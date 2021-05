90 personnes trouvées dans la maison de Houston; police, enquêteurs fédéraux sondant

Le département américain de la Sécurité intérieure enquête sur la découverte de plus de 90 personnes dans une maison du sud-ouest de Houston dans le cadre de ce que la police appelle une opération de trafic d’êtres humains.

Le chef adjoint de la police, Daryn Edwards, a déclaré que la police avait reçu un appel pour enlèvement jeudi soir et que la division des homicides avait travaillé toute la nuit pour entrer dans la maison avec une équipe tactique.

«Lorsqu’ils sont entrés dans la maison, ils ont réalisé que cela allait en fait se transformer en enquête sur le trafic d’êtres humains», a déclaré Edwards lors d’une conférence de presse vendredi, ajoutant: «Ce fut une grande surprise quand nous sommes entrés dans la maison et que nous avons vu ce que nous avons vu. . «

Les agents ont découvert des dizaines de personnes « blotties ensemble » dans la maison à deux étages. Cinq des personnes étaient des femmes et les autres étaient des hommes, a déclaré Edwards. Il n’y avait pas d’enfants à l’intérieur et la plus jeune personne a environ 20 ans, a-t-il déclaré.

Edwards a déclaré qu’il « ne semblait pas y avoir de blessures graves impliquées. » Les officiers ont donné de la nourriture et de l’eau aux gens parce qu’ils « ont dit qu’ils n’avaient pas mangé depuis un moment », a-t-il dit.

Edwards a déclaré que les agents étaient « préoccupés » par la possibilité qu’il y ait des cas de COVID-19 dans le groupe et que le département de la santé était en route pour faire des tests rapides. Certaines personnes n’étaient pas capables de sentir ou de goûter, et certaines avaient de la fièvre, a-t-il dit.

« Nous n’avons rien entendu de l’un des voisins en ce qui concerne quoi que ce soit qui pourrait les amener à croire qu’il se passait quelque chose comme ça. C’est très surprenant », a-t-il dit.

Edwards a qualifié l’incident de «dérangeant» et «de toute évidence pas quelque chose que nous voyons souvent». Il a déclaré que Homeland Security Investigations, la principale branche d’enquête du département de la Sécurité intérieure, était en train de l’examiner.

« C’est définitivement plus une affaire de contrebande et pas une affaire de trafic », a déclaré Edwards.

Selon les autorités américaines en matière d’immigration et de douane, la traite des êtres humains implique

exploiter des personnes à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle commerciale, tandis que le trafic d’êtres humains implique la fourniture d’un service – généralement, le transport ou des documents frauduleux – à une personne qui cherche volontairement à entrer illégalement dans un pays étranger.