9 stars qui ont mis d’autres femmes enceintes alors qu’elles étaient mariées

Dave Grohl, Arnold Schwarzenegger, Jimmie Allen et d’autres stars ont admis avoir eu un bébé avec une autre femme en dehors de leur mariage.

L’infidélité dans une relation n’est jamais acceptable et lorsqu’une célébrité s’engage dans une liaison amoureuse, cela fait sans aucun doute la une des journaux… surtout lorsque sa maîtresse finit enceinte. Si beaucoup de ces hommes célèbres semblent croire qu’ils peuvent garder secrètes leurs relations extraconjugales, leurs fans finissent toujours par le découvrir. Ces stars mariées ont alors le choix d’admettre publiquement leur erreur – ou de nier complètement l’affaire. Heureusement, la plupart de ces célébrités ont choisi de soutenir leur bébé en route.

Découvrez quels hommes mariés ont mis enceintes d’autres femmes…

1. Dave Grohl

Dave Grohl, le leader des Foo Fighters récemment révélé qu’il est devenu père d’une petite fille née « hors » de son mariage à sa femme de longue date, Jordyn Blum. Dave, qui est marié à Jordyn depuis plus de deux décennies et avec qui il partage trois enfants, a expliqué la situation dans un message sur Instagram.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage. J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle », a déclaré Dave a écrit« J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et obtenir leur pardon. Nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Dave n’a partagé aucune autre information sur le bébé ou sa mère.



2. Jimmie Allen

Début 2024, la star country Jimmie Allen a révélé qu’il avait accueilli trois enfants avec deux femmes différentesIl a expliqué que sa femme Alexis et lui étaient en pause lorsqu’il s’est lancé dans une relation amoureuse avec son amie de longue date Danielle. À cette époque, Danielle est tombée enceinte de jumeaux et peu de temps après, Jimmie s’est réconcilié avec Alexis, qui est également tombée enceinte.

«[The twins have a] une autre mère – mon amie Danielle. Je connais Danielle depuis des années. Bien avant que je devienne « Jimmie Allen ». Et au moment où elle est tombée enceinte des jumeaux, je n’étais pas avec Lexi, et [Danielle] n’était pas avec son mari », Jimmie partagé sur sa chaîne YouTube.

Alors que Jimmie est un père impliqué dans la vie de tous ses enfants, il est désormais officiellement séparé d’Alexis.

3. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger était encore marié à sa femme, Maria Shriver, lorsqu’il a commencé une liaison avec la gouvernante de la famille, Mildred Patricia Baena. En 1997, elle est tombée enceinte et en octobre, elle a donné naissance au fils d’Arnold, Joseph, quelques jours seulement après que Maria ait donné naissance au fils du couple, Christopher.

À l’époque, Arnold ne savait pas que le petit garçon était son fils, croyant plutôt que le père de Joseph était le mari de Mildred à l’époque. dit Ce n’est que lorsque Joseph « a commencé à lui ressembler » qu’il a « en quelque sorte compris » et « a mis les choses en place ». À partir de ce moment-là, il a commencé à s’occuper financièrement de Joseph et Mildred. Il n’en a rien dit à Maria pendant des années, mais à ce moment-là, elle avait déjà des soupçons sur le petit garçon. La nouvelle de la liaison n’a été révélée publiquement qu’après qu’Arnold n’ait plus été gouverneur de Californie. Le couple a ensuite divorcé.

« Ce que j’ai fait était mal », a-t-il déclaré. dit dans la docu-série Arnold« Mais je ne veux pas que Joseph ait l’impression qu’il n’est pas le bienvenu dans ce monde – parce qu’il est vraiment le bienvenu dans ce monde. Je l’aime et il s’est révélé être un jeune homme extraordinaire. »



4. Chuck Norris

Chuck Norris et sa première femme, Dianne Holchek, étaient mariés depuis quelques années seulement lorsqu’il eut une liaison avec une femme prénommée Johanna au début des années 1960. Au cours de cette liaison, Johanna, qui ne savait pas que Chuck était marié, tomba enceinte d’une petite fille. Elle n’en parla jamais à Chuck et ce n’est qu’en 1991 qu’il découvrit que Johanna avait donné naissance à une fille prénommée Dina lorsqu’elle lui écrivit une lettre.

« Johanna a confirmé à Dina que j’étais son père biologique mais que j’étais marié et que j’avais des enfants et qu’elle ne devait pas perturber ma vie », a écrit Chuck dans Contre toute attente : mon histoireajoutant plus tard : « Je n’ai pas eu besoin de tests ADN ou sanguins. Je suis allée vers elle, je l’ai prise dans mes bras et nous avons commencé à pleurer tous les deux. À ce moment-là, c’était comme si je la connaissais depuis toujours. »

5. Mel Gibson

Mel Gibson s’est peut-être séparé de sa femme, Robyn Moore, en 2006, mais le couple était légalement marié lorsqu’il a commencé à sortir avec Oksana Grigorieva. Au cours de leur relation, elle est tombée enceinte – et ce n’est que quelques mois avant son accouchement que Mel et Robyn ont demandé le divorce.

Mel et Oksana ont ensuite accueilli leur fille Lucia au milieu du conflit de divorce de Mel avec Robyn. Les choses sont devenues encore plus dramatiques lorsque le couple s’est séparé et s’est retrouvé au milieu d’un conflit de garde amer. Finalement, ils ont conclu un accord de 750 000 $, selon THRet Mel a accepté de payer la maison dans laquelle Oksana vivait avec Lucia.



6. Éric Clapton

En 1986, Eric Clapton était marié à sa femme Pattie Boyd et le couple espérait avoir un bébé. Malheureusement, cela s’est avéré difficile et ils n’ont pas pu concevoir, même après avoir subi des traitements de FIV. À cette époque, Eric a trompé Pattie avec une actrice nommée Lory Del Santo, qui est tombée enceinte plus tard. Lorsque Lory a donné naissance à leur fils Conor, Pattie dit qu’Eric pensait qu’elle serait heureuse pour lui.

« Je l’aimais profondément, mais sachant qu’il voyait toujours la mère de Conor, je sentais qu’il n’y avait pas de rôle pour moi », a-t-elle déclaré. Le Télégraphe« Parce qu’il m’aimait, il croyait que je serais heureuse pour lui d’avoir un bébé. C’était comme si j’étais sa meilleure amie ; il pouvait tout me dire sans se rendre compte à quel point c’était douloureux pour moi… Il m’a probablement fallu six ans pour m’en remettre, dont quatre ans de psychothérapie. »

7. John Edwards

L’ancien sénateur John Edwards s’est retrouvé au cœur d’un scandale majeur lorsque le public a appris qu’il avait eu un bébé avec sa maîtresse, Rielle Hunter, alors que sa femme Elizabeth luttait contre le cancer. John avait entamé une liaison avec Rielle après qu’elle soit devenue sa vidéaste. Malgré les rumeurs qui circulaient sur leur relation, John a nié avoir eu un enfant pendant des années. Ce n’est qu’en 2010 qu’il a finalement admis être le père de la petite fille.

« Je suis le père de Quinn. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui apporter l’amour et le soutien qu’elle mérite », a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué« J’ai eu tort de nier qu’elle était ma fille et j’espère qu’un jour, quand elle comprendra, elle me pardonnera. À tous ceux que j’ai déçus et blessés, ces mots ne suffiront jamais, mais je suis sincèrement désolé. »

John et Elizabeth ont demandé le divorce cette année-là et Rielle est restée une amie proche et coparent.



8. Dan Marino

L’ancienne star de la NFL Dan Marino était marié à sa femme Claire depuis près de trois décennies lorsqu’il a été rapporté qu’il avait déjà eu un bébé avec une maîtresse. Dan, qui travaillait comme analyste avant-match pour CBS, avait en effet eu une liaison avec la productrice de CBS Donna Savaterre. Le couple a eu leur fille Chloe en 2005, mais il n’a pas avoué la situation avant 2013.

« Il s’agit d’une affaire personnelle et privée. J’assume l’entière responsabilité, tant personnelle que financière, de mes actes, aujourd’hui comme à l’époque. Nous avons convenu mutuellement de garder notre accord privé afin de protéger toutes les parties concernées », a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué« Ma femme et moi sommes mariés depuis près de 30 ans et avons six enfants ensemble. Et nous continuons d’être une famille forte et aimante. »

9. Tom Jones

Le musicien Tom Jones a épousé sa femme Linda en 1957, mais il lui a été notoirement infidèle. Il a affirmé avoir couché avec de nombreuses femmes au fil des ans et, en 1987, l’une de ces aventures a donné naissance à un fils prénommé Jonathan. Une femme nommée Katherine Berkery a affirmé que Tom était le père de son enfant, mais il l’a nié. Un test de paternité a rapidement prouvé le contraire.

Alors qu’il payait une pension alimentaire, Tom refusait de reconnaître son propre fils. Ce n’est qu’en 2008 qu’il a finalement admis qu’il était le père de l’enfant, bien qu’il ait affirmé avoir été trompé par Katherine.

« Ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu », a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué« Si j’avais planifié, j’aurais fait quelque chose de plus que simplement financier. Mais ce n’était pas le cas. J’ai été trompée, vraiment. Je me suis laissée avoir… Je me suis laissée séduire. La sensualité fait partie de ma personnalité. »