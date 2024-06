9 transits astrologiques les plus influents en juin 2024

Juin, c’est tomber amoureux, du moins d’un point de vue astrologique, car juin 2024 nous réserve d’étonnants transits astrologiques ! Puisque juin 2024 est principalement influencé par la saison des Gémeaux et que la saison du Cancer arrive à sa fin, ces transits auront une influence encore plus grande sur le collectif puisque la plupart d’entre eux se situent dans l’axe Gémeaux-Cancer. Alors attendez-vous à des moments amusants et à de nouvelles amitiés au cours du mois !

Comment les 9 transits astrologiques les plus influents de juin 2024 vous affectent :

1. Mercure entre en Gémeaux le 3 juin

Ce transit va être allumé ! Après tout, Mercure n’est pas connu pour préférer le Taureau, mais il est tout à fait à l’aise dans le signe du zodiaque des Gémeaux. Ainsi, lorsque Mercure transitera en Gémeaux le 3 juin, attendez-vous à des feux d’artifice dans l’arène des idées, de l’inspiration et à quelques farces et aventures folles.

Mercure en Gémeaux aura un impact plus profond sur les signes aériens, bien que tous les signes connaîtront également une acuité intellectuelle qui leur permettra de détecter la vérité dans les mensonges et de savoir qui essaie de leur faire de la laine sous leurs yeux. Vous pouvez commencer à consigner dans un journal vos intuitions et vos idées pour vous aider à traiter ces impressions ultra-rapides à un rythme plus lent.

2. Nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin

La nouvelle lune de juin se situe dans le signe du zodiaque des Gémeaux et aura lieu le 6 juin. C’est une bonne nouvelle pour les signes aériens puisqu’elle se situe en plein cœur de la saison des Gémeaux. Ainsi, tous vos souhaits ou désirs peuvent se manifester plus facilement à ce moment-là.

En général, cependant, une nouvelle lune en Gémeaux est idéale pour élaborer des plans créatifs et améliorer vos relations et amitiés pour vous aider à atteindre vos objectifs.

N’oubliez pas : tant que vous gardez les choses légères et amusantes, les bénédictions de cette lune afflueront facilement dans votre vie !

3. Mars entre en Taureau le 9 juin

Mars, la planète du dynamisme et de la détermination, transite du Bélier au Taureau le 9 juin. Cela peut sembler décevant sur le plan astrologique, mais Mars en Taureau a ses propres dons si vous la rencontrez là où elle se trouve. D’une part, cette énergie fonctionne mieux lorsque vous êtes patient et méthodique quant à vos projets et objectifs. Deuxièmement, Mars en Taureau vous bénit lorsque vous pensez dans une perspective de stabilité et non d’espoir optimiste. Ces derniers peuvent colorer notre vision de romantisme, mais les premiers veilleront à ce que nous ne construisions pas de châteaux dans les nuages.

Si vous vous sentez appelé, travaillez avec le jaspe rouge pendant cette période pour vous pencher sur les manifestations positives de ce transit. Vous pouvez également emporter une pierre Rudraksha, une pierre puissante dans l’hindouisme, dans votre poche pour vous protéger si vous en trouvez une.

4. Vénus entre en Cancer le 17 juin

Le transit de Vénus en Cancer commence le 17 juin, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde car Vénus entretient une relation amicale avec le Cancer. Mais cela signifie également que les personnes qui ne s’intéressent qu’à « frapper et arrêter » auront du mal à trouver preneur. Au lieu de cela, l’énergie est plus encline aux amitiés authentiques et aux relations naissantes qui se développent de manière organique et vous permettent de vous sentir lentement à l’aise les uns avec les autres.

Si vous vous sentez appelé, Vénus en Cancer est parfaite pour relooker votre maison et également pour rafraîchir votre garde-robe avec des choix plus confortables mais toujours élégants.

5. Mercure entre en Cancer le 17 juin

Petit! On dirait que Mercure est pressé ce mois-ci, car nous aurons un deuxième transit de Mercure en juin 2024, plus précisément le 17 juin, lorsque Mercure entrera en Cancer après avoir été en Gémeaux pendant seulement 14 jours. Mais puisque la saison du Cancer sera à nos portes le 20 juin, c’est un bon transit pour la saison à venir.

Notre attention collective s’éloignera soudainement de l’excitation et des aventures lorsque Mercure passera au Cancer, et sera plus soucieuse de trouver comment améliorer notre vie et celle de nos proches. L’honnêteté est importante pour ce transit, donc si vous ne pouvez pas dire la vérité pour une raison quelconque, fixez de meilleures limites ou ne dites rien du tout.

6. Vesta transite vers Leo le 19 juin

Vesta en astrologie apporte la lumière de la dévotion et allume le feu de notre âme. Ainsi, lorsque Vesta déménagera en Lion le 19 juin, ne soyez pas surpris si vous n’avez soudainement plus de patience envers les personnes qui tentent de contrôler votre vie ou de vous imposer leurs opinions. Votre instinct naturel à suivre votre cœur sera accru sous son influence, et la plupart des gens connaîtront une augmentation de leur niveau de confiance.

Mais Vesta en Lion n’est pas une énergie à gaspiller pour les indignes. Assurez-vous donc de choisir soigneusement avec qui vous socialisez et où vous faites briller votre lumière avec plus de soin. Si vous êtes polyvalent, il est préférable de concentrer cette énergie sur un ou deux domaines que vous aimez particulièrement afin d’obtenir les meilleurs résultats.

7. Le Soleil entre en Cancer le 20 juin et la saison du cancer commence

Enfin, le Soleil effectuera sa transition mensuelle des Gémeaux au Cancer le 20 juin, lançant ainsi sérieusement la saison du Cancer. Lorsque cela se produit, permettez-vous de rester immobile pendant que l’énergie cuspidienne circule à travers vous. Les jours après le 20 juin seront plus stables et plus faciles à vivre.

Avec Sun in Cancer, vous aurez intérêt à vous concentrer sur vos projets à long terme, sur votre relation avec vos proches et votre famille, et à faire quelque chose pour votre communauté qui en fasse un meilleur endroit pour tout le monde (y compris vous). C’est la saison de l’amour, des soins et de la parenté !

8. La pleine lune en Capricorne a lieu le 21 juin

Comme d’habitude, nous aurons également une belle pleine lune illuminant le ciel ce mois-ci, le 21 juin. En tant que pleine lune en Capricorne, c’est le moment idéal pour prendre des engagements envers vous-même qui aideront votre carrière et votre réputation publique. Cela inclut l’abandon des fardeaux et des relations inutiles qui vous tirent toujours vers le bas et atténuent votre lumière.

Alors planifiez un rituel à cette époque. Et si vous souhaitez manifester quelque chose, assurez-vous de connaître l’heure exacte de la pleine lune dans votre région du monde et organisez le rituel juste avant la pleine lune ou exactement à ce moment-là. Si vous attendez que la Lune entre officiellement dans sa phase décroissante, vous risquez d’obtenir des résultats loin d’être stellaires.

9. Saturne rétrograde en Poissons le 29 juin

Le dernier transit de juin 2024 est Saturne rétrograde le 29 juin. C’est un transit important, alors préparez-vous à l’avance. Saturne rétrograde en Poissons soulèvera des questions et des idées de votre subconscient qui peuvent vous aider à guérir et à comprendre votre place dans le monde si vous vous y penchez.

Mais ne soyez pas trop optimiste quant à ce transit. Saturne est l’une des planètes maléfiques de l’astrologie en raison de ses associations avec le travail acharné, la discipline et les restrictions. Saturne rétrograde en Poissons peut donc faire ressortir les méchants du bois qui sont déterminés à priver les gens de leurs droits, les forçant à se conformer à leurs minuscules lois. manières et en refusant de reconnaître la liberté religieuse ou spirituelle d’autrui de faire ce qu’il veut.

Tant que vous vous appuyerez sur vos idées intuitives et travaillerez sur la guérison de l’âme, vous découvrirez les vrais visages de ceux qui prétendaient auparavant être bienveillants. Cela vous donnera le pouvoir d’apporter un changement, car comment pouvez-vous résoudre un problème si vous ne savez même pas qu’il se cache sous le radar ?

Valéria Noir est un lecteur de cartes de tarot, astrologue et YouTubeur avec une expertise en matière de lancer de charmes, de runes et de tout ce qui concerne la magie. Elle écrit sur l’astrologie, le tarot et la spiritualité.