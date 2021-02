Selon une enquête récente, les travailleurs sont assis 20 pour cent de plus qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, 9 sur 10 connaissent de réels problèmes de santé et le nombre de travailleurs assis plus de 8 heures par jour a augmenté de près de 90 pour cent.

L’enquête a été menée par Herman Miller. Sur les 1000 employés de bureau (qui travaillent à domicile) interrogés, près de 90% d’entre eux ont déclaré avoir souffert de douleurs ou d’affections telles qu’une raideur de la nuque (39,4%), des maux de dos (53,13%), des difficultés à dormir (44,28% ), bras endoloris (34,53%), jambes douloureuses (33,83%) et maux de tête ou fatigue oculaire (27,26%) depuis le début de la pandémie.

Le bien-être a toujours été au centre des préoccupations du Nouvel An, avec une pléthore de nouveaux abonnements à des gymnases, des plans de régime et de meilleures heures de coucher. Mais après une année qui a changé toutes les facettes de la vie normale, il n’est pas surprenant de voir des changements massifs.

«Régime alimentaire, exercice physique, boire suffisamment d’eau – tout cela est essentiel si vous voulez avoir un impact sur votre santé. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Pour un bien-être total, nous devons tout autant réfléchir à la manière et à l’endroit où nous nous asseyons. Maintenant après avoir expérimenté le travail loin de leurs bureaux ergonomiquement équipés, les gens commencent enfin à y croire », déclare Debbie Propst, présidente de Herman Miller Group Retail.

<< Statistiquement parlant, ce sont des chiffres choquants. De façon anecdotique, nous avons entendu parler de nombreux problèmes de la part de nos propres employés et nous avons travaillé pour leur fournir des moyens d'obtenir du mobilier de bureau approprié pour leur maison. Pour mieux aider d'autres entreprises et particuliers, nous devions comprendre le impact de la migration du bureau au travail à domicile sur les travailleurs. Ce que nous avons constaté, c'est que les gens sont plus à l'intérieur, assis plus longtemps qu'ils ne l'ont jamais été et ne disposent pas de l'équipement adéquat pour faire de leur mieux ou franchement rester en bonne santé. "

Alors que les gens connaissaient certainement la différence entre une chaise de salle à manger et une chaise de bureau avant la pandémie, ils sous-estimaient la valeur du mobilier de bureau ergonomique. Plus de la moitié ont répondu qu’ils ne travaillaient pas dans un bureau à domicile, mais qu’ils travaillaient généralement à partir de la table de la cuisine ou de la salle à manger, du canapé, du lit et / ou de la voiture. «Au début de la pandémie, les gens étaient heureux de s’asseoir n’importe où», ajoute Propst. « Mais alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, les gens ont vraiment commencé à se sentir en mauvaise santé et à reconnaître le besoin de solutions ergonomiques. »

La recherche a révélé que près de 8 employés de bureau sur 10 qui travaillent maintenant à domicile pensent qu’une meilleure configuration de bureau à domicile les aiderait à être plus productifs, tandis que 95% ont convenu qu’ils avaient besoin d’améliorations (comme une chaise ergonomique, un moniteur supplémentaire , ou un bureau réglable en hauteur) pour vous sentir plus à l’aise et plus sain en travaillant à domicile.

L’enquête a révélé que plus de 40 pour cent classent une chaise de bureau ergonomique en haut de leur liste de souhaits.