Et il a dit qu’en plus des efforts pour «réparer les dégâts et combler les lacunes», le tsar de la relance de l’éducation, Sir Kevan Collins, apprendrait des pratiques développées pendant la pandémie par les écoles qui ont adopté l’enseignement à distance via la technologie.

Et il a dit: «Entre trois et cinq mois d’éducation ont été perdus. Et bien sûr, ce sont les enfants qui ont le plus besoin d’attention qui ont le plus besoin d’attention et qui n’ont pas reçu le temps et le soutien dont ils ont besoin.

