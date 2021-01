Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Il y a beaucoup de choses géniales en hiver, mais si vous faites partie des 10 millions d’Américains qui souffrent de troubles affectifs saisonniers, vous pouvez aborder l’hiver avec un sentiment de terreur.

Le trouble affectif saisonnier est plus que la léthargie habituelle qui peut intervenir lorsque les jours sont plus courts et les nuits plus longues. Pour certains, cela signifie moins d’énergie et un besoin accru de dormir, mais pour d’autres, cela peut signifier un changement d’humeur plus profond et un désintérêt pour la vie en général. Beaucoup de gens recommander la luminothérapie pour aider, mais il y a quelques autres choses qui peuvent vous aider en fonction de la profondeur de votre SAD. Beaucoup suggèrent l’aromathérapie au moyen d’un diffuseur d’huiles essentielles, tandis que d’autres recourent à un bon bain de sel pour apaiser la tension. Une bonne couverture lestée est toujours un must, quelle que soit la période de l’année. Et journalisation de pleine conscience peut vous aider (mais ne vous inquiétez pas … ils ne sont pas tous des granola profondément sérieux et croquants, si ce n’est pas votre truc).

Nous avons recherché une poignée de choses qui peuvent vous aider à lutter contre le marasme hivernal. Le printemps arrive plus tôt que vous ne le pensez … mais en attendant, ces goodies vous aideront à y arriver.