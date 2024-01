9 leçons des attaques iraniennes et houthistes contre des navires en mer Rouge

Les attaques contre des navires marchands et des navires de guerre dans la mer Rouge et dans les eaux environnantes se poursuivent. La plupart des attaques ont été menées par le mouvement Houthi au Yémen, mais certaines peuvent être attribuées directement à l’Iran. Et il ne fait aucun doute raisonnable que l’Iran aide les Houthis. Jusqu’à présent, aucun navire n’a été coulé, même si plusieurs ont été touchés et l’impact sur le transport maritime mondial a été considérable. Il est trop tôt pour tirer des leçons concluantes, mais quelques observations peuvent être faites.

1. Missiles balistiques antinavires modulaires

L’Iran a développé une version anti-navire de son Fatah-110 missile balistique il y a plus de 10 ans. Cela impliquait l’installation d’un chercheur électro-optique/infrarouge. Les missiles sont plus petits, plus lents et à plus courte portée que leurs équivalents chinois, mais restent puissants.

Au cours des deux dernières années, on a assisté à une profusion de ces conceptions, semblant toutes exploiter le même chercheur. Le plus grand et probablement le plus sophistiqué est le Raad-500 tapez ce que les Houthis appellent Tankiltandis que le Bahr al-Ahmar est à peine plus large que le chercheur. La portée et l’ogive varient mais elles représentent toutes une menace réelle. Les plus petits seront probablement moins chers et plus faciles à cacher, mais auront toujours une portée adéquate pour les engagements en mer Rouge.

2. Missiles de croisière simplifiés à faible coût

L’Iran a réussi à renverser le missile de croisière à lancement aérien russe Kh-55 (AS-15 KENT). Suite à cela, une version simplifiée et réduite a été construite, qui pourrait utiliser un turboréacteur commercial similaire à ceux des modèles réduits d’avions. Ce modèle a été fourni aux Houthis et pourrait également figurer désormais dans les stocks iraniens. Essentiellement, cela donne aux Houthis une capacité d’attaque terrestre à longue portée à très faible coût, mais avec une ogive plus petite. Et comme on pouvait s’y attendre dans l’arsenal des Houthis, il existe une version anti-navire. Cette approche est différente de celle des pays occidentaux qui ont tendance à acheter très peu de missiles de croisière, mais coûteux.

3. Utilisation de drones contre des navires

Le drone d’attaque unidirectionnel Shahed (OWA-UAV) a montré son utilité en Ukraine. Individuellement, ils sont relativement faciles à abattre, mais ils sont trop dangereux pour être ignorés et étirent donc les défenses. En général, ils ont été perçus comme étant utiles uniquement contre des objectifs fixes. Mais l’Iran a démontré qu’il pouvait aussi frapper des navires à des distances incroyables. Au moins deux navires ont été touchés, dont un à portée extrême.

Leur utilité contre les navires de guerre sera probablement très limitée, mais contre les navires marchands non armés, ils constituent une réelle préoccupation. Divers OWA-UAV sont utilisés par les Houthis contre les navires. Beaucoup manquent ou sont abattus, mais ils vont probablement s’améliorer.

4. Même les « navires sombres » peuvent être vus

Les navires qui ne transmettent pas leur position sur l’AIS (système d’identification automatisé) sont plus difficiles à localiser et à identifier. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui s’appuient sur des renseignements open source (OSINT). Mais l’efficacité de « faire sombre » contre un adversaire déterminé, qui a les yeux rivés sur l’eau et qui dispose de divers moyens sophistiqués, est limitée. Les navires ne peuvent pas facilement cacher leur présence sur les voies de navigation.

Cela implique également que si les Houthis frappaient un navire russe ou chinois en mer Rouge, ils avaient l’intention de le faire.

5. Les navires marchands ont une grande capacité de survie et les missiles coulent rarement les navires

Les navires marchands modernes sont construits dans un souci de capacité de survie. Peut-être pas contre ces menaces, mais certainement d’une manière qui les rend difficiles à couler. Et leur disposition, avec la superstructure bien en arrière de leur centre de masse (là où les missiles visent généralement), signifie que la plupart des coups ont lieu là où se trouve la cargaison. Il existe toujours un risque important s’ils sont touchés par des missiles, mais dans la pratique, peu ou pas d’entre eux seront coulés.

Les navires de guerre sont cependant plus petits et comportent des pièces plus critiques à proximité. En échange, ils devraient disposer de meilleures défenses et d’un meilleur contrôle des dégâts si le pire devait survenir.

6. L’importance de la défense aérienne pour les navires de guerre

Les navires de guerre sont menacés par attaques multi-vecteurs soutenues avec des drones, des missiles rasants et des ASBM. De nombreux navires de guerre, peut-être la plupart, sont trop peu défendus pour opérer dans cet environnement de menace.

Aujourd’hui encore, peu de navires de guerre disposent de défenses contre les ASBM. Pour de nombreuses marines, la mise en œuvre de cette capacité progresse bien plus lentement que la menace ne prolifère.

Les navires de guerre doivent également intercepter les missiles visant d’autres navires. Cela étend les enveloppes de fiançailles et les magazines.

7. La dissuasion est d’une utilité limitée contre un antagoniste qui a peu à perdre

Lorsque les attaques ont commencé, des appels ont été lancés aux pays occidentaux pour qu’ils entreprennent une action militaire contre les Houthis. De nombreux observateurs attendaient les Tomahawks à l’aube et ont été frustrés lorsque les frappes ont pris fin. des mois pour se concrétiser. Mais de nombreux observateurs doutent que les grèves puissent faire une grande différence. Et comme nous l’avons vu, les attaques continuent.

Les dernières frappes, qui ciblent les missiles avant qu’ils puissent être lancés, sont probablement plus utiles. Mais on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils rattrapent chaque lancement, et les Houthis peuvent modifier leurs méthodes pour réduire les risques. Par exemple, lancer des ASBM depuis l’intérieur des terres.

8. Ne sous-estimez pas la technologie iranienne

L’Iran est capable d’innover et de développer des armes efficaces et intelligentes, notamment dans le domaine asymétrique. Crédit là où le crédit est dû. Derrière le battage médiatique et les affirmations grandioses se cachent de sérieuses menaces.

Pour l’instant, aucun navire n’a été coulé. C’est peut-être parce qu’ils essaient de ne pas le faire. Il existe au moins des indications sur des armes et des tactiques conçues pour réduire le risque de couler le navire ciblé. Cela suggère que leurs objectifs sont atteints simplement en présentant une menace crédible.

Il semble cependant probable qu’ils tentent de couler des navires de guerre. Et la technologie iranienne est, en principe, capable d’y parvenir.

9. Il est difficile de prédire l’avenir

Rares sont ceux qui auraient imaginé que le mouvement Houthi en mer Rouge serait le premier à utiliser les ASBM.

Il existe encore plusieurs capacités dont l’Iran est censé disposer, mais qui n’ont pas été utilisées. Et l’Iran et les Houthis peuvent devenir plus efficaces dans ces frappes s’ils en tirent des leçons. Et tout indique qu’ils le feront. Ce conflit semble loin d’être terminé et la prochaine surprise pourrait survenir dès demain.