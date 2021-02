90% des Britanniques soutiennent la quarantaine hôtelière

TLes États-Unis et l’Espagne pourraient être ajoutés à la «liste rouge» des pays exigeant la mise en quarantaine des passagers dans les hôtels agréés par le gouvernement.

Mercredi, le ministère des Transports (DfT) et les responsables de la santé ont examiné les dernières données scientifiques sur le risque de nouvelles variantes de Covid des deux pays. Les ministres du comité des opérations du Cabinet Covid décideront s’ils doivent être ajoutés à la liste rouge plus tard cette semaine.

Les États-Unis et l’Espagne ont tous deux connu la transmission locale de nouvelles variantes et sont géographiquement liés à l’Amérique du Sud et au Portugal, qui sont soumis à des interdictions de voyager à l’étranger au Royaume-Uni. Ce sont deux des plus grands marchés du voyage avec le Royaume-Uni.

Charles Hymas et Daniel Sanderson ont le dernier.