90 000 Américains supplémentaires pourraient mourir d’ici juin; le monde pourrait ne jamais atteindre l’immunité du troupeau: mises à jour en direct du COVID-19

Plus de 90000 Américains supplémentaires sont susceptibles de mourir de causes liées au COVID-19 d’ici le 1er juin, selon un institut de prévision de premier plan. La projection intervient alors que les États-Unis s’attendent à dépasser les 500 000 décès dans les deux prochains jours.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) de l’Université de Washington prévient également que le monde pourrait ne jamais atteindre l’immunité collective.

IMHE prévoit que 589 197 Américains seront morts d’ici la fin du mois de mai. La bonne nouvelle est que l’institut prévoit que les décès pourraient tomber à moins de 500 par jour d’ici là, et ce nombre pourrait être encore plus bas si les Américains sont vigilants quant au port de masques. Les États-Unis enregistrent actuellement en moyenne environ 2 000 décès par jour.

Plus de 75% des Américains déclarent désormais porter des masques en public. Pour atteindre les nombres de décès les plus bas, le pourcentage devrait être d’environ 95%, selon l’IHME.

L’institut note que certains dirigeants politiques et de la santé publique ont fait valoir que la vaccination de 70 à 80% de la population mondiale pourrait effectivement mettre fin à une nouvelle transmission. Mais même les pays assez chanceux pour se procurer des quantités suffisantes de vaccin peuvent ne jamais atteindre l’immunité collective, auquel cas le COVID-19 pourrait devenir une maladie saisonnière qui survient chaque année.

«Bien qu’il soit possible d’atteindre l’immunité collective d’ici l’hiver prochain, il semble de plus en plus improbable que nous le fassions, et à la lumière de cela, nous devons tous modifier nos attentes», déclare IHME.

►Lundi, le dirigeant britannique dévoilera son plan pour dénouer l’un des verrouillages COVID-19 les plus stricts au monde. Les responsables américains de la santé publique suivront de près. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que d’ici avril B.1.1.7, la variante la plus transmissible du COVID-19 identifiée à l’origine en Grande-Bretagne, sera probablement la variante dominante à l’intérieur des frontières américaines.

►À l’échelle nationale, les inscriptions dans les collèges communautaires ont chuté de 10% de l’automne 2019 à l’automne 2020, selon le National Student Clearinghouse.

► Cela fait 10 mois que le père d’Abby Adair Reinhard est décédé des suites du COVID-19. La Rochester, New York, femme dont la chronique de sa mort a attiré l’empathie nationale, est toujours aux prises avec cette perte.

►Quinze athlètes qui étaient censés participer à des sports dans des collèges américains en tant qu’étudiants internationaux de première année au cours de l’année universitaire 2020-2021 poursuivent le Department of Homeland Security et l’ICE pour une politique qui empêche les étudiants de venir aux États-Unis si leurs écoles n’offrent pas de cours en personne.

►Les responsables de la santé publique en Alaska, où la distribution de vaccins a établi un standard d’or, ont déclaré que 3000 doses de vaccin contre le coronavirus arriveraient plus tard que prévu en raison d’une tempête hivernale qui a ravagé la zone continentale des États-Unis

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28 millions de cas confirmés de coronavirus et 497000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 111 millions de cas et 2,46 millions de décès. Plus de 78,1 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 59,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

Hawaï allonge la fenêtre de test du virus avant le voyage à 96 heures

Le ministère de la Santé d’Hawaï a temporairement allongé la fenêtre des voyageurs entrants pour effectuer un test de coronavirus négatif. L’État a déclaré que les voyageurs peuvent désormais passer leur test de coronavirus avant l’embarquement jusqu’à 96 heures avant leur vol au lieu de 72 heures en raison des tempêtes hivernales qui ont ravagé la zone continentale des États-Unis.

Le test devra toujours être effectué par un fournisseur agréé par l’État. L’extension sera en vigueur jusqu’à dimanche, a rapporté Hawaii News Now.

Votre Apple Watch, Fitbit pourrait-il aider à ralentir la pandémie?

De plus en plus de preuves suggèrent qu’une montre intelligente ou Fitbit pourrait aider à avertir les porteurs d’une infection potentielle au COVID-19 avant un résultat de test positif. Les appareils portables tels que l’Apple Watch, la montre intelligente Samsung Galaxy, le Fitbit et d’autres appareils peuvent collecter des données sur le cœur et l’oxygène, ainsi que sur les niveaux de sommeil et d’activité. Les chercheurs étudient si les données sur la santé d’un corps pourraient signaler une infection à COVID-19 imminente.

Une infection au COVID-19 peut ne pas être imminente pour une personne dont les données cardiaques ou d’activité suggèrent une infection potentielle. Mais la probabilité accrue – et la capacité d’alerter le patient pour qu’il soit testé et éventuellement mis en quarantaine – pourrait fournir un outil vital pour prévenir la propagation de la maladie et la suivre, selon les chercheurs. De telles découvertes, si elles sont prouvées, pourraient conduire à des alertes médicales à distance pour d’autres virus, grippes et stress excessif.

– Mike Snider

Tout le conseil scolaire démissionne après s’être moqué des parents en direct

Le président et les trois autres membres d’un conseil scolaire californien ont démissionné après s’être moqués des parents lors d’une réunion en direct sur la réouverture de l’école qu’ils semblaient penser privée. Greg Hetrick, surintendant du district scolaire élémentaire d’Oakley Union dans le comté de Costa, a annoncé que les membres du conseil avaient remis leur démission dans une lettre adressée vendredi à la communauté scolaire, qualifiant cette situation de «situation malheureuse». La vidéo de la réunion de mercredi soir a circulé sur les réseaux sociaux et semble capturer les membres du conseil se moquant des parents qui ont écrit des lettres pour demander au conseil de rouvrir les écoles au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Ils veulent s’en prendre à nous parce qu’ils veulent que leurs baby-sitters reviennent », a déclaré la présidente du conseil, Lisa Brizendine.

Les membres du conseil utilisent également des jurons et rient des parents qui consomment de la marijuana à des fins médicales. Vers la fin de l’enregistrement, les membres du conseil semblent choqués de recevoir un message les alertant que le livestream est public. Dans un communiqué, les membres du conseil ont exprimé leurs « excuses les plus sincères » et ont déclaré qu’ils « regrettaient profondément les commentaires qui avaient été faits lors de la réunion ».

Contribuer: The Associated Press