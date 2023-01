900 000 crimes commis par des personnes en liberté sous caution sous les conservateurs, selon une analyse

Près de 900 000 infractions, dont des meurtres, des enlèvements et des viols d’enfants, ont été commises par des personnes en liberté sous caution en Angleterre et au Pays de Galles depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs, selon une nouvelle analyse. Les derniers chiffres du gouvernement montrent que plus de 20 000 infractions ont été commises par les personnes libérées alors qu’elles attendaient une audience, ce qui équivaut à 55 infractions par jour. Plus de 7 200 infractions sexuelles, dont certaines commises contre des enfants aussi jeunes que 12 ans, ont également été commises par des personnes en liberté sous caution depuis 2010, dont 260 ont été commises au cours de la dernière année enregistrée de 2021. Les données, communiquées au Labour après une question parlementaire, sont intervenues alors que le ministère de la Justice lançait un examen des services de probation de Londres après leur condamnation pour manque de personnel et mauvaise gestion. Le parti travailliste s’est emparé des chiffres, alors que Keir Starmer tente de renforcer le message aux électeurs qu’il est désormais le parti naturel de la loi et de l’ordre. Le secrétaire à la justice fantôme, Steve Reed, a déclaré: «Les criminels dangereux ne doivent pas être laissés errer dans les rues et s’attaquer à de nouvelles victimes. « Le Labour est le parti de la loi et de l’ordre. Nous augmenterons le nombre d’avocats autorisés à exercer les fonctions de procureurs de la Couronne afin de réduire l’arriéré des tribunaux. Au gouvernement, nous allons prévenir le crime, punir les criminels et protéger les victimes pour assurer la sécurité de nos communautés. Un certain nombre de personnes accusées de meurtre ont été libérées sous caution cette année en raison de retards dans le système de justice pénale et de la grève des avocats pénalistes. En septembre, quatre personnes accusées d’avoir poignardé mortellement Keith Green, 40 ans, ont été libérées sous caution après qu’un juge a refusé de prolonger la durée de leur détention en attendant leur procès pendant la grève. Le juge Ian Pringle, le greffier d’Oxford, a été invité à prolonger la période pendant laquelle l’accusé pouvait être détenu en détention provisoire au-delà de la limite de six mois, mais a refusé de le faire. Pringle a souligné avec insistance l’état actuel des tribunaux pénaux et l’incapacité du gouvernement à y remédier. Il a déclaré que le gouvernement n’avait apporté «pratiquement aucune… réforme» au financement de l’aide juridique. Elle s’inscrivait dans une série de refus des magistrats de proroger les délais de garde à vue (CTL) dans les affaires concernées par la grève des avocats. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Les juges de Leicester, Bolton, Manchester et Isleworth, dans l’ouest de Londres, ont tous récemment refusé de prolonger les CTL, faisant craindre la libération de personnes potentiellement dangereuses. Dans un de ces cas, au tribunal de la Couronne de Bristol, le juge Peter Blair QC a imputé le «sous-financement chronique» aux retards, a rapporté la Law Society Gazette.

Selon les données, 20 121 infractions ont été commises par des personnes en liberté sous caution en 2021, tandis que 874 621 ont été commises entre 2010 et 2021.

Au total, 265 infractions sexuelles ont été commises par des personnes en attente d’audience en 2021, tandis que 7 219 ont été commises sur 11 ans au 31 décembre 2021.

L’examen indépendant de la probation à Londres serait dirigé par un haut responsable du ministère de la Justice, a annoncé jeudi le gouvernement, après que le service a été condamné par l’inspecteur en chef de la probation, Justin Russell, pour des normes “choquantes”.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les décisions de libération sous caution sont prises par des juges indépendants et la police, et non par le gouvernement, mais quiconque commet un crime alors qu’il est en liberté sous caution encourt une peine plus sévère et nous avons renforcé les conditions de libération sous caution pour protéger les victimes.

« Depuis 2010, nous avons également augmenté la durée moyenne des peines presque chaque année et augmenté les condamnations de 15 %. Et nous allons encore améliorer notre système judiciaire, en recrutant 20 000 policiers supplémentaires, en créant 20 000 places de prison supplémentaires et en investissant près d’un demi-milliard de livres pour réduire le nombre d’affaires en suspens devant les tribunaux de la Couronne.