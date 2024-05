9 morts et 54 blessés alors que le vent provoque l’effondrement de la scène lors d’un rassemblement électoral au Mexique

CNN

Neuf personnes ont été tuées et un candidat à la présidentielle a été brièvement transporté à l’hôpital après l’effondrement d’une scène sous des vents violents lors d’un rassemblement électoral au Mexique mercredi.

Le candidat Jorge Álvarez Máynez a déclaré qu’il n’avait pas été blessé lors de l’incident, survenu lors de sa campagne électorale à San Pedro Garza García, dans le nord-est du pays.

Le gouverneur de l’État mexicain de Nuevo Leon a déclaré qu’au moins 54 personnes avaient été blessées et que des opérations de secours étaient en cours pour sauver certaines des personnes coincées sous la scène effondrée.

Parmi les morts se trouve un mineur, a déclaré le gouverneur Samuel García dans un message sur X, ajoutant que certains des blessés sont stables tandis que d’autres subissent une intervention chirurgicale.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré le moment où une forte rafale a provoqué l’effondrement de la scène. On peut voir Álvarez Máynez et son équipe courir pour se mettre à l’abri alors que la structure, qui comprenait un grand écran vidéo, tombe sur la scène et sur une partie de la zone du public.

Le service météorologique mexicain avait prévu des vents puissants sur toute la région, avertissant de rafales pouvant atteindre 70 kilomètres par heure (43 milles par heure) à partir de mercredi après-midi.

Álvarez Máynez a déclaré plus tard qu’il suspendait toutes les activités de campagne après l’effondrement, mais qu’il resterait dans l’État pour surveiller la situation et les victimes.

« Il faut être solidaire, il n’y a rien qui puisse réparer un accident, un dommage de cette nature, et [people] ne seront pas seuls face à cette tragédie et aux conséquences que cette tragédie aura dans leur vie », a déclaré Álvarez Máynez.

Alberto López/AP Les forces de sécurité se tiennent autour d’une scène qui s’est effondrée à cause d’une rafale de vent lors d’un événement auquel assistait le candidat à la présidentielle Jorge Álvarez Máynez à San Pedro Garza García, le 22 mai 2024.

S’adressant aux journalistes, Álvarez Máynez a déclaré que les équipes de la Défense Civile avaient vérifié la « structure du décor » avant l’événement, mais que la violence des rafales de vent avait surpris les organisateurs.

« Les conditions météorologiques étaient très atypiques : la pluie n’a pas duré même cinq minutes… ce n’était même pas un orage, ce qui s’est passé était vraiment atypique », a-t-il déclaré.

Le candidat à la présidentielle a déclaré qu’une enquête sur l’incident aurait lieu.

Le gouverneur García a exhorté les habitants de la région à rester à l’intérieur, mettant en garde contre des vents plus forts, des orages et de la pluie.

Le Mexique en tête vers sa plus grande élection dans l’histoire le 2 juin, marqué par attiser la violence politique et des assassinats.

Jusqu’à présent cette année, au moins 28 candidats ont été attaquésavec 16 tués, selon les données jusqu’au 1er avril du groupe de recherche Data Cívica, un chiffre qui devrait dépasser même les cycles électoraux les plus sanglants du passé mexicain.

