L’endomètre est la paroi interne de l’utérus ou de l’utérus de la femme et il est formé de tissu endométrial. L’endométriose est un trouble dans lequel le tissu endométrial commence à se développer à l’extérieur de l’utérus et sur les autres organes reproducteurs comme les ovaires, la trompe de Fallope (une trompe qui relie les ovaires à l’utérus) et rarement dans la cavité pelvienne ou abdominale.

Chez les femmes atteintes d’endométriose, le tissu formé à l’extérieur de l’utérus agit également de manière similaire aux tissus endométriaux normaux. Pendant le cycle menstruel de la femme, ces tissus répondent aux changements hormonaux pour s’épaissir et se décoller (s’ils ne sont pas enceintes). Comme le sang versé ne trouve pas de voie pour s’écouler hors du corps, il s’accumule autour de l’utérus, des ovaires ou des régions environnantes. Cela conduit à une inflammation, un gonflement et éventuellement des cicatrices des organes.

Il est estimé que 10 à 15% des femmes en âge de procréer et 70% de celles souffrant de douleurs pelviennes chroniques sont touchés par l’endométriose. Cependant, la prévalence réelle pourrait être plus que cela, car le diagnostic nécessite une procédure de diagnostic chirurgical (laparoscopie) pour visualiser et biopsie les lésions d’endométriose. Combiné à la fréquence à laquelle les symptômes sont passés pour des douleurs menstruelles régulières, le diagnostic est malheureusement retardé pour de nombreuses femmes, ce qui entraîne des souffrances inutiles et une qualité de vie réduite.

Bien que les symptômes de l’endométriose puissent varier d’une femme à l’autre, le symptôme le plus courant de l’endométriose serait la douleur pelvienne. Voici quelques autres signes que vous devez rechercher et ne pas ignorer:

1. Dysménorrhée (règles douloureuses)

Les jours menstruels sont généralement marqués par une douleur intense et des crampes dans le bas du dos et l’abdomen. La douleur peut commencer quelques jours avant vos règles et durer tout au long de la période.

2. Sexe douloureux

La douleur dans la région inférieure de l’abdomen pendant et après les rapports sexuels est un symptôme courant de cette condition.

3. Dyschezie (douleur à la selle)

La dyschezie fait référence à la douleur ou à l’inconfort ressentis lors d’une selle et d’une miction. Il s’aggrave pendant les jours de période.

4. Saignements abondants

On note que le flux sanguin est important pendant les règles. Parfois, des saignements ou des taches entre les règles (saignements intermenstruels) peuvent également être ressentis.

5. Douleur ovulante

Certaines femmes peuvent également ressentir de la douleur pendant la période d’ovulation, c’est-à-dire lorsque les ovaires libèrent l’ovule. Cela se produit généralement 14 jours avant le début de vos règles.

6. Fatigue

Ressentir une fatigue ou une faiblesse extrême plus souvent que d’habitude, en particulier pendant la période menstruelle, peut être un symptôme de l’endométriose.

7. Problèmes digestifs

La constipation, la diarrhée et les ballonnements sont quelques symptômes gastro-intestinaux qui peuvent également être observés pendant les règles. On pense que l’endométriose est associée à une maladie du côlon irritable (MICI).

8. Nausée

L’endométriose peut se présenter avec des nausées, qui sont également généralement ressenties pendant les règles.

9. Infertilité

Bien que l’endométriose légère n’entraîne pas nécessairement l’infertilité, le trouble peut affecter la fertilité de plusieurs façons. La croissance des tissus peut obstruer le chemin de l’œuf ou l’inflammation pourrait créer un environnement défavorable pour la conception, entraînant une complication lors de la grossesse.

Presque tous les symptômes de l’endométriose présents pendant les règles sont similaires à l’inconfort menstruel régulier. Certaines femmes peuvent même ressentir des symptômes très légers ou pas du tout. Tout cela combiné, ainsi qu’un manque général de connaissance de la maladie, rendent difficile l’identification des symptômes pour ce qu’ils sont.

Cette condition, si elle n’est pas traitée ou diagnostiquée, peut entraîner des complications graves comme des kystes ou des tumeurs, l’infertilité ou même provoquer un cancer. Par conséquent, il est important de consulter un gynécologue pour des contrôles réguliers et de surveiller de plus près les symptômes.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur L’endométriose.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.