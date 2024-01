9 petits signes surprenants que vous sortez avec un narcissique | Babita Spinelli

Seriez-vous capable de reconnaître les signes indiquant que vous sortez avec un narcissique, ou soupçonnez-vous simplement qu’il y a quelque chose qui ne va pas « tout à fait bien » dans votre relation ?

Quelle que soit votre compréhension de narcissisme dans les relationssi vous pensez sortir avec un narcissique, il est essentiel de savoir à quoi vous attendre afin de ne pas être pris au dépourvu plus tard.

Pourriez-vous sortir avec un narcissique ? Comment savez-vous? Quels sont certains des signes ?

Voici 9 petits signes surprenants indiquant que vous sortez avec un narcissique :

1. Ils ont été trop forts au début.

La luxure fait partie de toute relation, mais lorsque cette convoitise se transforme très rapidement en un partenaire disant à l’autre à quel point il est « amoureux » et comment il veut passer le reste de sa vie avec lui ou ne peut pas imaginer sa vie sans lui, cela peut être préoccupant.

Les narcissiques établissent souvent des liens superficiels au début d’une relation avant de faire connaissance avec quelqu’un.

2. Les conversations tournent autour d’eux.

Les narcissiques aiment l’attention. Ils adorent parler d’eux-mêmes et de leur grandeur.

Ils ont tendance à exagérer leurs réalisations pour essayer de se donner une meilleure apparence. Parfois, ils rendent difficile l’insertion d’un mot par le biais.

3. Ils se nourrissent de compliments.

Les narcissiques ont tendance à donner l’impression d’avoir une haute estime d’eux-mêmes, mais ils ont besoin d’éloges constants. Et si vous ne leur donnez pas, ils le pêcheront.

Ils utilisent souvent d’autres personnes pour accroître leur estime de soi et se sentir plus puissants.

4. Ils manquent d’empathie.

L’empathie est la capacité de voir et de ressentir ce que ressentent les autres. Les narcissiques sont incapables de comprendre l’expérience subjective d’autrui.

Ils ne peuvent souvent pas faire en sorte que les autres se sentent validés, compris ou acceptés.

5. Ils n’ont pas beaucoup d’amis pour la vie.

Il est difficile pour les narcissiques d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient. Ils peuvent parler d’amis, mais il s’agit probablement de connaissances, de copains occasionnels ou d’ennemis.

Ils ont également tendance à se mettre en colère lorsque vous mentionnez vos amis ou lorsque vous essayez de faire des projets avec d’autres qu’eux.

6. Ils s’en prennent toujours à vous.

Un peu de taquinerie ici et là peut être inoffensive et amusante pour n’importe quelle relation, mais cela devient gênant lorsqu’elle est méchante ou constante. Vous pourriez avoir l’impression que vous ne pouvez rien faire de bien ou que ce que vous faites n’est pas assez bien.

Ils n’aiment pas les vêtements que vous portez, la couleur de vos cheveux ou les émissions que vous regardez à la télévision.

La désapprobation ou la critique d’un narcissique peut souvent commencer de manière subtile et augmenter avec le temps.

7. Ils déforment votre réalité.

Ils peuvent déformer la vérité, cracher des mensonges ou accuser faussement les autres au nom du contrôle de votre vie. C’est ce qu’on appelle le gaslighting et c’est une forme de manipulation et de violence émotionnelle.

Un exemple serait de vous dire que votre mère n’a pas répondu à votre appel parce qu’elle ne s’en soucie plus ou de vous dire qu’elle a vu vos amis lors d’un événement pour susciter le sentiment d’être exclue ou mal-aimée.

8. Ils pensent qu’ils ont toujours raison et ne s’excusent jamais.

Il y a pas de débat ni de compromis avec un narcissique. C’est comme s’ils ne vous entendaient jamais et ne vous comprenaient pas.

Ils assument rarement, voire jamais, la responsabilité de quoi que ce soit et s’excusent rarement s’ils ont fait quelque chose de mal.

9. Ils paniquent si vous essayez de mettre fin aux choses.

Vous avez peut-être remarqué que les choses ne vont pas bien et avez tenté de mettre fin à la relation. Votre partenaire est probablement passé en mode panique, promettant de changer et étant super aimant et affectueux.

Ils vous ont peut-être aussi dit des choses méchantes : « Vous ne savez pas comment vivre sans moi » et ont peut-être essayé de retourner vos amis et votre famille contre vous.

Les narcissiques peuvent sembler incroyablement attirants – avant que vous ne les connaissiez.

Il est donc essentiel de reconnaître les signes d’abus narcissique avant qu’ils ne surviennent.

Lors de votre première rencontre, ils étaient peut-être trop charmants. Ils ont peut-être fait des pieds et des mains pour exprimer leur intérêt pour vous, qu’il s’agisse de vous laisser des mots d’amour ou de se présenter avec de somptueux cadeaux.

Ils vous ont peut-être dit qu’ils vous aimaient après quelques semaines ensemble. Mais ensuite, quelque chose s’est produit.

Peut-être que vous n’avez pas appelé après votre retour d’une réunion entre amis. Peut-être que vous n’avez pas pu les rencontrer pour le déjeuner parce que vous aviez une réunion de travail, ou peut-être avez-vous décidé que vous préfériez vous coucher tôt plutôt que d’aller voir un film avec eux.

Quoi qu’il en soit, quelque chose a probablement déçu votre partenaire, et les choses ne sont plus les mêmes depuis.

C’est ce que les personnes qui ont eu des relations avec des narcissiques décrivent souvent comme le tournant où les choses ont changé dans leur relation.

Photo : Diego Cervo via Shutterstock

Les narcissiques peuvent être difficiles à repérer, surtout lorsque vous entretenez une relation amoureuse avec un d’entre eux.

En général, vous n’êtes pas à l’affût des signes révélateurs du narcissisme. Souvent, vous êtes piégé par ce qui était autrefois : le comportement charmant qui a attiré votre attention.

Sortir avec un narcissique peut être épuisant et vous laisser perdu, vaincu et déprimé.

Vous devez toujours prendre soin de vous et développer des amitiés saines. Rechercher du soutien peut être bénéfique pour vous aider à sortir de cette relation et à vous guérir.

Babita Spinelli est psychothérapeute et PDG de Opening the Doors Psychotherapy et Embrace Coaching.

Cet article a été initialement publié sur Ouvrir les portes de la psychothérapie. Reproduit avec la permission de l’auteur.