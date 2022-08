9 personnes occupées partagent les meilleures astuces pour profiter au maximum des vacances

Les Américains sont connus pour ne pas prendre de pause. Le travailleur américain moyen a pris moins de 12 jours de vacances en 2021 – six de moins que la moyenne mondiale – selon Dernières privations de vacances d’Expedia étude portant sur 14 500 adultes actifs dans 16 pays.

Pourtant, une écrasante majorité de travailleurs affirment que prendre des vacances les rend plus patients et motivés lorsqu’ils reprennent le travail.

Alors que la saison des voyages d’été est en cours, CNBC Make It s’est entretenu avec des cadres, des vice-présidents et des cadres supérieurs aux horaires incroyablement chargés sur la façon dont ils piratent leur prise de force, de la planification à l’avance à la déconnexion du réseau, en passant par ce qu’ils incluent (et ne font pas). inclure) dans leurs messages d’absence.

Voici comment maximiser votre prise de force comme un VIP d’entreprise.