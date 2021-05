900k morts de Covid en Amérique? Un institut soutenu par Gates affirme que le nombre de coronavirus dans le monde est plus que doublé du nombre officiel – RT USA News

Une équipe dont les modèles statistiques ont été utilisés pour justifier les premiers verrouillages de Covid-19 fait maintenant valoir que le véritable nombre de morts de la pandémie est beaucoup plus élevé que les chiffres officiels – et plus proche de ses propres prédictions apocalyptiques.

Covid-19 a tué plus de 900000 Américains et plus de 6,9 ​​millions de personnes dans le monde, a déclaré jeudi l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé (IHME) de l’Université de Washington, citant ses propres modèles statistiques basés sur la surmortalité.

En revanche, les chiffres officiels compilés par l’Université Johns Hopkins font état de 3,24 millions de décès dans le monde, dont 580 000 aux États-Unis, au 6 mai.

Ce matin, nous publions un changement majeur dans notre modèle COVID-19 (➡️https: //t.co/5biAggRz1T). Nous intégrons maintenant la surmortalité pour approximer le taux de mortalité total du COVID-19 dans le monde. pic.twitter.com/IehmwuuaKB – Institut de mesure et d’évaluation de la santé (IHME) (@IHME_UW) 6 mai 2021

Le chef de l’IHME, le Dr Christopher Murray, a expliqué dans une série de vidéos qu’ils utilisaient un «Variété de méthodes statistiques» pour déterminer la surmortalité, qui a ensuite été mise en balance avec six autres facteurs pour calculer si elle aurait été due au coronavirus ou à d’autres causes.

Ils ont comparé «Décès prévus toutes causes confondues sur la base des tendances prépandémiques avec le nombre réel de décès toutes causes confondues au cours de la pandémie», puis enlevé les morts à la fois «Indirectement attribuable» à la pandémie et « Évité » par les verrouillages.

« Lorsque vous mettez tout cela ensemble, nous concluons que la meilleure façon, l’estimation la plus proche, pour la vraie mort de Covid est toujours la surmortalité, parce que certaines de ces choses sont positives, d’autres facteurs sont négatifs. » Murray a dit.

Avec cet ajustement total de la mortalité COVID-19, ce sont les pays qui, selon nous, ont actuellement le nombre total de décès COVID-19 .vs le plus élevé. décès signalés par COVID-19: pic.twitter.com/v7af0kO6Ab – Institut de mesure et d’évaluation de la santé (IHME) (@IHME_UW) 6 mai 2021

L’institut suggère apparemment que les données officielles de Covid ne sont pas dignes de confiance – et leur extrapolation « statistiques » impliquent que certaines nations sont encore plus indignes de confiance que les autres. Par exemple, ils affirment que la Russie a enregistré près de six fois plus de décès de coronavirus que ses chiffres officiels – presque autant que le Brésil, dont les chiffres officiels sont censés être inférieurs d’un tiers, encore une fois selon les mesures de l’IHME. En revanche, le Royaume-Uni « Sous-dénombré » ses morts de seulement 60 000 ou plus.

L’affirmation de la bombe, bien que rapidement reprise par les principaux médias, a été accueillie avec un certain scepticisme par d’autres scientifiques. William Hanage de l’Université de Harvard a déclaré à NPR dans un courrier électronique que l’affirmation de l’IHME selon laquelle les décès de Covid-19 ont été « Considérablement sous-estimé » dans certains endroits plus que dans d’autres « Est probablement valable, mais les chiffres absolus le sont moins pour de nombreuses raisons. »

«Leur estimation des décès en excès est énorme et incompatible avec nos recherches et d’autres,», A déclaré le Dr Steven Woolf de la Virginia Commonwealth University. «Il y a beaucoup d’hypothèses et de suppositions éclairées intégrées dans leur modèle.»L’équipe de chercheurs de Woolf a publié une étude sur la surmortalité aux États-Unis dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) du mois dernier.





Cependant, l’IHME est tellement confiant dans ses chiffres qu’il a déclaré que sa future modélisation sera basée sur ces estimations du nombre total de décès.

L’institut, qui reçoit un financement généreux de la Fondation Bill et Melinda Gates, a produit des modèles qui ont été utilisés par le gouvernement américain en mars et avril derniers pour imposer des verrouillages – mais ont fini par être bien en avance sur le bilan réel de la pandémie.

Un certain nombre de scientifiques ont critiqué leurs projections comme étant défectueuses, inappropriées et peu fiables, un épidémiologiste allant même jusqu’à qualifier la dépendance à leur égard de « travestir » politique publique.

