90 % des adultes américains souffrent du syndrome CKM, signe avant-coureur d’une maladie cardiaque

Le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique (CKM) pourrait affecter 90 % des adultes américains, selon une nouvelle étude.

La CKM est un groupe de pathologies pouvant entraîner une maladie cardiaque et comprend : la résistance à l’insuline, l’obésité, l’hypertension, dyslipidémie athérogène (une anomalie lipidique caractérisée par des triglycérides élevés et un faible taux de cholestérol HDL) et une maladie rénale chronique.

(une anomalie lipidique caractérisée par des triglycérides élevés et un faible taux de cholestérol HDL) et une maladie rénale chronique. Les cardiologues expliquent comment identifier les signes et empêcher qu’ils n’évoluent vers une maladie cardiaque à part entière.

UN Enquête 2023 de l’American Heart Association (AHA) a révélé que plus de la moitié des adultes américains ne savaient pas que les maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans le pays (et ce depuis 100 ans). Aujourd’hui, une nouvelle étude identifie une maladie pouvant entraîner une maladie cardiaque, le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique (CKM). Et même si les gens ne savent même pas qu’ils en sont atteints, l’étude a révélé que la CKM affecte jusqu’à 90 % des adultes américains.

En 2023, le AHA ont identifié des liens étroits entre les maladies cardiaques, les maladies rénales, le diabète de type 2 et l’obésité, et ont défini pour la première fois le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique (CKM). Maintenant, une nouvelle recherche publiée dans Réseau JAMA ont découvert que 90 % de la population était au moins au stade 1. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont utilisé les données de la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de 2011 à mars 2020 pour l’étude, qui impliquait des entretiens, des examens physiques et des travaux de laboratoire. chez plus de 10 000 adultes américains.

Rencontrez les experts : Cheng-Han Chen, MD cardiologue interventionnel certifié et directeur médical du programme cardiaque structurel du centre médical MemorialCare Saddleback ; Adedapo Iluyomade, MD cardiologue préventif au Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute.

Alors, qu’est-ce que le syndrome CKM et comment savoir si vous en êtes atteint ou si vous risquez de le développer ? Les cardiologues vous expliquent ce que vous devez savoir sur cet ensemble complexe de maladies et comment réduire votre risque de maladie cardiaque.

Qu’est-ce que le syndrome CKM ?

Le syndrome cardiovasculaire-rein-métabolique (CKM) est un ensemble de pathologies interdépendantes comprenant la résistance à l’insuline, l’obésité, l’hypertension, dyslipidémie athérogène (une anomalie lipidique caractérisée par un taux élevé de triglycérides et un faible taux de cholestérol HDL) et une maladie rénale chronique, selon Adedapo Iluyomade, MD , cardiologue préventif au Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute. « Ces conditions ont tendance à se produire ensemble et augmentent considérablement le risque de développer une maladie cardiovasculaire, un diabète de type 2 et une insuffisance rénale », explique-t-il.

Ci-dessous, le Dr Iluyomade donne un bref aperçu des quatre stades du syndrome CKM :

Étape 0

À ce stade préliminaire, l’AHA suggère de dépister les adultes au stade 0 tous les trois à cinq ans pour évaluer la tension artérielle, les triglycérides, le (bon) cholestérol HDL et la glycémie.

Étape 1

Une résistance à l’insuline se développe. Glycémie peut être légèrement surélevé. La tension artérielle, les lipides et la fonction rénale sont toujours normaux.

Au stade 1, l’AHA suggère de maintenir des changements de mode de vie sains et un objectif de perte de poids d’au moins 5 % (chez ceux qui en ont des indications médicales), avec un traitement de l’intolérance au glucose si nécessaire. Un dépistage tous les deux à trois ans est conseillé pour évaluer la tension artérielle, les triglycérides, le cholestérol et la glycémie.

Étape 2

Prédiabète ou diabète de type 2 se développe. Hypertension et des dyslipidémies athérogènes (taux de triglycérides élevés, faibles taux de HDL) sont souvent présentes. Les premiers signes de dysfonctionnement rénal peuvent émerger.

Au stade 2, l’objectif des soins est de traiter les facteurs de risque afin de prévenir la progression vers une maladie cardiaque et une insuffisance rénale, selon l’AHA. Le traitement peut inclure des médicaments pour contrôler la tension artérielle, la glycémie et le cholestérol. Chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique et chez certaines personnes atteintes de diabète de type 2, il est conseillé d’utiliser des inhibiteurs du SGLT2 pour protéger la fonction rénale et réduire le risque d’insuffisance cardiaque. Agonistes des récepteurs du Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) (médicaments comme Ozempic ) peut être envisagé chez les personnes atteintes de diabète de type 2 pour aider à réduire l’hyperglycémie, faciliter la perte de poids et réduire le risque de maladie cardiaque.

Les suggestions de dépistage du syndrome CKM de stade 2 s’alignent sur les directives de l’AHA, qui comprennent une évaluation annuelle de la tension artérielle, des triglycérides, du cholestérol, de la glycémie et de la fonction rénale. Pour les personnes présentant un risque accru d’insuffisance rénale d’après les évaluations de la fonction rénale, un dépistage rénal plus fréquent peut être recommandé.

Étape 3

Une glycémie élevée et prolongée entraîne des lésions du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des nerfs et des reins. Accumulation de plaque dans les artères et maladie rénale chronique progrès.

Au stade 3, l’objectif des soins est d’intensifier les efforts pour prévenir les personnes présentant un risque élevé d’évolution vers une maladie cardiaque ou une insuffisance rénale. Cela peut impliquer d’augmenter ou de modifier les médicaments et de se concentrer davantage sur les changements de mode de vie. L’AHA recommande le dépistage du calcium dans les artères coronaires (CAC) chez certains adultes pour évaluer le rétrécissement des artères lorsque les décisions de traitement ne sont pas claires.

Étape 4

Des événements cardiovasculaires comme crise cardiaque et accident vasculaire cérébral se produire. La maladie rénale atteint son stade terminal, nécessitant une dialyse ou une transplantation. Une insuffisance cardiaque se développe.

Le syndrome CKM de stade 4 est divisé en deux sous-catégories : ceux souffrant d’insuffisance rénale et ceux qui n’en souffrent pas. À ce stade, les personnes peuvent avoir déjà eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou déjà souffrir d’insuffisance cardiaque. Ils peuvent également souffrir d’autres maladies cardiovasculaires telles qu’une maladie artérielle périphérique ou une fibrillation auriculaire. L’objectif des soins est un traitement individualisé des maladies cardiaques en tenant compte des affections du syndrome CKM.

La grande majorité de la population est caractérisée soit par le stade 1 (surpoids/obésité), soit par le stade 2 (ayant au moins un facteur de risque supplémentaire tel que l’hypertension, certains types de diabète ou l’hyperlipidémie), explique Cheng-Han Chen, MD , cardiologue interventionnel certifié et directeur médical du programme cardiaque structurel du centre médical MemorialCare Saddleback. Bien qu’il existe des composantes génétiques dans bon nombre de ces conditions, il existe de nombreuses autres raisons expliquant la forte prévalence de ces facteurs de risque aux États-Unis, explique le Dr Chen, « notamment une mauvaise alimentation, le manque d’exercice physique et d’autres habitudes malsaines telles que le tabagisme. et une consommation excessive d’alcool.

Cependant, malgré sa prévalence, « le syndrome CKM reste souvent non diagnostiqué car ses composantes (diabète, hypertension, dyslipidémie, maladie rénale) sont évaluées et traitées séparément plutôt que comme un syndrome intégré », explique le Dr Iluyomade. De nombreux médecins ne sont pas formés pour reconnaître le syndrome CKM comme une pathologie nécessitant la gestion d’un large éventail de facteurs de risque, ajoute-t-il.

Symptômes du syndrome CKM

Les signes du syndrome CKM varient en fonction de la composante prédominante du syndrome, explique le Dr Iluyomade, mais les symptômes peuvent inclure les problèmes suivants :

Cardiovasculaire : Douleurs thoraciques, essoufflement, palpitations

Lié aux reins : gonflement des jambes et des chevilles, modifications du débit urinaire, fatigue

Métabolique : changements de poids inexpliqués, augmentation de la soif et de la miction, fatigue

Traitement du syndrome CKM

Étant donné que le syndrome CKM n’est pas une maladie unique avec une seule option de traitement, il est important d’établir une stratégie de traitement approfondie incluant des spécialistes tels que des cardiologues, des néphrologues, des endocrinologues et des médecins généralistes, explique le Dr Iluyomade.

Bien qu’il n’existe pas de solution unique au syndrome CKM, il existe des interventions médicales et des changements de mode de vie que vous pouvez essayer d’empêcher sa progression (comme indiqué ci-dessus à chaque étape).

Prévention du syndrome CKM

Alors, comment pouvez-vous réduire votre risque de maladie cardiaque et empêcher la progression du syndrome CKM ? Le Dr Iluyomade explique que « la prévention et la gestion du syndrome CKM impliquent plusieurs stratégies médicales et de style de vie ». Voici quelques habitudes que vous devriez envisager de suivre :

Alimentation saine : concentrez-vous sur un alimentation saine pour le cœur comme le méditerranéen ou Régime DASH .

comme le ou . Exercice régulier : visez au moins 150 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine.

Gestion du poids : atteindre et maintenir un poids santé pour réduire le stress sur le cœur et les reins et améliorer la fonction métabolique.

Contrôle de la tension artérielle et du cholestérol : surveillance régulière et traitement médicamenteux si nécessaire pour gérer l’hypertension et les taux de lipides.

Gestion de la glycémie : pour les personnes souffrant types de diabète il est crucial de rester dans la plage cible de glycémie.

il est crucial de rester dans la plage cible de glycémie. Éviter le tabac et limiter la consommation d’alcool : Arrêter de fumer et modérer sa consommation d’alcool sont essentiels.

L’essentiel

Ce étude a compilé des données sur la prévalence du syndrome CKM au fil du temps et a constaté qu’environ 90 % de la population était au moins au stade 1. Les données soulignent la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire dans notre société, explique le Dr Chen. « Alors que la majorité de la population en était aux premiers stades (stade un ou deux, indiquant au moins un surpoids/obésité, ou la présence d’un autre facteur de risque comme le diabète ou l’hypertension), il est essentiel que ces facteurs de risque soient gérés correctement afin que les gens n’évoluent pas vers une maladie cardiovasculaire clinique », explique-t-il.

La nouvelle recherche a également noté que les risques sont plus élevés chez les personnes âgées, les hommes et en particulier les personnes noires, ce qui souligne la nécessité de lutter contre les inégalités en matière de santé pour mieux servir cette population à haut risque, explique le Dr Chen.

Comprendre les interactions bidirectionnelles au sein du syndrome CKM est essentiel à sa détection précoce et à sa prise en charge appropriée, explique le Dr Iluyomade. « Par exemple, un contrôle inadéquat du taux de sucre dans le sang peut entraîner une diminution de la fonction rénale, ce qui pourrait à son tour accroître le risque de maladie cardiovasculaire », explique-t-il.

Parce qu’il n’existe pas de solution unique au syndrome CKM, il est important d’établir une stratégie de traitement approfondie qui inclut une équipe de spécialistes, explique le Dr Iluyomade. « Améliorer la sensibilisation des patients aux facteurs de risque et aux signes de ce syndrome, associée à des dépistages cohérents pour les personnes à risque, peut améliorer considérablement à la fois les résultats en matière de santé et la qualité de vie des personnes touchées », note-t-il.

Histoires connexes