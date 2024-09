9 spectacles à voir pendant le festival PST ART sur le thème de la science organisé par Getty

L’expérimentation règne régulièrement en maître dans la dernière édition de PST ART, une initiative récurrente gérée par la Fondation Getty, dans le cadre de laquelle des dizaines de musées de Los Angeles et de la région environnante organisent des expositions autour d’un thème spécifique. Les éditions précédentes consacrées à l’histoire de l’art californien et à l’art latino-américain ont attiré de nouvelles figures dans le canon. Attendez-vous à ce que celle de cette année, qui porte sur l’intersection de l’art et de la science, accomplisse quelque chose de similaire.

Comme d’habitude, les propositions sont orientées vers les œuvres d’avant-garde. Peu d’entre elles sont consacrées à la peinture, le médium qui continue de dominer les musées américains. La plupart sont plutôt consacrées à la sculpture, à la performance et à des œuvres qui ne ressemblent guère aux notions conventionnelles de l’art.

Avec plus de 60 expositions réparties dans plusieurs villes, PST ART représente un défi pour les visiteurs. Il est difficile de toutes les voir, car leurs ouvertures sont échelonnées. (La majorité, cependant, ouvre cette semaine et la semaine prochaine.) Et avec des sujets allant du handicap à la reconstitution écologique, les sujets abordés sont nombreux et captivants, ce qui donne beaucoup à digérer.

Pour vous aider à vous y retrouver, voici neuf spectacles à voir lors de l’édition 2024 de PST ART.