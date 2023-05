9 signes que votre matelas est trop vieux

Chaque matelas a une durée de vie différente, selon le matériau, le fabricant et l’utilisation. Mais en général, la durée de vie d’un matelas est d’environ 7 à 10 ans. Bien sûr, rien ne vous empêche de dormir plus longtemps sur un matelas (et beaucoup le font, car les matelas sont assez chers), mais dormir sur un matelas usé peut avoir de réelles conséquences sur votre qualité du sommeil et la santé globale.

Si vous vous demandez pourquoi vous n’arrivez pas à vous endormir ou pourquoi votre dos vous fait si mal au réveil, il est probablement temps de changer de lit. Continuez ci-dessous pour savoir quand remplacer votre matelas.

Tu dors sur un matelas flasque



OK, celui-ci est une donnée pour savoir quand acheter un nouveau matelas. Si votre lit présente des signes visibles de délabrement, il est temps de remplacer le matelas. Cela inclut l’un des signes suivants :

Affaissement au milieu ou dans les coins

Empreintes de votre corps (par exemple, vous savez exactement où se trouve votre genou gauche chaque nuit)

Grumeaux partout, gros ou petits

Asymétrie (un côté est plus bas, plus haut, plus doux, plus dur, plus lisse ou plus grumeleux que l’autre)

Vous vous réveillez avec un mal de dos

À moins que vous ne puissiez définitivement attribuer la douleur musculaire à l’exercice ou la douleur à une blessure, votre matelas peut vous causer des douleurs au réveil. Gardez un œil sur les signes indiquant que votre matelas est à blâmer : une raideur de la nuque, des douleurs dans le bas du dos et une douleur « pinçante » dans vos articulations, en particulier dans votre cou et vos épaules.

Demandez-vous également si la douleur diminue au fil de la journée. Si vous vous réveillez avec des douleurs ou des courbatures, mais qu’elles ont disparu en milieu de matinée ou d’après-midi, il est peut-être temps d’acheter un nouveau matelas. Vous devez également vous assurer que vous utilisez le bon type d’oreiller pour éviter la raideur du cou et des épaules.

Votre lit fait du bruit

Votre matelas grince, grogne ou claque ? C’est un signe que vous avez besoin d’un remplacement de matelas. Cela ne devrait pas, même lorsque vous vous tournez et vous retournez. Les matelas à ressorts et à ressorts ont tendance à devenir bruyants après des années d’utilisation, car les ressorts perdent leur élasticité et le fonctionnement interne du matelas devient loufoque. Si vous utilisez un cadre de lit en bois ou en métal, écartez-le d’abord, puis envisagez d’investir dans un nouveau matelas.

Tu vois des signes physiques c’est usé

Les bords usés ou effilochés ne sont pas la fin du monde – ils n’affectent pas nécessairement la surface du matelas sur lequel vous dormez. Mais les matelas sont conçus pour durer et les bords usés sont un signe clair que votre matelas a bien dépassé la durée de vie moyenne de 10 ans. Ainsi, même si vous ne remarquez aucun affaissement ou asymétrie, jetez un coup d’œil aux bords pour vérifier s’il est peut-être temps d’acheter un nouveau matelas.

C’est très différent de celui que vous avez acheté

Si vous avez votre matelas depuis plusieurs années, vous ne pourrez peut-être pas dire si vous avez besoin d’un nouveau matelas au toucher seul – un matelas à langer est l’une de ces choses qui vous envahissent avec le temps. Mais vous pouvez toujours essayer d’évaluer votre matelas de cette façon.

Pensez à ce que vous avez ressenti en vous mettant au lit la première année où vous avez eu votre matelas. Étiez-vous excité, heureux, à l’aise? Pensez maintenant aux dernières nuits. Vous vous sentez un peu « bleh », pas particulièrement excité ? C’est un bon signe que vous pourriez bénéficier d’un nouveau matelas.

Si votre matelas a moins de deux ans et que vous remarquez déjà qu’il est différent, consultez la garantie du fabricant ou du détaillant. Vous pourrez peut-être obtenir un remboursement partiel ou des points pour l’achat d’un nouveau matelas.

Vous n’êtes pas à l’aise pour dormir

Cela ne devrait prendre que 10 à 20 minutes s’endormir. Si vous vous retrouvez éveillé la nuit, il est peut-être temps de changer de matelas. Bien sûr, vous devez d’abord exclure des conditions telles que l’insomnie et l’anxiété, et vous devez également vous assurer que vous ne combattez pas seulement votre propre horloge interne.

Si vous déterminez que vous êtes en bonne santé et que vous avez un cycle de sommeil régulier, mais que vous ne pouvez toujours pas vous assoupir pendant des heures, il est temps d’envisager l’achat d’un nouveau matelas.

Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin d’un nouveau matelas. En acheter un n’est plus aussi difficile qu’avant, grâce à tous les détaillants en ligne bed-in-a-box. Avocat Vert

Vous vous réveillez bouché et les yeux larmoyants

Si vous éprouvez des symptômes semblables à des allergies le matin, le coupable est probablement votre vieux matelas. Au fil du temps, certains matelas développent des accumulations de acariens et autres allergènesce qui peut introduire de nouveaux symptômes d’allergie ou aggraver des symptômes d’allergie préexistants.

Vous vous réveillez souvent toute la nuit

Avez-vous l’impression de vous réveiller toutes les deux heures, voire plus fréquemment, tout au long de la nuit ? Des réveils persistants peuvent sérieusement gâcher une bonne nuit de sommeil, mais le remède pourrait être aussi simple que d’acheter un nouveau matelas.

Encore une fois, vous voudrez exclure les conditions médicales qui causent l’insomnie avant de blâmer votre matelas. Assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’apnée du sommeil, d’anxiété, de dépression, d’insomnie, d’indigestion ou d’une autre condition pouvant provoquer un réveil nocturne.

Vous dormez mieux ailleurs

Vous arrive-t-il de mieux dormir dans les hôtels et les chambres d’hôtes ? Si oui, vous devez probablement remplacer votre matelas (mais assurez-vous d’abord que cette chose ne sabote pas votre sommeil). Vous devriez obtenir la meilleure qualité de sommeil dans votre propre maison, sur votre propre matelas, car c’est là que vous passez la grande majorité de vos heures de sommeil.

Si vous avez du mal à obtenir le sommeil dont vous avez besoin, essayez ces 6 somnifères naturels contre l’insomnie ou apprendre à faire un Matelas en mousse à mémoire de forme.