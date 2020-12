Le monde du voyage a été sur des montagnes russes en 2020. Alors même que les campagnes de vaccination ont commencé aux États-Unis et en Europe, les pays ont claqué leurs frontières aux visiteurs du Royaume-Uni, à cause d’une nouvelle souche encore plus transmissible du coronavirus . Et alors que le nombre de personnes qui volent aux États-Unis est à nouveau en hausse – dépassant 1 million par jour le week-end avant Noël – un patchwork de réglementations de quarantaine et de tests reste en place dans de nombreuses régions du pays. Dans le monde entier, Covid-19 a tué plus de 1,5 million de personnes, rendu malade des millions d’autres et court-circuité les économies. De toutes les industries sous le choc de son impact destructeur, l’industrie du voyage a été bouleversée comme aucune autre. Les voyages ont été modifiés par les calamités passées. Les mesures de sécurité instituées après les attentats du 11 septembre ne font désormais plus partie de l’expérience de voyage. On ne sait pas exactement quels changements dans le paysage du voyage seront en place dans un an – ou dans 10 ans – mais certaines réponses commencent à se faire jour.

À l’aube de la nouvelle année, nous avons examiné neuf des requêtes les plus urgentes auxquelles sont confrontés l’industrie du voyage et les voyageurs individuels – voici les réponses.

Dois-je prouver que j’ai été vacciné pour voyager? En novembre, Qantas Airlines a annoncé qu’une fois qu’un vaccin contre le coronavirus était disponible, les passagers espérant voler avec la compagnie aérienne aurait besoin de prouver qu’ils l’avaient prise. Alan Joyce, directeur général de la compagnie aérienne, a décrit la nécessité d’une preuve de vaccination comme «une nécessité». «Je pense que ce sera une chose courante de parler à mes collègues d’autres compagnies aériennes du monde entier», a-t-il déclaré. En effet, de nombreuses compagnies aériennes testent actuellement une technologie pour rationaliser le processus de documentation sanitaire, y compris des applications de santé mobiles comme CommonPass, ICC AOKpass et VeriFLY pour s’assurer que les voyageurs peuvent présenter leurs données de santé de manière sécurisée et vérifiable. On ne sait pas encore si une sorte de formulaire ou de certificat de santé universel sera nécessaire pour voyager parce que cela nécessiterait la participation de divers pays et organisations, mais c’est déjà arrivé. Le certificat international de vaccination ou de prophylaxie, connu par beaucoup sous le nom de carte jaune ou carton jaune, a été créé au milieu des années 1930 par l’Organisation mondiale de la santé. Les versions ont été utilisées comme preuve pour la vaccination contre des maladies telles que la fièvre jaune, le typhus et la variole, et de nombreux pays exigent encore une preuve de certaines vaccinations lors de leurs voyages. Pour les voyageurs qui ont déménagé dans des pays étrangers au fil des ans, la possibilité de partager des informations personnelles sur la santé n’est pas inhabituelle, car de nombreuses demandes de visa et de résidence nécessitent des examens médicaux.