Gal Gadot dans Wonder Woman 1984, Joe Gardner dans Âme, et Meryl Streep dans Laissez-les tous parler. | Warner Bros. / Disney / Pixar / HBO

Votre visionnage de fin d’année trié, de Wonder Woman 1984 à la dernière version de Pixar Petite hache.

L’année est presque terminée, et les vacances signifient souvent plus de temps pour se détendre sur le canapé avec du lait de poule et un tas de biscuits, devant un bon film. Compte tenu des problèmes de santé publique et des fermetures généralisées de salles de cinéma aux États-Unis, la plupart des meilleurs films de 2020 peuvent être visionnés dès maintenant via des services de streaming et des locations numériques.

Quelques-uns de ces films sont encore assez récents, grâce à une récolte exceptionnelle de sorties de décembre qui ont offert des options pour toutes sortes de préférences de visionnage de films – des contes de super-héros de la taille d’une superproduction (le tant attendu Wonder Woman 1984) aux comédies effrontées (l’étrange Heure de la montagne sauvage et merveilleux Un autre tour) aux merveilles animées pour toute la famille (Pixar’s Âme; le magnifique conte populaire Wolfwalkers). Beaucoup d’entre eux sont excellents, et même ceux qui ne le sont pas sont encore assez amusants, si vous êtes de bonne humeur.

Voici donc neuf films qui ont fait leurs débuts au cours des dernières semaines et qui valent le détour, et pourquoi chacun pourrait vous convenir; tous sont disponibles pour diffuser ou louer ou acheter numériquement. Bonne écoute, et à bientôt en 2021.

Un autre tour: Un film danois exaltant mais étonnamment profond sur la consommation quotidienne d’alcool

Un autre tour est fantastique. C’est un film sur quatre hommes danois d’âge moyen qui sont beaucoup plus misérables qu’ils ne sont prêts à se l’admettre ou l’un à l’autre. Un soir, cependant, un dîner d’anniversaire cordial devient un confessionnal en pleurs, puis une fureur – et ils se rendent compte, avec les anciens, que in vino veritas. Les hommes décident de se lancer dans une expérience, estimant que le corps humain a naturellement une carence en alcool de 0,05% et qu’ils peuvent tester si le maintien d’un faible bourdonnement toute la journée leur permettra de vivre une vie meilleure. De toute évidence, les choses dégénèrent à partir de là.

Cela ressemble à une prémisse de deuxième année et peut-être horrible pour un film, mais au lieu de cela, le réalisateur Thomas Vinterberg a fait un film vraiment merveilleux sur la tentative de maîtriser la vie, ancré par des performances formidables de Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang et Lars. Ranthe. C’est drôle, éviscéré et génial.

Comment le regarder: Un autre tour est disponible à la location ou à l’achat numérique sur des plates-formes telles que iTunes, Amazon, Google Play et Vudu.

Laissez-les tous parler: Un drame élégant et trompeusement léger sur un auteur célèbre sur une traversée transatlantique

Le casting seul – Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen et Lucas Hedges – fait Laissez-les tous parler la peine de regarder. Mais le film a aussi une idée intéressante en son cœur. Streep joue Alice Hughes, une écrivaine célèbre qui devrait recevoir un prix prestigieux à Londres, et décide de s’y rendre depuis les États-Unis en prenant le Queen Mary 2. Deux vieux amis (Wiest et Bergen) accompagnent Hughes, ainsi que son neveu ( Les haies). Et un éditeur de l’éditeur de Hughes (Gemma Chan) accompagne aussi, désespéré de voir le dernier manuscrit de Hughes. Le film a été écrit par Deborah Eisenberg et réalisé par Steven Soderbergh, ce qui n’est pas étonnant; c’est le dernier d’une longue lignée de films de Soderbergh qui expliquent comment l’argent et les bénéfices transforment les relations humaines. Tourné lors d’un passage régulier du Queen Mary 2 en août 2019, c’est à la fois amusant et un peu subversif.

Comment le regarder: Laissez-les tous parler est en streaming sur HBO Max.

Fond noir de Ma Rainey: La pièce d’August Wilson obtient une adaptation formidable avec Viola Davis et Chadwick Boseman

Basé sur la pièce de 1982 d’August Wilson, Fond noir de Ma Rainey est un étonnant dévastateur d’une vitrine pour ses stars, Viola Davis et Chadwick Boseman. Davis joue Ma Rainey, la chanteuse de blues pionnière, alors qu’elle se rend en studio pour enregistrer un album au sommet de sa renommée en 1927. Boseman est Levee, un jeune trompettiste arrogant qui essaie de surmonter les cartes que la vie lui a distribuées. (Boseman est décédé en août à 43 ans; c’était son dernier rôle.) Avec également Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts et Taylour Paige, Fond noir de Ma Rainey Il s’agit en fait de la nature trop souvent illusoire du pouvoir pour les Noirs américains de l’époque – même pour une icône riche comme Ma.

Dans le contexte de la grande migration, Fond noir de Ma Rainey illustre puissamment le monde sans issue dans lequel vivent ses personnages, et la dernière scène est un coup de poing inoubliable pour l’intestin.

Comment le regarder: Fond noir de Ma Rainey est en streaming sur Netflix.

Petite hache: Une collection de cinq films de chefs-d’œuvre sur les Antilles à Londres

Steve McQueen a commencé à développer Petite hache il y a longtemps, avant de devenir le premier réalisateur noir d’un gagnant du meilleur film aux Oscars. (Son film 12 ans d’esclavage a gagné en 2013.) Il voulait explorer la vie de la communauté antillaise à Londres. Et, comme il l’a récemment dit au New York Times, McQueen – un Britannique d’origine grenadienne et trinidadienne – voulait «me comprendre, d’où je venais».

Le résultat s’est transformé au fil du temps d’une série télévisée en quelque chose qui ressemble à un ensemble de longs métrages, chacun étant totalement distinct des autres par le casting, l’intrigue, la période et, dans certains cas, même la sensibilité visuelle; ils sont tournés dans une gamme de formats et se sentent différents. (McQueen a travaillé avec deux co-scénaristes – Courttia Newland sur deux des films et Alastair Siddons sur les trois autres – mais il a réalisé les cinq.)

Et chacun est exquis. D’une durée d’un peu plus d’une heure à bien plus de deux, chaque tranche de Petite hache se concentre sur une partie de l’expérience antillaise à Londres. Les films se déroulent tous entre les années 1960 et 1980. Certains sont fictifs. Certains sont basés sur des faits. Et tous sont brillamment conçus, avec des performances qui devraient faire des stars. (Si vous avez le temps pour un seul, regardez Les amoureux du rock, mais si vous le pouvez, commencez par Mangrove et travaillez votre chemin.)

Comment le regarder: Tous les cinq Petite hache les films sont diffusés sur Amazon Prime.

Âme: Le dernier né de Pixar est audacieux, affirmant la vie et plein de surprises pour tous les âges

Âme est le dernier film de Pixar, l’histoire d’un musicien de jazz qui se lie d’amitié avec une âme à la recherche d’une «étincelle». Cette prémisse aura beaucoup plus de sens une fois que vous verrez le film, qui est peut-être le travail le plus complexe sur le plan philosophique du studio. Le réalisateur Pete Docter (qui a également réalisé À l’envers) et le co-réalisateur Kemp Powers abordent un thème traditionnel dans les films d’animation familiaux – trouver votre but unique dans la vie – et le renversent, remettant subtilement en question l’accent de notre culture sur «faire ce que vous aimez» comme votre profession.

Et ils le font avec une imagination visuelle incroyable. Segments de Âme pliez les conventions visuelles que nous avons l’habitude de voir de Pixar, évoquant d’autres dimensions et plans d’être avec différentes sortes d’art. Même lorsque les personnages ne font que bouger dans les rues de New York, le paysage est rendu avec tellement de détails et avec une telle attention à la texture que la spécificité est presque surprenante. La plus grande joie de l’animation est qu’elle offre plus de liberté cinématographique que l’action en direct, et Pixar met tout en œuvre pour l’artisanat Âmele monde.

Comment le regarder: Âme commence la diffusion sur Disney + le 25 décembre.

L’amour de Sylvie: Un mélodrame romantique à l’ancienne se déroulant à Harlem sur une aventure estivale qui ne pétille jamais

Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha jouent dans L’amour de Sylvie, une romance imprégnée de musique, de désir, d’ambition et de mélancolie. L’étincelle est allumée en 1957, lorsque Robert (Asomugha), un musicien de jazz prometteur, prend un emploi à temps partiel dans un magasin de disques appartenant à Herbert (Lance Reddick). La fille d’Herbert, Sylvie (Thompson), passe du temps au magasin pour pouvoir regarder des émissions à la télévision du magasin; elle aspire à devenir productrice de télévision, bien que ce soit un rêve presque impossible pour une femme noire à la fin des années 1950. Robert et Sylvie tombent rapidement amoureux.

Mais lorsqu’ils se séparent après l’été, ils reprennent leur vie. Des années plus tard, ils se reconnectent. Et puis les choses se compliquent. L’écrivain et réalisateur Eugene Ashe donne intelligemment à Sylvie un deuxième scénario vibrant – son amour de la télévision et sa lutte pour décider comment elle interagit avec sa romance et sa vie de famille. L’amour de Sylvie est une histoire satisfaisante qui à la fois s’inspire et joue avec les contours familiers du genre, avec beaucoup d’effet.

Comment le regarder: L’amour de Sylvie est en streaming sur Amazon Prime.

Thym sauvage des montagnes: Une comédie romantique bizarre et loufoque sur deux voisins irlandais séparés pour des raisons mystérieuses

Chaque fois que je révèle les détails de ce film aux gens, ils pensent que je l’invente. Mais c’est réel, réalisé par John Patrick Shanley et basé sur sa pièce de Broadway En dehors de Mullingar. Emily Blunt et Jamie Dornan jouent le rôle de Rosemary et Anthony, qui ont grandi dans des fermes voisines en Irlande rurale. Le père d’Anthony, Tony (Christopher Walken), y monte depuis des années, mais il hésite à laisser la ferme familiale à son fils, et il envisage de la donner à leur cousin américain Adam (Jon Hamm), un New-Yorkais élégant avec un rêve fantaisiste de être agriculteur. Et bien qu’il soit évident pour tout le monde que Rosemary et Anthony sont faits l’un pour l’autre, ils ne semblent tout simplement pas pouvoir se réunir, pour des raisons qui sont mystérieuses pour tout le monde sauf Anthony.

Tout cela semble assez raisonnable, mais Thym sauvage des montagnes a pour effet étrange de faire croire au public qu’il a sûrement dû manquer quelque chose. Les accents sont bizarres (ceux de Walken en particulier), la chanson que les personnages continuent de chanter est mystérieusement écossaise plutôt qu’irlandaise, et les situations dramatiques n’ont pas vraiment de sens. Et il y a une torsion qui … eh bien, voyez-le par vous-même. Thym sauvage des montagnes n’est en aucun cas un bien film, mais c’est très amusant à regarder si vous apportez un bon sens de l’humour et une volonté de dire attends quoi?! beaucoup.

Comment le regarder: Thym sauvage des montagnes est disponible à la location numérique sur des plates-formes telles que iTunes, Amazon, YouTube, Google Play et Vudu.

Wolfwalkers: Une magnifique histoire irlandaise animée d’enchantement, d’amour et de révolution

Wolfwalkers est un conte folklorique irlandais magnifiquement animé, créé par les artistes derrière Le secret de Kells et Chant de la mer. C’est l’histoire d’une petite Anglaise nommée Robyn Goodfellowe, qui voyage avec son père, un chasseur, en Irlande. Sa tâche est d’aider à anéantir les loups, que le Seigneur Protecteur de leurs décrets de village doit être détruit, de peur qu’ils ne menacent davantage les villageois.

Mais un jour, Robyn se lie d’amitié avec une autre fille, Mebh, qui vit dans les bois et se transforme en loup la nuit. Mebh est un wolfwalker. Et grâce à l’amitié des filles, la vision du monde de Robyn – et son rôle dans celui-ci – change radicalement, car sa connexion avec Mebh fournit la secousse qui remet en question le règne destructeur du Seigneur Protecteur. C’est une belle et riche histoire dont toute la famille peut discuter.

Comment le regarder: Wolfwalkers est en streaming sur Apple TV +.

Wonder Woman 1984: Une suite bourrée de ses coutures cinématographiques

Gal Gadot revêt une fois de plus la cuirasse, le diadème et le lasso doré de Wonder Woman pour affronter non pas un mais deux méchants, trouver une romance avec l’amour de sa vie (Steve Trevor de Chris Pine) et méditer sur les maux de l’humanité dans une suite très ambitieuse . Le film a fait des vagues en devenant le premier de Warner Bros. ‘ liste de blockbusters pour aller directement à HBO Max à leur date de sortie en salle – une stratégie que le studio continuera jusqu’en 2021 – donc l’héroïne a beaucoup de poids sur ses épaules.

Et il y a assez de choses dans WW1984 pour trois films de Wonder Woman, ce qui joue en faveur et au détriment du film. Il y a plus que quelques moments de spectacle à couper le souffle, des séquences comiques exceptionnelles gracieuseté de Barbara Minerva de Kristen Wiig, et malheureusement trop de moments qui semblent remplis. C’est une suite de choix pour Wonder Woman, mais elle fonctionne presque mieux comme une comédie romantique que comme un blockbuster de super-héros.

Comment le regarder: Wonder Woman 1984 commence la diffusion sur HBO Max le 25 décembre.