93 Américains sont morts après une chirurgie esthétique en République Dominicaine sur une période de 14 ans, selon le CDC

Des dizaines de citoyens américains sont morts après avoir subi une chirurgie esthétique en République dominicaine sur une période de 14 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention. L’agence a constaté que 93 Américains sont morts après avoir subi de telles procédures dans ce pays des Caraïbes entre 2009 et 2022.

Des rapports d’autopsie étaient disponibles pour 20 des cas et, dans chacun d’entre eux, les patients ont souffert de complications pendant ou après l’opération, a indiqué le CDC dans un communiqué. rapport publié Jeudi.

Une embolie graisseuse, une condition dans laquelle des particules de graisse dans la circulation sanguine bloquent les vaisseaux sanguins, a été la cause du décès de 11 des cas, selon le CDC.

L’agence a indiqué que les patients dont le décès était dû à une embolie graisseuse avaient subi une liposuccion et un “transfert de graisse fessière”, également connu sous le nom de lifting brésilien des fesses.

“L’embolie graisseuse est un risque reconnu associé aux injections de graisse, en particulier celles utilisées pour l’augmentation des fessiers”, a déclaré le CDC.

Pour sept autres cas, la cause du décès était une maladie connue sous le nom de thromboembolie veineuse pulmonaire, qui est un blocage soudain d’une artère pulmonaire. Après une intervention chirurgicale majeure, c’est l’un des moments où les gens courent le plus de risque de développer cette maladie. selon le National Heart, Lung, and Blood Institute.

Le CDC a déclaré que les facteurs de risque tels que l’obésité et les procédures multiples effectuées au cours de la même opération auraient pu être atténués ou évités grâce à des protocoles chirurgicaux et des soins postopératoires améliorés.

L’agence a noté que ce qu’on appelle Tourisme médical est de plus en plus courant parmi les Américains qui recherchent rapidement des procédures moins coûteuses.

“Les citoyens américains souhaitant bénéficier d’une chirurgie esthétique élective en dehors des États-Unis devraient consulter leurs professionnels de la santé concernant leur risque d’effets indésirables”, a déclaré le CDC.

L’année dernière, quatre Américains ont été kidnappés au Mexique lors d’un voyage au cours duquel un membre du groupe souhaitait subir une chirurgie esthétique ; deux des Américains sont morts dans cette épreuve.

Plus de CBS News