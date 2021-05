9 tués dans 60 attaques de requins dans le monde en 2020 dans la frénésie la plus meurtrière depuis des années

Neuf personnes ont été tuées dans une soixantaine d’attaques de requins dans le monde en 2020 – le chiffre le plus élevé depuis 2013.

Les scientifiques ont suggéré que le déplacement des terrains de chasse, les conditions météorologiques, une augmentation des séjours, la surpêche et même le «hasard» pourraient avoir joué un rôle dans le pic.

Huit hommes et une femme, âgés de 17 à 63 ans, ont été tués par des requins en 2020.

Sur ces neuf, sept sont décédées rien qu’en Australie – le nombre le plus élevé du pays en 86 ans.

Les deux décès en dehors de l’Australie se sont produits aux États-Unis, en Californie et dans le Maine.

Les experts insistent cependant sur le fait que les attaques de requins restent rares et que les chiffres sont à peu près conformes aux chiffres précédents de la dernière décennie.

Des avertissements de requins ont été émis pour certaines parties de l’Australie cette année – avec au moins deux fermetures massives de plages par crainte de faire le tour de grands blancs.

Quelque 17 plages ont été fermées plus tôt ce mois-ci en raison d’un «grand nombre» d’observations en Nouvelle-Galles du Sud, a rapporté 9Actualités.

Les requins ont été attirés plus près du rivage par une baleine morte qui s’est échouée sur une plage de Casuarina.

Et puis une deuxième baleine s’est échouée là-bas une semaine plus tard – provoquant une autre fermeture massive au milieu des craintes des requins.

Il y aura des gens qui diront « non, putain ça, je ne vais pas mourir pour faire du surf ou de la plongée »

David Swan

Les plages près d’Espérance en Australie ont fait deux morts – Andrew Sharpe, 45 ans, et Gary Johnson, 57 ans – alors que les habitants décrivaient la ville comme «secouée» par les attaques d’horreur.

David Swan, vétérinaire et porte-parole du groupe Ocean Safety & Support, a déclaré que cela signifie que les gens «réfléchiront à deux fois au moment ou à l’opportunité de retourner dans l’océan».

« Il y aura des gens qui diront » non, putain ça, je ne vais pas mourir pour faire du surf ou de la plongée « », a-t-il dit. Le télégraphe.

Seule une poignée de personnes sont tuées par des requins chaque année, des attaques ayant généralement lieu en Australie, aux États-Unis et en Afrique du Sud.

Des dizaines d’attaques et de morsures se produisent à travers le monde cependant par diverses espèces, avec site Web Suivi des requins il y en a eu 60 à ce jour en 2020.

Le nombre total d’attaques semble être à la mode, l’International Shark Attack File (ISAF) rapportant 64 attaques en 2019.

Cependant, le nombre de morsures mortelles l’année dernière n’était que de deux.

Neuf décès dus à 60 attaques portent le taux de mortalité à 15% pour 2020.

Pendant ce temps, deux morts sur 64 attaques, ce qui porte le taux de mortalité à 3% pour 2019.

Les données pour 2020 sont cependant probablement incomplètes, la FIAS devant publier un résumé annuel complet en janvier.

Selon l’ISAF, il y a eu quelque 441 attaques mortelles de requins entre 1958 et 2019 – ce qui représente en moyenne environ sept morts par an.

Les attaques de requins depuis 2010 ont cependant fait en moyenne six morts par an jusqu’en 2019.

Victimes d’attaques de requins en 2020 LES REQUINS ont tué plus de personnes qu’ils ne l’ont fait en sept ans, et les scientifiques ne savent pas pourquoi les attaques sont devenues mortelles Gary Johnson, 57 ans – mutilé à mort en plongeant alors que sa petite amie Karen Milligan regardait depuis un bateau à quelques mètres de là le 5 janvier au large de Cull Island, en Australie.

– mutilé à mort en plongeant alors que sa petite amie Karen Milligan regardait depuis un bateau à quelques mètres de là le 5 janvier au large de Cull Island, en Australie. Zach Robba, 23 ans – Surnommé un «jeune Steve Irwin», le garde forestier du parc a été mortellement attaqué par un requin au large de la Grande Barrière de Corail d’Australie le 7 avril.

– Surnommé un «jeune Steve Irwin», le garde forestier du parc a été mortellement attaqué par un requin au large de la Grande Barrière de Corail d’Australie le 7 avril. Ben Kelly, 26 ans – Surfer quand il a été attaqué par une espèce «inconnue» de requin à Manresa State Beach en Californie le 10 mai.

– Surfer quand il a été attaqué par une espèce «inconnue» de requin à Manresa State Beach en Californie le 10 mai. Rob Pedretti, 60 ans – Mordu à l’arrière de la cuisse par un grand requin blanc de 10 pieds alors qu’il surfait au large de Salt Beach, en Australie, le 8 juin.

– Mordu à l’arrière de la cuisse par un grand requin blanc de 10 pieds alors qu’il surfait au large de Salt Beach, en Australie, le 8 juin. Matthew Tratt, 36 ans – Tué par un requin qui s’est mordu la jambe alors qu’il pêchait sous-marine à Indian Head, en Australie, le 4 juillet. Compté par les traqueurs de requins comme une attaque «provoquée».

– Tué par un requin qui s’est mordu la jambe alors qu’il pêchait sous-marine à Indian Head, en Australie, le 4 juillet. Compté par les traqueurs de requins comme une attaque «provoquée». Mani Hart-Deville, 17 ans – A subi des coupures choquantes aux jambes lors du mauling mortel à Wooli Beach en Australie le 11 juillet

– A subi des coupures choquantes aux jambes lors du mauling mortel à Wooli Beach en Australie le 11 juillet Julie Dimperio Holowach, 63 ans – Nager avec sa fille près de Bailey Island, dans le Maine, aux États-Unis lorsqu’elle a été vue disparaître sous les vagues avant d’être «jetée en l’air» le 27 juillet

– Nager avec sa fille près de Bailey Island, dans le Maine, aux États-Unis lorsqu’elle a été vue disparaître sous les vagues avant d’être «jetée en l’air» le 27 juillet Nick Slater, 46 ans – a été mutilé à mort par le requin alors qu’il surfait à Greenmount Beach sur la Gold Coast dans le Queensland, en Australie, le 8 septembre.

– a été mutilé à mort par le requin alors qu’il surfait à Greenmount Beach sur la Gold Coast dans le Queensland, en Australie, le 8 septembre. Andrew Sharpe, 53 ans – Attaqué et traîné sous l’eau par un requin alors qu’il surfait à Wylie Bay, en Australie, le 9 octobre. Son corps n’a pas encore été retrouvé.

Le Dr Blake Chapman, un biologiste marin qui a examiné la neuroscience des requins pour son doctorat, a déclaré Gardien Australie que certaines attaques avec plusieurs morsures suggéraient que les requins pourraient être la proie des humains.

Elle a déclaré: «Dans certains cas cette année, il semble que le requin traîne et mord plus d’une fois, ce qui est un comportement inhabituel pour les grands requins blancs.

«Lorsqu’ils mordent plus d’une fois, il est plus susceptible d’être mortel car il y a plus de pertes de sang.»

Le Dr Chapman a suggéré que l’événement météorologique de La Nina 2020 – qui rend les océans plus froids – pourrait contribuer aux attaques mortelles de requins.

Le professeur Robert Harcourt, chercheur sur le comportement des requins, a suggéré que La Nina pourrait conduire les requins taureaux à se diriger vers les eaux où les gens nagent.

Il a déclaré que l’augmentation des pluies déclenchée par l’événement pourrait réduire la salinité de l’eau et pousser le saumon et d’autres poissons plus près du rivage.

Harcourt a déclaré: « Les requins réagissent à l’endroit où leur proie sera le plus probable. »

Attaques de requins en nombre depuis 2010 Le fichier international des attaques de requins publie un résumé annuel des attaques de requins non provoquées de l’année précédente chaque janvier 2010 – 82 attaques, 6 mortelles

– 82 attaques, 6 mortelles 2011 – 79 attaques, 13 mortelles

– 79 attaques, 13 mortelles 2012 – 83 attaques, 7 fatales

– 83 attaques, 7 fatales 2013 – 77 attaques, 10 mortelles

– 77 attaques, 10 mortelles 2014 – 73 attaques, 3 fatales

– 73 attaques, 3 fatales 2015 – 98 attaques, 6 mortelles

– 98 attaques, 6 mortelles 2016 -81 attaques, 4 fatales

-81 attaques, 4 fatales 2017 – 89 attaques, 5 fatales

– 89 attaques, 5 fatales 2018 – 68 attaques, 4 fatales

– 68 attaques, 4 fatales 2019 – 64 attaques, 2 fatales

Le Dr Simon Allen, chercheur adjoint à la School of Biological Sciences de l’Université d’Australie-Occidentale, a lié l’augmentation des attaques à la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: «Les personnes en Australie occidentale qui seraient normalement en vacances à Bali ou ailleurs sont maintenant en vacances en Australie occidentale.

«Le tourisme régional a explosé cette année et il y a eu une augmentation spectaculaire de la pêche récréative et d’autres utilisations des eaux côtières.»

Il a également convenu que La Nina pourrait contribuer aux grands requins qui suivent leurs proies dans des zones où ils peuvent entrer en contact humain le long du rivage.

L’expert a également déclaré que la surpêche pouvait conduire les requins à se rapprocher du rivage à la recherche de nourriture.

Nathan Hart, professeur agrégé de sciences biologiques à l’Université Macquarie, a déclaré au BBC la mort de requins en Australie est peut-être due au «hasard».

Il a dit: «Parfois, cela dépend du nombre d’autres personnes sur le rivage, ou si vous êtes très loin d’un hôpital.

«Je ne pense pas qu’il y ait de facteurs clairs qui expliquent les décès – et cela est en partie dû au fait qu’il s’agit encore d’un petit nombre dont nous traitons.

L’Australie a connu sa première attaque de requin mortelle confirmée de 2021 le 18 mai de cette année.

Un homme, qui aurait la cinquantaine, a été attaqué alors qu’il appréciait les vagues à Tuncurry Beach sur la côte mi-nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Il a subi des blessures graves à la cuisse supérieure droite et a été ramené au rivage par de courageux amateurs de plage avant de tomber tragiquement en arrêt cardiaque.