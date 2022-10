9 mois après le début de la guerre, l’Ukraine affirme avoir réussi à abattre des drones

KYIV, Ukraine (AP) – Les autorités ukrainiennes ont tenté lundi d’apaiser les craintes du public concernant l’utilisation par la Russie de drones de construction iranienne sur son voisin en affirmant avoir réussi à abattre le petit avion, tandis que les discussions sur une attaque à la “bombe sale” en ont ajouté une autre. dimension inquiétante du conflit qui entre dans son neuvième mois.

Les Ukrainiens se préparent à moins d’électricité cet hiver à la suite d’un barrage russe soutenu sur les infrastructures à travers leur pays ces dernières semaines. Pendant ce temps, les citoyens de la ville méridionale de Mykolaïv ont fait la queue pour obtenir de l’eau et des fournitures essentielles alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leur avance sur la ville voisine de Kherson, occupée par la Russie.

Les forces ukrainiennes ont abattu plus des deux tiers des quelque 330 drones Shahed que la Russie a tirés samedi, a déclaré le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov, dans une interview publiée lundi. Budanov a déclaré que l’armée russe avait commandé environ 1 700 unités de différents types de drones, et qu’un deuxième lot d’environ 300 Shaheds est actuellement en cours de déploiement.

“La terreur avec l’utilisation des ‘Shaheds’ peut en fait durer longtemps”, a-t-il déclaré dans le journal Ukrainska Pravda, ajoutant : “La défense aérienne fait essentiellement face, 70% sont abattus.”

La Russie et l’Iran nient que des drones de fabrication iranienne aient été utilisés pendant la guerre.

Budanov a également minimisé les spéculations selon lesquelles les forces russes préparent une sortie immédiate de Kherson, même si une évacuation de civils et d’autres personnes, y compris du personnel bancaire et des enseignants, est en cours. Budanov a déclaré que les déclarations à cet effet du nouveau commandant russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, visaient à “préparer le terrain” au cas où un retrait complet aurait lieu, ce que le responsable ukrainien a prédit d’ici la fin de l’année.

“Mais en même temps, je ne peux pas vous dire qu’en ce moment ils fuient Kherson”, a déclaré Budanov.

Pendant ce temps, les autorités russes ont retiré de Kherson les monuments des chefs militaires russes du XVIIIe siècle Alexandre Souvorov et Fiodor Ouchakov, affirmant que l’action visait à les sauver du bombardement ukrainien de la ville.

Samedi, les autorités installées par la Russie ont dit à tous les habitants de Kherson de partir “immédiatement” avant une avancée attendue des troupes ukrainiennes menant une contre-offensive pour reprendre la ville – une route clé vers la Crimée occupée par la Russie – qui est aux mains de la Russie depuis le premiers jours de la guerre.

Les frappes d’artillerie incessantes de l’Ukraine sur Kherson ont coupé les principaux points de passage sur le fleuve Dniepr, qui coupe le sud de l’Ukraine, laissant les troupes russes sur la rive ouest à court de ravitaillement et vulnérables à l’encerclement. La région est l’une des quatre que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées le mois dernier et soumises à la loi martiale russe la semaine dernière.

Le ministère britannique de la Défense, dans une mise à jour des renseignements publiée sur Twitter, a déclaré que la Russie utiliserait un nombre élevé de drones Shahed pour pénétrer « des défenses aériennes ukrainiennes de plus en plus efficaces », en partie pour remplacer les armes de précision à longue portée de fabrication russe. qui se font de plus en plus rares. »

Cette évaluation est venue s’ajouter à un avertissement sévère du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, aux principaux homologues occidentaux et turcs au cours du week-end, selon lequel les forces ukrainiennes préparaient une “provocation” impliquant un engin radioactif – une soi-disant “bombe sale”.

La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis – qui ont reçu des appels de Choïgou à ce sujet, ainsi que la Turquie – ont rejeté cette affirmation. Le ministère turc de la Défense a déclaré dimanche que le ministre de la Défense, Hulusi Akar, avait discuté des relations bilatérales et des questions de sécurité avec Choïgou, notamment “la nécessité d’être prudent face aux provocations qui pourraient aggraver la situation sécuritaire dans la région”.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que Choïgou avait évoqué la possibilité de “possibles provocations ukrainiennes impliquant une ‘bombe sale'”, qui est un engin qui utilise des explosifs pour disperser les déchets radioactifs. De telles armes n’ont pas la destruction dévastatrice d’une explosion nucléaire, mais pourraient exposer de vastes zones à une contamination radioactive.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, en visite lundi dans une unité d’élite allemande dans le sud-ouest de l’Allemagne, a qualifié de “scandaleux” l’affirmation selon laquelle l’Ukraine pourrait utiliser une bombe sale, affirmant qu’il n’y avait “aucune indication” de cela.

Lundi, Moscou a fermement soutenu l’affirmation de Choïgou. Lors d’un appel avec des journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que l’avertissement de Choïgou reflétait une menace réelle.

“Leur méfiance à l’égard des informations fournies par la partie russe ne signifie pas que la menace d’utiliser une bombe aussi sale n’existe pas”, a déclaré Peskov. Faisant allusion aux pays occidentaux, Peskov a ajouté : “c’est à eux de lui faire confiance ou non”.

Dans une allocution télévisée dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre que Moscou préparait elle-même le terrain pour déployer un dispositif radioactif sur le sol ukrainien.

“Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine est censée préparer quelque chose, cela ne signifie qu’une chose : que la Russie a déjà tout préparé”, a déclaré Zelenskyy.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a accusé la Russie de “chantage nucléaire” sur Twitter et a insisté : “La pensée d’une ‘bombe sale’ nous répugne.”

La ville de Mykolaïv, au nord-ouest de Kherson, subit des bombardements presque chaque nuit et les habitants font la queue pendant la journée pour de la nourriture et de l’eau.

« L’Ukraine fait ce qu’il faut. Les Russes nous ont attaqués, et ils doivent être battus pour cela », a déclaré Mykolaiv Kovalenko, 76 ans. « Bien sûr, ma vie a changé. Je vis avec une pression constante. Je crois que même ma façon de parler a changé.

Zelenskyy a déclaré dimanche que les équipes de réparation travaillaient pour rétablir l’approvisionnement en électricité coupé par les frappes de missiles russes à grande échelle un jour plus tôt, mais a reconnu qu’il faudrait plus de temps pour fournir du chauffage. Il a appelé les autorités locales à s’assurer que les Ukrainiens tiennent compte de l’appel à économiser l’énergie. “Ce n’est certainement pas le moment d’avoir des vitrines et des enseignes lumineuses”, a-t-il déclaré.

Kyiv et sept autres régions ont prévu des coupures de courant lundi alors que les autorités s’efforçaient de réparer les dommages causés aux installations énergétiques.

Son bureau a déclaré lundi qu’au moins six civils avaient été tués et cinq autres blessés par les bombardements russes de plusieurs régions ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, dont Mykolaïv – où des installations énergétiques étaient visées – et la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk sous les attaques les plus intenses.

Andrew Meldrum, Associated Press