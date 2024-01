9 problèmes de santé qui imitent la dépression

Si vous ou un proche vous sentez triste, excessivement fatigué ou avez des problèmes de sommeil, vous pouvez supposer que la dépression en est la cause. Mais les experts affirment que de nombreuses pathologies imitent la dépression – et les médecins peuvent se tromper.

En fait, environ 26 à 45 pour cent des patients référés pour « dépression » ne répondent pas aux critères diagnostiques de la maladie, selon un article paru dans Psychiatrie actuelle. Une analyse de 118 études a révélé que les médecins généralistes identifiaient correctement la dépression dans seulement 47 % des cas et qu’ils la diagnostiquaient souvent chez des personnes qui n’en souffraient pas.

Le défi pour les médecins est qu’il n’existe pas de test unique et définitif pour la dépression, explique le psychiatre Jonathan E. Alpert, MD, président du Conseil de recherche de l’American Psychiatric Association.

“Nous ne pouvons pas envoyer quelqu’un passer une prise de sang ou une IRM pour poser un diagnostic de dépression”, explique Alpert, qui est également président de la psychiatrie et des sciences du comportement au centre médical Montefiore et à l’Albert Einstein College of Medicine.

Au lieu de cela, pour obtenir un diagnostic de dépression, les lignes directrices exigent que les patients présentent au moins cinq des neuf symptômes spécifiques (voir encadré) pendant plus de deux semaines. Les prestataires de soins de santé devraient également exclure d’autres conditions, dit Alpert.

Les experts disent qu’il est particulièrement important d’envisager d’autres diagnostics possibles chez les personnes âgées. S’il est certainement vrai que les personnes de plus de 50 ans peuvent souffrir de dépression, la plupart des gens en souffrent pour la première fois au début de leur vie. De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles de présenter des symptômes atypiques ou d’autres affections pouvant provoquer une dépression ou être confondues avec celle-ci.

“Il est souvent difficile de diagnostiquer la dépression, car les symptômes peuvent se chevaucher avec des maladies chroniques, une démence précoce, une perte auditive et visuelle et des effets secondaires des médicaments”, explique Meredith Gillam, MD, gériatre et directrice médicale de la clinique de gériatrie de l’Université de Caroline du Nord. à Chapel Hill. « Il faut du temps et de la patience à la famille et aux cliniciens pour comprendre ce qui se passe réellement. »

Le plus grand danger d’un diagnostic erroné est que vous pourriez souffrir d’une maladie grave – un cancer ou une démence, par exemple – qui bénéficierait d’un traitement précoce.

Voici quelques-unes des affections les plus courantes qui peuvent imiter ou provoquer une dépression :

1. Un trouble thyroïdien

Les problèmes de thyroïde sont un trouble courant qui peut être confondu avec la dépression, explique Joseph Lai, médecin généraliste chez Novant Health à Charlotte, en Caroline du Nord.

La thyroïde est une glande en forme de papillon qui régule des fonctions corporelles importantes, comme votre fréquence cardiaque et votre niveau d’énergie. Le risque de problème de thyroïde augmente avec l’âge.

“La thyroïde est l’un de ces petits organes qui ont les doigts dans tout”, explique Lai. “S’il ne fonctionne pas correctement, cela peut certainement imiter la dépression.”

Un problème de thyroïde peut provoquer de la fatigue, des sentiments de tristesse et d’irritabilité – autant de symptômes qui se chevauchent avec la dépression.

Cependant, une prise de poids ou un gonflement, une intolérance au froid et une fatigue extrême peuvent indiquer une thyroïde sous-active plutôt qu’une dépression, explique Alpert. Une personne déprimée peut se sentir démotivée ou indifférente à faire des choses, tandis qu’une personne dont la thyroïde est sous-active peut avoir l’impression de ne pas avoir l’énergie, dit-il.

L’hyperactivité des glandes parathyroïdes, un autre trouble thyroïdien qui crée des taux élevés de calcium dans le sang, peut également provoquer des symptômes de type dépression.

Selon l’American Thyroid Association, environ 20 millions d’Américains souffrent d’une forme ou d’une autre de maladie thyroïdienne et jusqu’à 60 % d’entre eux ne le savent pas. Si vous soupçonnez un problème de thyroïde, envisagez de demander à un professionnel de la santé de le tester.