90 propriétés ont été évacuées en raison d’inondations dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Le district régional de Kitimat-Stikine a émis des ordres d’évacuation pour les communautés d’Old Remo et de New Remo, qui se trouvent dans des plaines inondables basses juste à l’ouest de Terrace, en Colombie-Britannique

Dans une déclaration écrite, le district déclare avoir émis les ordres d’évacuation car les inondations constituent une menace imminente pour les personnes et les propriétés des deux communautés.

Au total, 90 propriétés sont couvertes par les commandes, dont 60 à New Remo et 30 à Old Remo. Les ordonnances resteront en vigueur pendant au moins sept jours, jusqu’au 23 mai à minuit.

Usk, à environ 26 kilomètres des deux communautés, reste sous alerte d’évacuation.

Un ordre d’évacuation signifie que les personnes doivent quitter la zone immédiatement, tandis qu’une alerte signifie qu’elles doivent être prêtes à partir à tout moment.

Maisons à New Remo, en Colombie-Britannique, illustrées entourées de hautes eaux en juin 2021. (Janet Munson)

Les trois communautés ont été confrontées à des crises d’inondation à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies. Old Remo a été inondé en 2002, 2007 et 2017, voyant des routes emportées et des dizaines de maisons évacuées.

Des ordres d’évacuation ont été émis pour Old Remo et New Remo, situés juste au sud-ouest de Terrace, en juin 2021. Les deux communautés, ainsi qu’Usk, à environ 15 kilomètres au nord-est de la ville, ont été placées sous ordre d’évacuation en juin 2022.

Moins de deux heures après le déclenchement de l’alerte d’évacuation de mardi, le River Forecast Centre de la Colombie-Britannique a relevé le risque d’inondation pour la rivière Skeena, la rivière Bulkley et les affluents environnants en avertissement d’inondation.

L’avertissement signifie que les niveaux de la rivière ont dépassé le sommet des berges ou dépasseront ce niveau de manière imminente, entraînant des inondations dans les zones environnantes.

L’avertissement du centre comprend les voies navigables à travers les territoires Wet’suwet’en et Gitxsan, ainsi que de Telkwa à Terrace.

Le centre indique que les inondations sur la rivière Skeena pourraient atteindre un sommet en 20 ans dès mercredi, alors que le temps chaud continu accélère la fonte des neiges dans la majeure partie de la Colombie-Britannique.

Il estime également que la rivière Bulkley près de Smithers, à environ 300 kilomètres à l’ouest de Prince George, en Colombie-Britannique, sera inondée d’ici la fin de la journée et pourrait atteindre un sommet de 10 ans d’ici jeudi.

Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique avertit les gens de rester à l’écart des rivières à débit rapide et des berges potentiellement instables et d’éviter toute activité récréative sur ou à proximité des cours d’eau sous avertissement.

Le River Forecast Center a émis un avis de débit élevé pour Nass, Stikine & Liard Rivers, nord-ouest de la C.-B. & affluents environnants. Restez à l’écart de ces rivières au débit rapide & berges potentiellement instables : https://t.co/nTPLeBNnea #BCFlood —@EmergencyInfoBC

Inondations plus au sud

Plusieurs voies navigables du sud de la Colombie-Britannique sont également sous surveillance, le River Forecast Center avertissant que les rivières Kettle et Granby dans le bassin Boundary et la rivière Slocan près de Crescent Valley continueront de monter pendant la fin de semaine.

Une veille d’inondation signifie que le niveau de la rivière monte et approche ou peut dépasser le sommet des berges, et que les zones proches des berges peuvent être inondées.

Les veilles d’inondation restent en vigueur pour la région de Lower Thompson dans le sud de la Colombie-Britannique, y compris Cache Creek et les rivières Deadman et Bonaparte, ainsi qu’une section de la rivière Bella Coola sur la côte centrale, tandis que les avis de débit élevé couvrent une grande partie du reste de la province.

Une section de la rivière Bella Coola sur la côte centrale était également sous surveillance d’inondation, tandis que des avis de débit élevé couvraient une grande partie du reste de la province.

Trente-sept records de chaleur ont été établis à travers la Colombie-Britannique lundi, y compris à Smithers et Terrace, où un maximum de 29,5 °C a brisé un record qui existait dans la région depuis 1925.

Soutien financier de la province aux collectivités touchées par les inondations

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également annoncé mardi un soutien financier aux personnes touchées par les récentes inondations dans une douzaine de communautés, dont Cache Creek, West Kelowna, Grand Forks et six bandes des Premières Nations.

Le ministère de la Gestion des urgences a déclaré qu’une aide financière en cas de catastrophe est disponible pour les personnes touchées par les inondations entre le 27 avril et le 16 mai 2023.

Il est disponible pour les propriétaires, les locataires, les propriétaires d’entreprise et d’autres personnes qui n’ont pas pu obtenir d’assurance pour couvrir les pertes liées à la catastrophe, a-t-il déclaré.

Ceux qui demandent une indemnisation après une inondation ont 90 jours pour présenter leur demande.