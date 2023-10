Jaylen Brown et les Celtics ont démoli les Wizards lundi et se sont améliorés à 3-0. Greg Fiume/Getty Images

COMMENTAIRE

Les Celtics ont fait exploser les Wizards 126-107 lundi, laissant leurs partants au repos pendant tout le quatrième quart-temps alors qu’ils s’amélioraient à 3-0.

Voici les points à retenir.

1. Après que les Celtics aient battu les Knicks et le Heat, nous avons commencé par discuter de la qualité des Celtics, ce qui nous a semblé approprié : ils ont battu d’autres bons adversaires de la Conférence Est et ont montré certaines des nombreuses façons dont ils peuvent gagner chaque soir.

Après le match de lundi, nous devons commencer par les Wizards, qui sont épouvantables et ressemblent à l’un des adversaires de pré-saison de deuxième unité que les Celtics ont affrontés plus tôt ce mois-ci. Il était immédiatement clair en regardant une petite formation de départ des Wizards sans défenseurs positifs (et plusieurs défenseurs négatifs) que les Celtics allaient pouvoir obtenir ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient. Jaylen Brown s’est dirigé vers le panier et a marqué un lay-up. Jayson Tatum s’est dirigé vers le panier et a marqué un lay-up. Kristaps Porzingis s’est dirigé vers le panier et a marqué un lay-up. Porzingis a de nouveau atteint le bord et a marqué un revers. Jrue Holiday a enterré un sauteur décontracté de milieu de gamme. Tout cela s’est produit sur les possessions deux à six du match. Un peu plus de six minutes après le début du match, les Celtics menaient déjà 24-9.

Les Celtics sont une très bonne équipe de basket-ball – peut-être une équipe d’élite – mais le match de lundi n’a pas permis de mesurer à quel point ils seront bons. Les Wizards vont gonfler artificiellement les notes offensives toute l’année.

2. Une fois l’avertissement concernant les malheureux Wizards écarté, nous pouvons passer à Brown, qui semblait énormément apprécier sa soirée d’entraînement au tir. Brown a réalisé huit de ses 13 tentatives à 3 points et a terminé avec 36 points en 31 minutes. Il a pleinement profité de l’incapacité des Wizards à protéger les pilotes dès le début, ce qui a semblé le faire partir à 3 points.

Le sommet en carrière de Brown en matière de tirs à 3 points est de 10, qu’il a atteint en 2020-21 contre le Magic, mais il a égalé son deuxième total le plus élevé, obtenu lors d’une explosion de 46 points contre les Knicks au cours de la saison 2021-22.

3. Tatum a marqué 33 points de manière extrêmement décontractée en 27 minutes. Comme Brown, il a profité de l’incapacité des Wizards à protéger les pilotes, et il a également puni une équipe beaucoup plus petite des Wizards au poste. À un moment donné de la seconde période, Tatum s’est retrouvé confronté à Tyus Jones, qui mesure généreusement 6 pieds 1 pouce (Tatum s’est retourné et a renversé un sauteur au-dessus de Jones). Les Wizards n’ont tout simplement aucun joueur qui s’approche du calibre de Tatum.

4. La formation de départ des Wizards comprenait Kyle Kuzma et Deni Avdija aux postes d’attaquant et de centre, ce qui a automatiquement cédé six pouces de hauteur et beaucoup de longueur à Porzingis, et il a marqué avec facilité autour du bord. Le retour de Porzingis à son ancien lieu de travail a été accueilli par quelques applaudissements (beaucoup de ceux qui l’acclamaient étaient peut-être de toute façon des fans des Celtics, étant donné le nombre de Celtics qui infiltrent généralement la Capital One Arena) et presque aucune résistance chaque fois qu’il mettait le ballon dans la peinture. .

Porzingis a terminé avec 15 points sur un tir de 7 sur 9 en un peu moins de 24 minutes.

5. Je ne veux pas continuer à battre un tambour cassé, mais Jrue Holiday contre Jordan Poole a également été assez injuste envers le nouveau signataire des Wizards. Poole a passé des années avec les Warriors à se régaler de défenses déjà mises à rude épreuve pour tenter de contenir Stephen Curry et Klay Thompson. Désormais, des défenseurs comme Holiday peuvent confortablement le contrôler, et les résultats n’étaient pas jolis. Poole a été agité toute la soirée, terminant avec 11 points sur 11 tirs et trois revirements, et Holiday était beaucoup trop grand et trop fort pour qu’il puisse s’en occuper à l’autre bout du terrain.

6. Au troisième quart-temps, Poole frustré a brièvement affronté Porzingis avant que ses coéquipiers ne séparent les deux. Il n’y a pas eu beaucoup de bousculades ni de mâchoires, juste une brève guerre froide au cours de laquelle les deux joueurs ont refusé de s’éloigner l’un de l’autre après un coup de sifflet.

« Jordan Poole ne va pas se battre. Nous avons tous vu ce qui s’est passé », a plaisanté Brian Scalabrine lors de l’émission NBC Sports Boston, faisant référence au coup de poing lancé par Draymond Green lors du camp d’entraînement de l’année dernière qui aurait pu chasser Poole de Golden State.

7. À ce stade, il semble prudent de dire que Sam Hauser pourrait être le genre de tireur d’élite qui réalise 40 pour cent de ses tirs à trois parce qu’il tire à 60 pour cent pendant quelques semaines, suivi de 20 pour cent pendant quelques semaines supplémentaires. À l’heure actuelle, Hauser semble être embourbé dans l’une de ses séquences de 20 pour cent, mais il en a renversé deux à la fin du quatrième quart après avoir commencé le match 0 sur 6. Il a terminé 2 sur 9.

Pendant les périodes chaudes de Hauser cette année, les Celtics vont être à la limite imparables. Il semble cependant imprudent de compter sur ces périodes chaudes.

8. Cela n’avait pas beaucoup d’importance (et la plupart des gens ont probablement arrêté de regarder de toute façon), mais la deuxième unité a abandonné une séquence de 29-9 au cours des troisième et quatrième quart-temps, ce qui a permis aux Wizards de réduire ce qui était autrefois une avance de 37 points. à 15 en fin de quatrième.

Le jeu n’a jamais été remis en question, mais les Celtics ont vraiment besoin que leur deuxième unité soit meilleure. Un adversaire plus coriace aurait pu forcer Joe Mazzulla à envisager de parachuter quelques partants dans le match, ce qui est la marque ultime d’un travail mal fait par une unité de banc.

Payton Pritchard ne peut pas retourner le ballon quatre fois et tirer 0 sur 8 depuis le terrain (même s’il récupère sept rebonds et délivre six passes décisives). Oshae Brissett et Dalano Banton doivent être un peu meilleurs que 1 sur 7 sur le terrain. Les Celtics seront une équipe de premier plan toute l’année, mais la deuxième unité doit porter son poids pour équilibrer un peu la liste, ne serait-ce que pour laisser les partants se reposer confortablement à la fin d’une éruption.

9. Il reste quatre matchs aux Celtics avant de commencer le match de groupe pour leur tournoi de la saison contre les Nets le 10 novembre.

Prochaine étape : les Celtics rentrent chez eux pour affronter les Pacers à 19 heures

