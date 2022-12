‘90210’ stars Tori Spelling, Jennie Garth visitent la maison de plage où ils ont filmé l’émission:’ ‘Il semble exactement pareil’

Tori Spelling et Jennie Garth reviennent 20 ans en arrière.

Les anciennes co-stars de “90210” ont récemment visité la maison de plage de la série, qui servait d’appartement dans lequel vivaient leurs personnages Donna Martin et Kelly Taylor avec David Silver, joué par Brian Austin Green. Tous les trois ont emménagé dans l’appartement de l’émission FOX lorsque leurs personnages ont obtenu leur diplôme de West Beverly High.

“OMG, nous sommes retournés à l’appartement sur la plage…”, a écrit Spelling, 49 ans, sur Instagram. !”

Spelling et Garth sont retournés à la maison pour enregistrer un épisode de leur podcast, “9021OMG”, dans lequel ils reproduisent des épisodes de l’émission emblématique, divulguent tous les secrets des coulisses et invitent parfois d’autres anciens membres de la distribution à s’amuser. .

TORI SPELLING DIT ÊTRE CRITIQUE DEPUIS QU’ELLE AVAIT 16 ANS LUI A DONNÉ ‘UNE PEAU ÉPAISSE’: ‘ENFIN, C’EST À PROPOS D’EUX’

Pendant le podcast, le duo a discuté de ce que c’était que de filmer dans le célèbre appartement et de ce que c’était que de revenir 20 ans plus tard, Garth admettant qu’elle n’avait “jamais été à l’intérieur” puisque le casting n’a filmé que devant l’extérieur de la maison, avec tous les plans intérieurs filmés à l’intérieur d’une scène sonore.

Alors que voir l’intérieur de la maison était nouveau pour Garth, Spelling l’a laissé échapper, elle se faufilait parfois à l’intérieur pendant les pauses du tournage. En le voyant pour la première fois, Garth a été impressionné par la similitude avec la scène sonore sur laquelle ils ont filmé, les deux convenant que l’extérieur de la maison “est exactement le même” depuis leur dernière visite.

“Cela me fait me sentir très jeune … La façon dont nous sommes tous les deux assis sur le canapé est la façon dont nous avions l’habitude de nous asseoir sur le canapé, sur le plateau, dans l’appartement de la plage”, se souvient Spelling. “Cela me rappelle tant de fois [we were] juste rire. Et ça m’a rappelé ton ventre, et [Garth’s daughter] Luca Bella dans ton ventre. Vous verriez du mouvement et vous auriez des petits gargouillis et des sons. Cela me ramène.”

Garth a ajouté: “Je me sens littéralement chez moi. Je me sens très à l’aise.” Elle a également expliqué qu’elle espérait “qu’ils ne changeront jamais cela” et qu’elle “ne verrait pas d’inconvénient à ce qu’ils mettent à jour certaines choses à l’intérieur”, mais qu’elle préférerait que l’extérieur “reste toujours le même”.

Une partie de la raison pour laquelle les deux pensent que le propriétaire de l’immeuble n’a rien changé à l’extérieur de l’appartement est qu’il est si connu pour être présenté dans l’émission et qu’il est annoncé sur AirBnb sous le nom de “Appartement 90210”. Comme indiqué sur la liste, la maison offre une vue à 270 degrés sur la plage.

Les deux se sont demandé si les personnes séjournant dans l’appartement entendaient jamais les fans de l’émission crier de l’extérieur à cause de leur enthousiasme à l’idée de voir la célèbre maison. Ils sont arrivés à la conclusion que c’était possible, car ils ont vu d’innombrables photos sur les réseaux sociaux de fans posant devant la maison.

Au cours de l’exploration de la propriété, Spelling et Garth ont noté que les chaises de jardin ressemblaient exactement à celles qui étaient là pendant le tournage, et ont plaisanté en disant qu’étant donné qu’ils n’avaient rien pu garder de l’ensemble d’origine, ils devraient être autorisés à prendre l’une des chaises sur le patio.

Ils ont également découvert que la célèbre maison valait désormais 9 millions de dollars, ce qui a amené la coanimatrice de Spelling et Garth, Sisanie Villaclara, à se demander comment trois adolescents qui venaient de terminer leurs études secondaires pouvaient s’offrir un appartement de luxe en bord de mer, Garth a plaisanté “nos parents étaient chargés”.