9 visages cachés entre les arbres, pouvez-vous tous les trouver en 11 secondes ?

Les défis d’illusion d’optique sont un bon exercice pour augmenter vos prouesses mentales. Semblables au sudoku et aux mots croisés, les illusions d’optique sont un excellent passe-temps pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs capacités d’observation et leur QI. Les images d’illusion d’optique portent également parfois des messages cachés. C’est la raison pour laquelle beaucoup de gens aiment résoudre des illusions d’optique.

Une telle illusion d’optique a fait surface sur Internet où la personne essayant de la résoudre doit trouver 9 visages cachés dans l’image en 11 secondes. L’image se compose de deux arbres et buissons. Les visages sont cachés dans les branches des arbres et des buissons. À première vue, on peut remarquer quelques visages dans l’image, mais repérer tous les visages en seulement 11 secondes peut être une tâche difficile. Apparemment, seulement 1 % du nombre total de personnes qui ont tenté de trouver les 9 visages ont réussi à le faire.

Le défi n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît et au début, lorsque vous réussissez à trouver environ 3-4 visages, vous commencez à vous sentir en confiance. Mais, alors le délai est la contrainte majeure, et vous échoueriez à résoudre l’illusion. Il est presque impossible de trouver les 9 visages dans une image pleine de branches, de brindilles et de buissons, seulement en 11 secondes.

Si vous n’avez pas été en mesure de trouver tous les visages, l’astuce consiste à regarder la façon dont les branches sont alignées. Le prochain indice est de regarder les buissons ci-dessous et d’essayer de déterminer s’il y a un visage caché. De plus, certaines faces sont superposées et à l’envers. Tous ces points sont à garder à l’esprit en essayant de trouver tous les visages cachés dans l’image.

L’illusion d’optique est si difficile que même si vous trouvez 5 à 7 visages sur l’image, vous êtes considéré comme une personne avec un QI élevé. Et si vous avez réussi à les trouver tous les 9, vous avez des capacités d’observation pointues et aucune illusion d’optique n’est un défi pour vous.

