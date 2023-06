900 000 $ volés à GiveDirectly en République démocratique du Congo

GiveDirectly est une organisation caritative sur laquelle nous avons beaucoup écrit ici à Future Perfect. Leur projet est, à première vue, incroyablement simple : envoyer de l’argent directement aux personnes les plus pauvres du monde, afin qu’elles puissent le dépenser pour tout ce dont elles ont besoin. La grande idée est que l’argent liquide a beaucoup moins de frais généraux que d’autres formes de philanthropie, peut être utilisé pour presque tout et respecte les bénéficiaires, qui savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin.

GiveDirectly a commencé il y a seulement dix ans, mais il est devenu une force majeure de l’aide internationale. Non seulement a-t-il déplacé des centaines de millions de dollars en transferts monétaires vers les pauvres du monde chaque année, mais il a également financé des essais contrôlés randomisés (ECR) à grande échelle sur les transferts monétaires, augmentant les preuves sur les domaines dans lesquels ils aident et comment ils peuvent ( et ne peut pas) changer la vie des gens.

Cette semaine, GiveDirectly parle d’un autre élément moins discuté de l’image de l’aide mondiale : la fraude et le vol. Dans un rapport détaillé publié plus tôt cette semaine, ils expliquent comment près d’un million de dollars ont été volés en 2022 aux bénéficiaires de l’aide GiveDirectly en République démocratique du Congo (RDC).

C’est moins de 1% de l’argent que GiveDirectly a déplacé l’année dernière, mais cela a eu un impact énorme sur les destinataires prévus en RDC, où plus de la moitié de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour, et a entraîné des changements majeurs de politique organisationnelle. pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Le rapport met en lumière un problème auquel presque toutes les organisations humanitaires sont confrontées, mais dont personne ne veut parler. Le souci est que si vous informez vos donateurs du vol et de la fraude qui se produisent sur votre montre, vos donateurs donneront à d’autres organisations qui ne le faites pas parler ouvertement de ces questions. Mais ce sont des problèmes auxquels toute organisation essayant de transférer de l’argent ou tout autre type d’aide à grande échelle est confrontée – et ce n’est qu’en parlant ouvertement du vol que les organisations peuvent concevoir de meilleures procédures pour l’empêcher.



« Vous vous retrouvez dans une situation où personne ne partage » les détails des cas de vol et de fraude, m’a dit Tyler Hall, le directeur des communications de GiveDirectly. « C’est mauvais pour le bénéficiaire parce que si nous ne sommes pas en mesure d’en parler activement, de comment livrer de l’argent en toute sécurité dans des contextes vraiment difficiles, nous n’allons pas nous améliorer. »

Examinons donc la fraude : comment elle se produit, comment elle se fait prendre et si elle sape les arguments en faveur de l’aide aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.

Vol d’aide ponctuel ou systématique

Un cas «ordinaire» de tentative de fraude à l’aide, m’a dit Hall, est un incident ponctuel et à petite échelle: «Habituellement, nous constatons que quelqu’un a été manipulé par un membre de la famille ou qu’un agent financier local a menti sur le pourcentage qu’il enlève haut. »

C’est un problème auquel GiveDirectly tente de s’attaquer, car si les bénéficiaires sont exploités, ils ne bénéficient pas de l’aide. GiveDirectly fait des campagnes d’information sur le montant d’argent que les agents sont autorisés à facturer en frais, avertissant tout le monde de ne pas payer plus que ce qui est autorisé. Ils disent aux bénéficiaires qu’ils n’ont pas à partager leur argent avec les dirigeants communautaires ou les travailleurs humanitaires ou toute autre personne qui pourrait prétendre qu’ils en sont redevables. Ils estiment qu’une partie de l’argent est encore perdue à cause du vol et de la fraude, mais il s’agit d’un très petit pourcentage de l’argent total transféré avec succès. (GiveDirectly estime sa perte annuelle due à la fraude – même en incluant cet événement – à 1 % ou moins.) À certains égards, c’est le coût de la philanthropie.

Ce que l’équipe de GiveDirectly a découvert en janvier de cette année, cependant, était quelque chose de très différent de cela. Pour le comprendre, vous devez savoir un peu comment GiveDirectly vérifie que l’argent qu’il donne arrive là où il était censé aller.

Le processus, a écrit GiveDirectly dans un article de blog publié ce lundi, implique des étapes distinctes de « recensement, enregistrement, audit pré-paiement, audit post-paiement et appel de suivi ». Différents groupes de personnes sont chargés d’obtenir un recensement du village, d’enregistrer les bénéficiaires des paiements, de vérifier ces enregistrements, de vérifier que ces bénéficiaires ont reçu de l’argent et de suivre les bénéficiaires plus tard. De cette façon, s’il y a un voleur impliqué à n’importe quelle étape, il sera rapidement attrapé à l’étape suivante.

Dans la plupart des pays, les membres du personnel qui procèdent à l’enregistrement des destinataires aident ces destinataires à obtenir un compte auprès d’un agent financier indépendant, mais en raison de la guerre en cours en RDC, GiveDirectly a renoncé à cette étape et a autorisé l’enregistrement des destinataires directement auprès de l’équipe d’inscription de GiveDirectly.

« Nous savons maintenant », révèle le nouveau billet de blog de GiveDirectly, « qu’en inscrivant des villages du Sud-Kivu, certains membres du personnel ont conspiré pour enregistrer les cartes SIM de paiement au nom des destinataires (conformément à l’exception spéciale accordée), empocher ces cartes SIM enregistrées et mettre différentes cartes SIM. dans les téléphones des destinataires. … Les contrôles de fraude ne sont pas seulement effectués par l’équipe d’inscription, mais sont en outre validés lors des visites d’une équipe d’audit interne complètement distincte et des suivis de notre centre d’appels, qui sont tous pris en charge par notre équipe de back office. Dans ce cas, les conspirateurs ont recruté du personnel local à chaque niveau de ce système afin de supprimer les preuves de la fraude, y compris les plaintes des familles qui n’avaient pas reçu les fonds promis. Plus encore, ils ont conspiré avec des agents tiers d’argent mobile pour transférer des fonds à partir de ces cartes SIM volées.

Le système d’équipes séparées de GiveDirectly était censé servir de contrôle contre le vol : si quelqu’un tentait de voler, il serait immédiatement détecté par l’équipe d’audit. Mais parce que les conspirateurs s’étaient arrangés pour travailler dans tous ces bureaux, ils ont pu échapper à la fraude pendant environ cinq mois, avant qu’elle ne soit découverte en janvier 2023. Environ 900 000 $ ont été perdus et 1 700 familles dans le besoin ont été volées. GiveDirectly a suspendu ses opérations en RDC pendant qu’ils ajustent leurs procédures.

Une voie pour réparer la fraude

De toute évidence, un incident comme celui-ci est une tragédie à plusieurs niveaux. Tout d’abord, des milliers de familles désespérément pauvres souffrent de la faim parce que l’argent qui leur a été promis a été volé. (GiveDirectly essaie de s’assurer qu’ils reçoivent finalement les fonds promis.) Deuxièmement, le vol, aussi rare soit-il, sape la confiance des donateurs. Et c’est tout simplement une trahison extraordinaire d’apprendre que votre propre personnel d’aide inscrivait les bénéficiaires à l’aide et empochait ensuite l’argent. Je suis triste et en colère que cela soit arrivé.

Je suis également profondément reconnaissant que GiveDirectly soit si ouvert à ce sujet. (Ils m’ont en fait demandé si je serais prêt à écrire à ce sujet pour un public plus large.) Les gens volent parfois à l’étalage dans les magasins, mais personne ne pense que cela compromet l’existence de magasins.

La lutte contre le vol est une priorité cruciale pour effectuer des transferts monétaires – sans de bonnes procédures, le vol serait certainement plus répandu – mais un seul cas de vol ne change pas, à mon avis, l’importance d’apporter de l’aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Et en décrivant exactement comment l’aide a été volée, GiveDirectly a risqué sa propre réputation pour aider toutes les autres organisations à but non lucratif qui pourraient avoir des vulnérabilités similaires, et faciliter la conception de procédures que même les voleurs organisés ne peuvent pas battre.

Une partie de la réussite de la charité consiste à admettre quand vous vous êtes trompé. Ce n’est qu’avec la responsabilité et la transparence que nous pouvons construire des systèmes qui fonctionnent vraiment pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, bien que je sois consterné que cela se soit produit, je suis heureux que nous puissions en faire rapport. Je pense que c’est le premier pas vers un monde où ça ne marche pas continuent de se produire et où il est possible de déplacer d’énormes sommes d’argent de manière transparente.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect.