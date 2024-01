9 meilleures collations du régime méditerranéen pour perdre du poids

Shutterstock

Si vous avez toujours été curieux de connaître diète méditerranéenne, c’est le moment idéal pour commencer à l’intégrer à votre style de vie. Surtout si vous essayez de perdre du poids, le MedDiet s’appuie sur des preuves scientifiques qui prouvent qu’il peut vous aider dans vos efforts de perte de poids. En suivant ce délicieux régime alimentaire, vous pouvez également réduire votre risque de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, certains cancers et le diabète de type 2. C’est pourquoi nous avons parlé avec Amy Shapiro, MS, RD, CDN—la fondatrice et directrice de Real Nutrition, un cabinet privé basé à New York qui se consacre à guider les clients de manière saine et réussie vers leur nutrition, leur poids et leur bien-être général optimaux, qui partage avec nous neuf de ses collations diététiques méditerranéennes les mieux recommandées pour perte de poids.

Le MedDiet vous oblige à manger beaucoup de fruits et légumes frais, ainsi que des œufs, des noix, des légumineuses, de l’huile d’olive, des grains entiers, du poisson, de la volaille et certains produits laitiers. Il existe également certains aliments que vous devriez éviter, notamment les aliments riches en sucre, en huiles transformées, en sodium, en graisses saturées et en viande rouge.

“Ce régime est utile pour perdre du poids car il est riche en plantes”, explique Shapiro. “Manger plus de plantes Il a été démontré que cela aide à perdre du poids. Les plantes sont riches en fibres et faibles en calories et en graisses, donc plus vous mangez, plus vous restez rassasié avec moins de calories. Ce régime élimine également les aliments transformés, encourage les protéines maigres provenant des fruits de mer et favorise les graisses saines pour le cœur. Ces aliments aident à vous rassasier plus longtemps, aident à gérer le taux de sucre dans le sang, ce qui évite les envies d’aliments transformés et de sucres, et diminuent l’inflammation.

Passons maintenant au meilleur régime méditerranéen collations pour perdre du poids.

1. Tranches de pomme avec yaourt grec et graines de chanvre

Cette délicieuse friandise contient beaucoup de fibres, de protéines, d’antioxydants et de graisses saines pour le cœur, nous dit Shapiro. Vous n’êtes pas obligé de vous séparer complètement des produits laitiers lorsque vous suivez le MedDiet. En fait, vous pourrez déguster des produits tels que du fromage non transformé et du yaourt grec.

Les diététistes raffolent du yaourt grec comme collation saine ou comme option de petit-déjeuner pour perdre du poids, et pour cause. Un contenant de yaourt grec nature sans gras (156 g) ne contient que 92 calories et fournit un énorme 16 grammes de protéines pour vous rassasier plus longtemps. Il offre également des vitamines et des minéraux essentiels, dont 173 mg de calcium et 220 mg de potassium.

2. Pain grillé au blé entier + avocat + tomates tranchées + filet d’huile d’olive

Badigeonner des toasts de blé entier d’avocat frais et les garnir de tranches de tomates et d’un filet d’huile d’olive est une collation incroyablement savoureuse et adaptée à la perte de poids. “[It’s] riche en fibres, pauvre en sucre, [and] riche en graisses saines pour le cœur qui diminuent l’inflammation et favorisent la satiété”, nous dit Shapiro.

Une tasse d’avocat tranché offre presque 10 grammes de fibres et trois grammes de protéines, qui favorisent tous deux la satiété. De plus, une tranche de pain complet fournit environ quatre grammes de protéines et deux grammes de fibres.

3. Dattes farcies aux amandes

Garder des dattes Medjool biologiques à portée de main, comme les Joolies, lorsque vous avez envie d’une collation sucrée mais saine est toujours une bonne idée. Assurez-vous de les conserver dans un récipient en verre avec un couvercle hermétique afin qu’ils soient facilement accessibles.

Vous avez probablement déjà ajouté des dattes à des smoothies aux fruits frais, mais que diriez-vous de les farcir d’amandes ? Shapiro dit que cette collation est « sucrée mais non transformée [and] riche en nutriments, en graisses saines pour le cœur et en fibres. » Une datte Medjool dénoyautée fournit presque deux grammes de fibres et un gramme de protéines.

4. Un quart de tasse de houmous + légumes coupés

Quelque chose d’aussi simple que du houmous fait maison avec des légumes coupés comme des carottes, des poivrons et du céleri peut satisfaire vos envies de manière saine. Shapiro affirme que cette option de collation est une excellente source de protéines végétales qui fournit des graisses saines pour le cœur, des antioxydants et beaucoup de fibres. Seulement deux cuillères à soupe de houmous deux grammes de fibres et trois grammes de protéines.

4. Pain grillé au blé entier + saumon fumé + fromage à la crème

En plus des toasts à l’avocat, une autre option de toasts au blé entier qui soutiendra vos efforts de perte de poids est le fromage à la crème faible en gras ou sans gras et le saumon fumé. “Les acides gras oméga-3, les protéines et les fibres maintiendront l’équilibre de la glycémie et réduiront l’inflammation”, nous dit Shapiro.

5. Cinquante pistaches

Qui peut résister à une poignée de pistaches ? Ces noix salées et croquantes sont parfaites lorsque vous avez envie de quelque chose de salé, surtout lorsque vous avez besoin d’une collation sur le pouce. “[Pistachios are a] protéine complète d’origine végétale, également riche en fibres, présentée en portions importantes et satisfaisantes, [and is] riche en graisses saines et en antioxydants”, explique Shapiro.

6. Une tasse de soupe aux lentilles garnie d’un demi-avocat

Comme indiqué précédemment, les lentilles sont un aliment de base du régime méditerranéen. Et il est indéniable qu’une tasse de soupe aux lentilles fera l’affaire lors d’une froide journée d’automne ou d’hiver.

“Les lentilles sont une excellente source de protéines végétales, plus faciles à digérer que les autres légumineuses et riches en fibres et en antioxydants”, explique Shapiro. “Garni d’avocat qui contient des graisses saines, vous vous sentirez rassasié pendant des heures.”

7. Baies fraîches et yaourt

À la fois sucrées et acidulées, les baies fraîches accompagnées de yaourt constituent une collation faible en sucre qui éliminera les envies malsaines. “Les baies sont faibles en sucre, riches en fibres et constituent une excellente source d’antioxydants qui favorisent la longévité”, souligne Shapiro. “Associez-le à du yaourt grec faible en sucre et riche en protéines.”

8. Chocolat noir + amandes + cerises séchées non sucrées

Vous serez peut-être surpris de voir du chocolat sur cette liste. Cependant, selon recherche, le chocolat noir peut vous aider à réduire votre poids et votre IMC. C’est ce qui en fait une collation à la fois saine et satisfaisante. Associez votre chocolat noir à des cerises et des amandes séchées non sucrées, et vous avez un gardien !

“Doux, riche en antioxydants, pauvre en sucre ajouté, [and] riche en graisses saines et en protéines, c’est une friandise sucrée que les gens de tous âges apprécieront”, explique Shapiro.

9. Pop-corn

Si vous imaginez du pop-corn de film noyé dans du beurre chaud et du sel, détrompez-vous. Préparez le vôtre à la maison pour une gâterie saine. “Un favori parmi mes clients, le pop-corn est une collation à volume élevé, riche en fibres, croquante et satisfaisante”, révèle Shapiro. “[You can] éclatez-vous vous-même pour une santé maximale dans un popper à air, mais il existe également de nombreuses marques saines disponibles dans de l’huile d’avocat ! »

