9 mois plus tard, les organisateurs du convoi expriment peu de sympathie pour les habitants du centre-ville

Le centre-ville d’Ottawa à la fin de janvier et une grande partie de février 2022 était soit un festival de câlins pacifique si beau à voir qu’il provoque encore des larmes, soit un chaudron dangereux de haine et d’agression qui a fait de la vie un enfer pour les quelque 18 000 personnes qui appellent la ville centre de la maison. C’était vraiment une question de point de vue.

Ces jours-ci, ce grand fossé n’est jamais plus apparent que devant Bibliothèque et Archives Canada sur la rue Wellington, où une femme se tient sur le trottoir et insulte les chefs de convoi par leur nom alors qu’ils sortent de la porte d’entrée de l’immeuble pour se tenir en groupes serrés. , parler et fumer.

Elle les traite de “terroristes”. Ils se disent “combattants de la liberté” et ils l’ignorent pour la plupart.

C’est le cadre de la Commission d’urgence sur l’ordre public, qui vient de terminer sa troisième semaine complète de témoignages, et où le gouffre de mémoire et d’expérience entre ceux qui sont venus à Ottawa pour protester et ceux qui vivent ici, est parfois apparu tout aussi large.

Peu d’accusations criminelles

Au début de la procédure, Zexi Li, la fonctionnaire fédérale qui est venue incarner la peur et la frustration ressenties par de nombreux habitants du centre-ville lorsqu’elle a accepté de prêter son nom à l’injonction réussie interdisant de klaxonner au nord du Queensway, a comparé la scène à l’extérieur son immeuble à la série de films d’horreur dystopiques La purge.

Brendan Miller, un avocat des organisateurs du convoi, a constamment contesté ce casting d’événements, insistant sur une définition juridique étroite de termes tels que “agression” et “violence”. Le fait que des inconnus vous crient dessus dans la rue pour enlever votre masque peut ou non appartenir à l’une de ces catégories, selon votre point de vue.

Un leader de la manifestation a déclaré à l’enquête publique que le mouvement était axé sur “la paix, l’amour, l’unité et la liberté”. Certains résidents du centre-ville qui l’ont vécu ont un point de vue différent. (Evan Mitsui/CBC)

Miller a interrogé plusieurs témoins sur le nombre d’accusations criminelles portées au cours des trois semaines et plus que les manifestants étaient en ville. Il semble conduire au point que, parce qu’il y avait relativement peu d’accusations, les choses n’auraient pas pu être si mauvaises.

Mais la commission a également entendu des hauts responsables de la police qui ont témoigné que la situation au centre-ville était parfois si instable qu’ils ne risqueraient pas la sécurité de leurs agents en les envoyant dans la foule pour réprimer les activités dangereuses ou illégales. Cela n’a fait qu’ajouter à la peur et à l’abandon que ressentaient de nombreux habitants, selon des témoignages antérieurs.

Quel klaxon ?

Sans surprise, ce n’est pas du tout ainsi que les organisateurs du convoi, qui ont témoigné cette semaine, s’en souvenaient.

Selon Benjamin Dichter, le camionneur ontarien et producteur de podcasts qui dirigeait les communications du groupe, les principes centraux du mouvement étaient « la paix, l’amour, l’unité et la liberté ». Il a comparé l’ambiance du centre-ville d’Ottawa aux concerts de Grateful Dead auxquels il a assisté. Un autre témoin l’a comparé à Woodstock au Canada.

Dichter, qui a passé une grande partie de son temps à Ottawa dans des chambres d’hôtel en raison d’une cheville cassée, a décrit le centre-ville d’Ottawa comme “étrangement silencieux” lors d’une des nuits où il s’est aventuré.

“Si je reste au centre-ville d’Ottawa en plein cœur de tout cela et que je n’entends pas de klaxon, je ne sais pas d’où vient le klaxon”, a-t-il témoigné jeudi lors du contre-interrogatoire de Christine Johnson, co- avocat d’une coalition de résidents et d’entreprises d’Ottawa.

“Mais vous savez que de nombreux résidents s’inquiétaient d’entendre des klaxons fréquents et forts et qu’ils étaient dérangés par ces klaxons?” a demandé Johnson.

“Je ne veux pas projeter des motifs sur les gens. Je dirais simplement que je ne suis pas d’accord, et peut-être qu’il y a d’autres motifs à cela. Je ne sais pas”, a répondu Dichter.

Johnson a ensuite rappelé à Dichter que le titre de son prochain livre sur la manifestation est Klaxonner pour la liberté.

Privation de sommeil

À certains moments, il semblait que les dirigeants des manifestations n’étaient pas au courant, indifférents ou peu disposés à reconnaître que les résidents du centre-ville d’Ottawa avaient également souffert des restrictions liées à la pandémie.

Présenté avec une vidéo dans laquelle il semble se moquer des résidents qui n’avaient pas dormi depuis des jours à cause des klaxons, l’éminent participant de la manifestation Pat King a doublé.

« Nous étions enfermés depuis deux ans et les gens se plaignent d’avoir entendu des klaxons pendant 10 jours. Se souviennent-ils de ce que nous avons traversé ces deux dernières années ? Qu’est-ce qu’un peu de klaxons pendant 10 jours ? il a témoigné mercredi.

Lich dit qu’elle n’a pas remarqué les klaxons de la chambre d’hôtel Tamara Lich, l’une des organisatrices du “Freedom Convoy” autoproclamé, a été interrogée sur la perturbation des klaxons lors de la manifestation des camions.

Interrogé plus tôt dans la journée s’il était au courant des menaces proférées contre les résidents et les fonctionnaires, ainsi que des hurlements incessants des camions à haut décibel et même des klaxons des trains, l’avocat Keith Wilson, qui représentait les organisateurs du convoi, dont Tamara Lich et Chris Barber lors de la manifestation , a répondu qu’il était “au courant des allégations”.

“Je suis également conscient de ce que j’ai vécu, à savoir que des Canadiens, en particulier des immigrants de toutes origines ethniques, se sont réunis de manière très pacifique et respectueuse avec une profonde inquiétude quant à ce que le gouvernement fédéral et les gouvernements faisaient à leurs droits et libertés”, il ajouta.

« Qu’est-ce qu’un petit bout de cornes pendant dix jours ? — Pat King sur le convoi de protestation Dans son témoignage devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, King a comparé les deux années de fermetures à dix jours de manifestants faisant retentir des klaxons de camions à Ottawa pour affirmer que les fermetures étaient plus dures pour les Canadiens.

“Des familles déchirées”

Lich, dont le témoignage très attendu s’est terminé vendredi matin, a déclaré à la commission qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’enfreindre la loi ou de faire du mal aux résidents d’Ottawa. Sa seule motivation, a-t-elle témoigné, était la souffrance désespérée des Canadiens ordinaires sous les mandats déraisonnables du gouvernement fédéral en matière de COVID.

“Je voyais des familles déchirées. Les suicides dans ma ville natale étaient si nombreux qu’ils ont cessé de les signaler. Des personnes âgées mouraient seules dans des établissements de soins de longue durée et disaient au revoir sur les iPads”, a déclaré Lich à la commission en larmes.

À Ottawa, des gens de tous les horizons ont partagé des histoires similaires, a-t-elle témoigné plus tard.

“J’ai rencontré des centaines et des centaines de résidents d’Ottawa quand j’étais ici, me remerciant, nous remerciant, disant que nous leur avions donné de l’espoir.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait également été témoin d’actes de violence ou de harcèlement envers des résidents d’Ottawa, Lich a répondu non.

L’avocat de la Commission, John Mather, a insisté. “Quand vous entendez les citoyens d’Ottawa — pas tous, j’apprécie cela — mais quand vous entendez certains citoyens d’Ottawa dire:” Je me suis senti harcelé, je me suis senti intimidé, je ne me sentais pas en sécurité “, les croyez-vous?”

“Je crois que c’est ce qu’ils ont ressenti,” répondit Lich. “Évidemment, la dernière chose que nous voulions faire en venant ici était de faire ressentir cela aux citoyens d’Ottawa.”