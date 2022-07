90 jours dans une prison russe : l’histoire de terreur et d’espoir d’un adolescent ukrainien

Sa sortie improbable offre un rayon d’espoir pendant une période sombre. Alors que la guerre en est à sa 20e semaine, d’âpres combats se poursuivent le long des lignes de front dans l’est de l’Ukraine. Les attaques à la roquette russes tuent chaque jour plus de civils, selon des responsables ukrainiens, et les allégations d’atrocités se sont accumulées. Un grand nombre des milliers de personnes disparues ne réapparaissent jamais, ce qui représente un défi particulier pour les enquêteurs sur les crimes de guerre.

Selon Vlad et son père, Oleg Buryak, les troupes russes ont emmené Vlad dans une prison à Vasylivka, une ville de la partie occupée de la province de Zaporizhzia. dans le sud-est du pays. Pendant les premiers jours, ils l’ont gardé à l’isolement, a-t-il dit.

Assis dans sa cellule de prison, Vlad ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. “Pourquoi suis-je ici, et quand vais-je rentrer chez moi ?” il pensait.

Moins d’une semaine après son arrivée à la prison, Vlad a déclaré qu’un homme d’une vingtaine d’années avait été transféré dans la même cellule. Il a entendu le jeune homme être battu et électrocuté, la torture pouvant parfois durer jusqu’à trois heures d’affilée, a-t-il dit.

Bientôt, l’homme a dit qu’il ne pouvait plus le supporter. Il préfère « quitter cette terre plutôt que de continuer à être torturé », a-t-il dit à Vlad. Il avait un dernier souhait : que Vlad raconte son histoire.

Vlad a déclaré que l’homme avait alors atteint le couvercle d’une boîte de conserve et s’était coupé les poignets.

L’adolescent s’assit à ses côtés, lui tenant la main alors qu’il s’éloignait lentement. Mais avant de rendre son dernier souffle, raconte Vlad, un garde est venu et a appelé un médecin, qui l’a emmené.

Vlad n’a jamais su si l’homme, qui disait avoir une femme et un enfant, avait survécu.

Le Post n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le compte de Vlad. Mais les groupes ukrainiens de défense des droits de l’homme qui traquent les disparitions forcées ont déclaré que le témoignage de Vlad est conforme à celui d’autres victimes qui ont été libérées, et ils ont déclaré que la torture était une “pratique courante”. Les Nations Unies ont également signalé de nombreux cas de soldats russes torturant des prisonniers civils et militaires.

Et des responsables américains ont accusé cette semaine les forces russes de détenir de force ou de faire disparaître des milliers de civils ukrainiens, et ont déclaré que beaucoup d’entre eux étaient torturés.

Pour passer le temps, il remplissait ses journées de tâches subalternes, préparant sa propre nourriture, lisant et dormant. Il a dit qu’il avait également été contraint de nettoyer la pièce où d’autres prisonniers étaient torturés, où il trouvait souvent des fournitures médicales imbibées de sang, une entreprise qu’il menait avec un esprit pragmatique, presque militariste.

Peu importe l’horreur dont il a été témoin – en plus des coups et des électrochocs, les prisonniers avaient des aiguilles enfoncées sous les ongles – Vlad est resté détaché.

“J’ai compris qu’à ce moment-là, je me sauvais aussi”, a-t-il ajouté.

Certains moments étaient trop choquants pour être traités. Un jour, par exemple, il a dit être entré dans la salle de torture et avoir trouvé un homme pendu au plafond, les mains attachées avec des câbles. Un soldat russe s’est assis près du prisonnier sévèrement battu et, apparemment imperturbable, a pris des notes.

Après près de sept semaines dans la prison russe, Vlad a été transféré dans un établissement offrant de meilleures conditions, où il pouvait se baigner régulièrement et appeler son père.

Le 4 juillet, Buryak a reçu un appel d’un négociateur russe, qui lui a dit qu’il était prêt à libérer Vlad. Il y a certains détails de l’échange délicat que Buryak a dit qu’il ne pouvait pas divulguer ; certains, il a dit qu’il ne comprend toujours pas. Vlad ferait partie d’un échange de prisonniers de trois personnes, a-t-il dit, et il serait renvoyé sur le territoire ukrainien dans une caravane d’évacuation civile.

Deux jours plus tard, Vlad a appelé son père.

Les dernières heures ont été angoissantes pour père et fils.

Buryak a accueilli Vlad sur le bord d’une route, près de la ligne zéro, où convergent les territoires ukrainiens et occupés. Vêtu d’un gilet pare-balles de camouflage et d’un jean bleu, Buryak a fait signe à une camionnette. Vlad sortit par la porte latérale et les deux s’embrassèrent. Pour terminer.