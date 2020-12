Si vous n’êtes pas familier avec «90 Day Fiancé», voici comment cela fonctionne: un couple de différents pays se rencontre, tombe amoureux et dispose ensuite de 90 jours pour décider s’ils se marieront et resteront ensemble une fois qu’ils auront obtenu un visa K1. connu sous le nom de visa de fiancé.

Cela semble bizarre et croyez-nous, cela peut l’être.

Mais la série est si populaire qu’il y a une tonne de retombées et la nouvelle saison de l’original semble suivre le même format de drame, de drame et plus de drame.

Voici quelques-uns des couples que nous avons rencontrés pour la première fois dimanche ou que nous avons rencontrés: