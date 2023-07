9 phrases toxiques que les gens utilisent lorsqu’ils essaient de vous éclairer et comment y répondre

En tant que psychologue formé à Harvard et spécialisé dans les traumatismes et les relations, j’ai observé cela de première main. Si quelqu’un vous dit l’une de ces neuf phrases toxiques, soyez prudent – il se peut qu’il vous allume au gaz :

Ce comportement est souvent utilisé pour gagner du pouvoir et du contrôle dans les relations. En être victime peut nuire à votre estime de soi et peut même conduire à anxiété ou dépression .

Les gaslighters justifient de faire des commentaires grossiers – parfois abusifs – en disant qu’ils viennent d’un lieu d’amour. Cela peut rendre plus difficile pour vous de faire confiance à votre intuition et de fixer des limites saines.

En s’alignant faussement sur les autres, les gaslighters peuvent essayer de vous faire croire que vous en avez besoin. Leur but est de vous faire croire que vous êtes seul et que personne d’autre ne vous supportera.

Lorsqu’ils sont appelés, les gaslighters peuvent essayer de détourner l’attention d’eux-mêmes. Cela permet de rester plus facilement concentré sur ce qui ne va pas avec quelqu’un ou quelque chose d’autre.

Comment répondre :

« S’il vous plaît, ne changez pas de sujet. »

« Il semble que vous ne vouliez pas reconnaître comment vous contribuez au problème. »

Dr Cortney S. WarrenPhD, est un psychologue certifié et auteur de « Lâcher prise de votre ex. » Elle se spécialise dans l’addition et les ruptures amoureuses et a reçu sa formation clinique à la Harvard Medical School. Elle a écrit près de 50 articles dans des revues à comité de lecture et donné plus de 75 présentations sur la psychologie des relations. Suivez-la sur Twitter @DrCortneyWarren.

Ne manquez pas :

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter ici