9 règles d’or pour garder vos reins en bonne santé

La maladie rénale est un problème de santé majeur auquel de nombreuses personnes dans le monde sont confrontées aujourd’hui. Cependant, inculquer quelques règles simples dans votre vie quotidienne peut vous aider à garder vos reins en bonne santé et à améliorer l’efficacité globale de votre corps.

Sujit Chatterjee, PDG de l’hôpital Dr LH Hiranandani, énumère les règles d’or à suivre pour garder vos reins en bonne santé:

Évitez trop de médicaments et d’analgésiques

La prise d’un trop grand nombre de médicaments est l’une des principales causes de l’insuffisance rénale et d’autres maladies rénales chroniques. Alors, autant que possible, optez pour des thérapies naturelles et si possible, optez pour des alternatives ayurvédiques.

Gardez la glycémie sous contrôle

Avoir une glycémie excessive n’est jamais bon pour vos reins car pour filtrer la même chose, vos reins travailleront encore plus dur. Ceci, à long terme, peut augmenter les risques d’insuffisance rénale. Alors, vérifiez régulièrement vos niveaux de sucre et prenez toutes les précautions nécessaires pour les garder sous contrôle.

Gardez-vous hydraté

Les merveilles que la consommation régulière d’eau peut faire pour le corps sont innombrables et garder vos reins en bonne santé en fait partie. Alors, assurez-vous de boire au moins 8 à 10 verres d’eau chaque jour, car cela aide à éliminer les toxines nocives du rein, réduisant ainsi les risques de maladies rénales nocives.

Maintenez un poids santé

Le surpoids signifie une pression accrue sur vos organes et une accumulation plus importante de toxines dans le corps. Alors, assurez-vous d’éviter la même chose pour un meilleur fonctionnement de votre corps et pour réduire les risques de toute maladie nocive.

Évitez de fumer et de boire excessivement

Fumer et boire augmente le fardeau de vos reins en augmentant le nombre de toxines dans le corps. Cela peut entraîner un lourd tribut à long terme, alors assurez-vous d’éviter les deux pour vous assurer que vos reins restent en bonne santé pendant longtemps.

Gardez un œil sur la pression artérielle

L’hypertension artérielle peut causer de graves problèmes rénaux et, à long terme, peut même entraîner une insuffisance rénale. Si vous souffrez d’hypertension artérielle, consultez immédiatement votre médecin et obtenez un traitement approprié.

Mangez sain

Une alimentation saine vous aide à maintenir chaque organe de votre corps à pleine efficacité et à augmenter son niveau d’énergie. Pour une meilleure santé rénale, assurez-vous d’avoir une alimentation pauvre en sodium. Les blancs d’œufs, les myrtilles, le poisson, les grains entiers et le chou-fleur sont parmi les meilleures options.

Exercice régulier

S’entraîner régulièrement aide non seulement votre corps à perdre plus rapidement les toxines, mais contribue également à améliorer le fonctionnement général du corps. Alors, faites de l’exercice au moins 5 fois par semaine et assurez-vous de le suivre sur le long terme avec une cohérence appropriée. Le yoga est une bonne option pour maintenir des reins sains.

Examens corporels de routine

Il est extrêmement important de faire régulièrement des bilans corporels complets, car cela vous aidera à connaître tout problème grave dès les premiers stades et à l’éliminer avant qu’il ne devienne dangereux pour votre corps. Assurez-vous de faire les examens au moins 2 à 3 fois par an.