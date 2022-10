90 nations se réunissent pour faire revivre les jeux pythiques modernes

Ce fut un jour historique pour les Jeux Pythiques Modernes lorsque des Majestés Royales, des Ambassadeurs, des entrepreneurs, des organisations culturelles et des artisans de plus de 90 nations se sont réunis pour constituer le Conseil Pythique International et célébrer la renaissance des « Jeux Pythiques Modernes » devant les médias mondiaux. le 29 septembre à Delhi.

Fondateur des Jeux Pythiques modernes, Bijender Goel s’est adressé à la conférence de presse et les a informés du concept des Jeux Pythiques modernes.

Goel a déclaré que les Jeux Pythiques étaient à l’art et à la culture ce que les Jeux Olympiques étaient au sport.

« Depuis 582 av. J.-C., il fait partie des Jeux panhelléniques, avec les Jeux olympiques. Depuis 394 après JC, tous les jeux panhelléniques ont été interrompus. Les Jeux olympiques ont été réintroduits en 1894 », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les Jeux Pythiques faisaient partie des jeux panhelléniques de la Grèce antique et étaient classés deuxièmes en importance derrière les Jeux olympiques.

“Contrairement aux Jeux Olympiques, les Jeux Pythiques comportaient également des compétitions d’art et de danse, qui précédaient la partie athlétique des jeux, et les femmes étaient autorisées à participer à certaines épreuves. La lutte, les courses de chars, la poésie, etc. faisaient partie des Jeux Pythiques », a-t-il déclaré.

Goel a déclaré que les jeux pythiques modernes sont une plate-forme mondiale unique pour l’échange dynamique des arts, de la culture, de la tradition, de l’aventure, du divertissement, des jeux, des sports électroniques, des sports aériens et des arts martiaux.

«Grâce à sa structure à plusieurs niveaux, il y a plus d’opportunités pour les artisans de présenter leurs arts au niveau international. Il y a des occasions pour les artisans de représenter leur drapeau. Il aidera les économies nationales en promouvant le tourisme et en créant des emplois pour les artisans et autres parties prenantes. Un outil pour unir les nations par la diplomatie culturelle. Une initiative pour organiser l’industrie créative, d’une valeur de 800 milliards d’euros, en un secteur organisé », a-t-il déclaré.

Il a mentionné que la création du conseil exécutif fondateur du Conseil Pythique International et la nomination de représentants fondateurs à travers le monde est une étape importante pour la bonne gouvernance du “1er Mouvement Culturel Mondial pour les Jeux Pythiques Modernes”.

Panos Kaltsis, ancien maire de Delphes, a été nommé premier président du Conseil international des pythies et je gérerai les affaires en tant que secrétaire général.

