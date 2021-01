Célibataire et prêt à faire des rencontres.

Le lundi 25 janvier, Discovery + a publié le premier look de sa dernière émission dans le 90 jours franchise, intitulée 90 jours: la vie de célibataire. La série, qui sera présentée en première sur le service de streaming le 21 février, suit six anciens Fiancé de 90 jours étoiles, y compris Edward « Big Ed » Brown, Brittany Banks, Fernanda Flores, Molly Hopkins, Danielle Mullins et Colt Johnson– comme ils s’essaient à sortir ensemble après des relations désastreuses.

« Mon ex était juste un menteur depuis le début », a noté Brittany dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous. «Maintenant, je suis célibataire et je veux quelqu’un qui se tient debout pour que je puisse lui donner toute la femme dont il a besoin.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de revenir là-bas pour ces célibataires. Comme Molly l’a déclaré à la caméra, « Je ne veux pas sortir avec moi, je veux un compagnon. »

Et, d’après ce que nous avons vu dans le premier regard, le 90 jours Les fans favoris ont connu des premières dates mémorables.