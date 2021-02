Neuf résidents de foyers de soins sont décédés des suites d’une terrible épidémie de Covid – à peine 10 jours après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer.

La tragique épidémie au foyer de soins d’El Salvador à Lagartera, en Espagne, a laissé tous les 78 résidents infectés sauf un.

Les résidents et les membres du personnel de l’établissement ont reçu la première dose du vaccin Pfizer le 13 janvier.

Six jours plus tard, 10 résidents ont commencé à présenter des symptômes du virus.

Cependant, les symptômes de Covid-19 commencent à apparaître cinq à 14 jours après l’infection d’une personne, ce qui signifie qu’il est très probable que les résidents aient été infectés par la maladie avant de recevoir leur injection.

La maison, gérée par une ONG appelée Messagers de la paix, a publié un communiqué indiquant qu’elle donnerait aux résidents la deuxième dose de vaccin le 3 février.

Le directeur général de l’ONG, Sergio Mella, a déclaré à la station de radio COPE, a déclaré qu’il pensait que l’épidémie avait été causée par un membre du personnel ou l’une des personnes administrant les vaccins qui étaient asymptomatiques.

Il a déclaré qu’il ne pensait pas que la cause de l’épidémie était le vaccin Covid et que la maison était ravie de vacciner ses habitants, ajoutant: «Plus tôt tout le monde recevra son vaccin, mieux ce sera».

M. Mella a déclaré: « Je ne pense pas que ce soit à cause du vaccin – c’est-à-dire pour sauver des vies et non pour infecter les résidents. »

Il a poursuivi: «Peut-être que certaines des personnes qui allaient vacciner étaient asymptomatiques et l’ont apporté.

«Ou peut-être que l’un des travailleurs était positif et a coïncidé qu’il avait été infecté à une date similaire à celle du vaccin, mais pas que ce soit le vaccin loin de là.»

Alors que le nombre de patients présentant des signes du coronavirus a commencé à augmenter et que les membres du personnel ont commencé à tomber malades, le centre a décidé d’isoler les résidents et de contacter leurs familles.

Après avoir effectué des tests PCR, ils ont découvert que tous leurs 78 résidents, sauf un, avaient été infectés par Covid-19, ce qui a entraîné les neuf décès, rapportent les médias locaux.

M. Mella a déclaré que 12 membres du personnel sont toujours inactifs mais se rétablissent bien et devront attendre un test PCR négatif avant de pouvoir retourner au travail.

Les médias locaux ont déclaré que 33 membres du personnel de la résidence étaient infectés.

Le centre de soins à domicile avait déjà subi deux vagues de virus avant la dernière épidémie.

Selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins, l’Espagne a signalé 2 822 805 cas de virus entraînant 59 081 décès liés.