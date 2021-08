9 parents sur 10 craignent « sérieusement » que leurs enfants soient victimes de fraude

Selon une nouvelle étude, NEUF parents sur 10 ont de « sérieuses » inquiétudes concernant leurs enfants et les parents vieillissants qui sont la proie de la fraude.

Surnommé la «génération Scamwich», un sondage mené auprès de 2 000 adultes a révélé que 43% craignent que le risque que leurs proches ne soient arnaqués augmente pendant le verrouillage.

L’étude suggère que les parents sont de plus en plus préoccupés par le fait que leurs proches soient victimes de fraude Crédit : Getty – Contributeur

On pense que cela est le résultat direct du fait que les gens ont passé plus de temps en ligne au cours des 18 derniers mois, en particulier pendant le verrouillage.

L’échantillon de recherche, qui comprenait des enfants de moins de 18 ans et des parents de plus de 55 ans, a identifié le type de fraudes auquel ils estiment que ces membres de la famille sont les plus vulnérables.

Les escroqueries par usurpation d’identité (30 %) sont celles qui les inquiètent le plus, suivies des escroqueries à l’achat (24 %) et des messages liés aux factures ou aux mandats (19 %).

Et l’étude, commandée par Lloyds Bank, a également identifié où et comment leurs enfants et leurs parents vieillissants pourraient être victimes de différentes escroqueries.

Pour les enfants, les médias sociaux (45 pour cent) et les textes (38 pour cent) sont considérés comme les endroits les plus susceptibles d’être ciblés.

Alors que les appels téléphoniques (50 pour cent) et les escroqueries par courrier électronique (37 pour cent) sont les plus préoccupantes lorsqu’il s’agit de leurs parents plus âgés.

Philip Robinson, directeur de la protection contre la fraude à la Lloyds Bank, a déclaré : « Le verrouillage a exercé une pression accrue sur la« génération Scamwich »de parents et beaucoup se sentent responsables de protéger leurs proches contre la fraude.

« La fraude est en hausse et les escroqueries sont de plus en plus sophistiquées, il est donc compréhensible que les parents craignent que leurs proches en soient victimes. »

L’étude a également révélé que le nombre de parents préoccupés par le fait que des proches étaient victimes de fraude a augmenté de 5% d’une année sur l’autre.

Au total, les parents sont deux fois plus susceptibles de s’inquiéter pour leurs parents plus âgés (60 %) que pour leurs enfants (28 %).

Et ce malgré le fait que les jeunes générations en soient plus souvent victimes que les personnes plus âgées.

La fraude est en hausse et les escroqueries sont de plus en plus sophistiquées Philip Robinson, directeur de la protection contre la fraude chez Lloyds Bank

Le désir de protéger les êtres chers et les préoccupations croissantes concernant la fraude mettent les parents de la «génération Scamwich» sous plus de pression.

Plus de la moitié (57 pour cent) se sentent responsables de protéger leurs parents plus âgés et leurs enfants contre les arnaques.

Cependant, trois sur dix (29 %) n’ont jamais pris de mesures pour empêcher les membres de leur famille d’être victimes.

Près d’un cinquième (16 pour cent) des parents manquent de confiance pour parler de fraude, avec plus d’un cinquième (22 pour cent) de ceux qui conviennent que des conseils sur l’approche de la conversation seraient utiles.

Alors que la même proportion (22 %) s’accordent à dire qu’une meilleure connaissance des escroqueries les mettrait plus à l’aise, l’étude a également révélé que 53 % des parents prévoient de donner à leurs enfants plus d’indépendance financière pendant les vacances scolaires d’été.

En conséquence, la psychologue de la télévision Honey Langcaster-James s’est associée à la Lloyds Bank pour offrir des conseils sur la façon dont les parents peuvent éduquer les autres – jeunes et moins jeunes – sur les dangers de la fraude.

Honey Langcaster-James a déclaré : « Lorsqu’il s’agit de parler à des proches de problèmes difficiles, le plus difficile est souvent de lancer la conversation.

« Nous craignons souvent qu’aborder le sujet puisse être considéré comme une insulte à l’intelligence de quelqu’un, ou comme si nous intervenions.

«Cela est particulièrement vrai pour les membres plus âgés de la famille, car leur offrir des conseils présente des défis pour la dynamique relationnelle, et les enfants adultes peuvent craindre que leurs parents ne résistent à l’aide.

« Il peut également être difficile de parler aux jeunes d’arnaques, surtout si elles impliquent la technologie, car ils ont tendance à penser qu’ils sont les experts dans ce domaine.

« Tout cela place la ‘génération Scamwich’ dans une position difficile – ils se soucient et s’inquiètent pour leurs proches, mais ils sont souvent impatients d’aborder le sujet. »

Philip Robinson a ajouté : « Nous reconnaissons le rôle important que cette génération joue dans la lutte de première ligne contre la fraude, garantissant la sécurité des membres de leur famille, et nous nous engageons à aider les clients à continuer de le faire.

« Le Lloyds Bank Fraud Hub a des ressources pour aider à informer les membres de la famille sur les types de fraude et des conseils pour les repérer et est un excellent moyen de lancer la conversation qui pourrait les protéger. »