Les médecins de l’île des Caraïbes font également de la publicité pour leurs services aux États-Unis.

“Des infections surviennent régulièrement après une chirurgie esthétique pratiquée en dehors des États-Unis”, prévient le CDC.

Les liftings brésiliens des fesses ont gagné en popularité ces dernières années, tout comme les chirurgies esthétiques en général, alors que les experts continuent de mettre en garde contre l’augmentation des taux de dysmorphie corporelle, en particulier chez les femmes.

puhhha – stock.adobe.com

Les experts préviennent que les personnes intéressées par la chirurgie esthétique devraient discuter des risques avec leur professionnel de la santé habituel.

L’une des personnes décédées des suites d’un lifting brésilien des fesses effectué en République dominicaine était la capitaine du département correctionnel de Rikers Island de New York, Tandra Bowser-Williams.

Mais ce pays des Caraïbes n’est pas le seul endroit où les patients souffrent de complications inquiétantes, voire potentiellement mortelles.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo