9 petits signes indiquant que vous souffrez du syndrome de fatigue chronique | Linda Easthouse

Si vous ressentez tout le temps un certain type de fatigue et que vous ne savez pas pourquoi, votre corps essaie peut-être désespérément de lutter contre quelque chose, sans aucune chance de rattraper son retard.

Ce n’est pas le genre de fatigue dont vous pouvez vous débarrasser en passant un week-end à dormir ou même en passant une semaine complète de vacances à la plage. Il s’agit d’une sorte de fatigue musculaire profonde et débilitante qui fait qu’il est même impossible de sortir du lit certains jours.

Le type de fatigue léthargique et extrême qui vous laisse épuisé jusqu’au plus profond de vous-même pourrait être causé par ce que l’on appelle le syndrome de fatigue chronique (SFC).

Qu’est-ce que le syndrome de fatigue chronique ?

L’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC) est l’étiquette destinée à décrire un syndrome complexe qui provoque une fatigue et un épuisement extrêmes, invalidants et à long terme.

La plupart des personnes touchées par l’EM/SFC présentent également un ou plusieurs symptômes supplémentaires, tels que des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil, un manque de concentration et/ou des maux de tête. Dans les cas graves, vous pouvez ressentir tout cela.

Quelles sont les causes de l’EM/SFC et comment peut-on le diagnostiquer ?

Comme pour la plupart des syndromes, il n’existe aucun test sanguin permettant de poser un diagnostic définitif, et il n’existe actuellement aucune cause connue.

Il existe des tests de points de pression que vous pouvez effectuer pour évaluer votre douleur et qui fournissent une norme de mesure approximative. Si un certain nombre de points douloureux réagissent, on peut supposer que vous souffrez d’EM/SFC.

La communauté médicale européenne considère que la cause est un gonflement douloureux du cerveau et de la moelle épinière (ce qui correspond essentiellement à la signification du mot latin encéphalomyélite myalgique). Mais encore une fois, il s’agit simplement d’une autre façon de décrire un ensemble de symptômes plutôt que d’identifier une cause.

Le syndrome de fatigue chronique a tendance à être le diagnostic de prédilection lorsque vous souffrez de douleurs chroniques débilitantes et d’épuisement, mais tout le reste a été testé et rien n’apparaît. De nombreux médecins semblent le considérer comme un diagnostic général couvrant une variété de maladies et de problèmes qui entraînent tous le même ensemble de symptômes. Il existe une grande variété de types et de gravité de symptômes qui laissent une personne avec un sentiment de fatigue constante et accablante.

Essentiellement, ce syndrome n’est diagnostiqué qu’en excluant toute autre possibilité connue.

Alors, à quel moment le sentiment de fatigue constante dépasse-t-il la limite du sentiment de surmenage, de stress et d’épuisement professionnel ?

Voici 9 symptômes d’encéphalomyélite myalgique/fatigue chronique à surveiller si vous êtes extrêmement épuisé et que vous vous demandez constamment : « Pourquoi suis-je toujours aussi fatigué ?

Voici 9 petits signes indiquant que vous souffrez du syndrome de fatigue chronique :

1. C’est très différent de la fatigue quotidienne (comme après une semaine de travail)

Le repos ne l’atténue pas beaucoup.

Cela n’est pas dû à la fatigue consécutive à un effort excessif.

Ce n’est pas dû à une faiblesse musculaire.

Ce n’est pas une perte de motivation ou de plaisir qui survient chez les personnes déprimées.

Photo : studio Cottonbro/Pexels

Ce n’est rien de tout cela, mais n’importe lequel d’entre eux pourrait se développer grâce au CSA/ME.

2. Il y a une apparition soudaine

L’impression d’attraper la grippe, mais elle ne disparaît jamais. Il y a des cas où il se développe plus lentement, mais son apparition soudaine est un gros signal d’alarme. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles beaucoup pensent qu’il existe une composante virale.

3. Vous ressentez une douleur sourde et douloureuse dans vos muscles et vos articulations

Une douleur sourde et douloureuse dans les muscles ou les articulations qui ne disparaît pas et ne répond à rien est un autre signe du syndrome de fatigue chronique. Cela peut évoluer vers des maux de tête chroniques qui ne sont pas des migraines. La douleur est souvent considérée comme localisée au niveau des fascias mais se déplace beaucoup et ne semble pas liée à l’utilisation musculaire.

4. Vous ressentez un malaise post-activité

Cela signifie que vous parvenez à faire quelque chose, mais que le lendemain, vous ne pouvez plus fonctionner. Cela peut prendre plusieurs jours pour revenir à la stabilité. Faire de l’exercice aggrave tous les symptômes.

5. Vous êtes mentalement épuisé

Non seulement vos muscles sont fatigués, mais votre cerveau a l’impression qu’il ne peut tout simplement pas s’allumer. Beaucoup rapportent que cela est différent du brouillard cérébral ou de l’anxiété. Il semble simplement que le cerveau soit trop fatigué pour travailler.

6. Vos capacités de réflexion se détériorent

Mauvaise concentration, mauvaise mémoire à court terme, capacité d’attention réduite, mauvaise mémoire des événements récents, difficulté à planifier ou à organiser ses pensées, difficulté à trouver les bons mots à dire et parfois désorientation. Souvent, ces compétences donnent une image très différente de la capacité fonctionnelle initiale du patient.

7. Vous vous sentez épuisé, mais incapable de dormir

Vous êtes allongé au lit et la douleur vous empêche de dormir. C’est comme si tu n’avais pas l’énergie nécessaire pour t’endormir. Lorsque vous vous endormez, vous avez l’impression de ne pas pouvoir vous réveiller. Beaucoup souffrent de troubles du sommeil. Les problèmes de sommeil sont le résultat et non une cause du SFC/ME.

8. Vous avez un mal de gorge récurrent

Cela s’accompagne souvent d’une sensibilité dans les ganglions lymphatiques voisins. Le mal de gorge semble cyclique plutôt que de simplement détecter un autre bug.

9. Vous avez un cœur qui s’emballe ou des palpitations cardiaques

Votre rythme cardiaque peut être irrégulier. mais les tests ne montrent rien et les médecins ne peuvent pas l’expliquer.

Si vous êtes fatigué au point d’être extrêmement fatigué et que vous présentez au moins six des indicateurs ci-dessus, vous avez besoin d’aide.

Il ne s’agit pas seulement d’être surmené ou d’avoir besoin de vacances.

Trouvez un médecin de médecine fonctionnelle ou un naturopathe qui peut effectuer les tests pour exclure tout le reste, puis faites un suivi avec un thérapeute holistique pour le traitement.

Savoir ce que vous avez est utile dans un sens, mais d’un autre côté, un diagnostic à lui seul ne vous aidera pas à vous sentir mieux. Mais ne tombez pas dans le piège de croire que cela ne peut pas être « guéri ».

Vous n’êtes pas seulement fatigué et des soins appropriés sont là pour vous aider.

Linda Easthouse est coach en gestion du stress, professionnel de la médecine énergétique, maître en radionique, auteur à succès et fondateur d’East House Natural Health.