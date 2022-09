NEW DELHI (AP) – Neuf personnes sont mortes et 27 autres ont été blessées mercredi après la chute d’un minibus dans une gorge profonde du Cachemire sous contrôle indien, ont annoncé des responsables.

Plus de 36 passagers se trouvaient à bord du bus lorsque l’accident s’est produit près de Sawjian, un village du district de Jammu’s Poonch, ont indiqué les autorités au Press Trust of India.

Les efforts de sauvetage de l’armée, de la police et des villageois locaux sont en cours, ont-ils ajouté.

Le lieutenant-gouverneur Manoj Sinha a annoncé dans un tweet une indemnisation de 500 000 roupies (environ 6 300 dollars) aux familles des victimes.

La présidente indienne Draupadi Murmu a également exprimé ses condoléances sur Twitter. “Mes pensées et mes prières accompagnent les familles endeuillées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, un bus transportant des soldats paramilitaires dans la région du Cachemire qui a dérapé d’une route montagneuse et roulé dans une rivière a tué six personnes et en a blessé des dizaines.

Des centaines de milliers de personnes sont tuées ou blessées chaque année sur les routes indiennes. La plupart des accidents sont imputés à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants.

The Associated Press