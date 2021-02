SAISON quatre de la série Fox 911 lancée en janvier 2021.

Le casting étoilé comprend de nombreux vétérans de la télévision et du cinéma.

Qui est dans la quatrième saison de 911?

Le casting comprend, entre autres, Angela Bassett, Peter Krause et Jennifer Love Hewitt.

Bassett, qui joue Athena Grant, est connue pour son interprétation de Tina Turner dans What’s Love Got To Do With It.

Elle a également été récemment vue dans Black Panther et Mission Impossible 6.

Le vétéran Krause, qui joue Bobby Nash, a récemment joué dans la série dramatique The Catch, face à Mireille Enos.

Il est surtout connu pour son travail sur le drame câblé Six Feet Under, pour lequel il a été nominé pour trois Emmy Awards.

Hewitt, qui joue Maddie Kendall, a joué dans des séries telles que Party of Five, Criminal Minds et Ghost Whisperer.

Les autres membres de la distribution comprennent Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar et Ryan Guzman.

Quand la saison quatre a-t-elle été lancée?

La saison a débuté le 18 janvier 2021, avec un épisode intitulé The New Abnormal.

« Lorsque le barrage du réservoir d’Hollywood se brise, Bobby (Peter Krause) et les 118 se précipitent pour sauver les passagers d’un bus de la ville qui s’est écrasé dans un bâtiment à plusieurs étages dans les airs », lit-on dans le synopsis de la première de la saison.

«Maddie (Jennifer Love Hewitt) doit d’abord localiser, puis secourir, un cycliste pris au piège, et Athena (Angela Bassett) aide une femme agoraphobe à évacuer sa maison.

«Pendant ce temps, l’équipe s’adapte à la vie en tant que premiers intervenants pendant la pandémie.

« Bobby s’inquiète si Athena est prête pour le service sur le terrain depuis qu’elle s’est remise de ses blessures physiques et psychologiques; Chimney (Kenneth Choi) prend des précautions extrêmes autour d’une Maddie enceinte; et May (Corinne Massiah) commence un nouveau travail surprenant. »

La série est diffusée le lundi soir à 20 h sur Fox.