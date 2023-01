9 janvier 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Marilyn est un croisé des Grandes Pyrénées d’un an. Elle a été retrouvée errante par un agent local de contrôle des animaux. Elle est timide et peut être timide avec les hommes. Elle a besoin d’un foyer avec des enfants plus âgés seulement. Une fois montrée de l’amour, elle se réchauffe et montre sa douce personnalité. Elle s’entend bien avec les autres chiens, elle est active et joueuse. Pour rencontrer Marilyn, envoyez un e-mail à Dogadoption@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Stevie est une tabby de 5 ans qui a été sauvée d’un contrôle animalier dans le sud de l’Illinois où elle risquait d’être euthanasiée. Elle est extravertie, amicale et douce. Elle accueille immédiatement les visiteurs et apprécie les animaux de compagnie et l’attention. Elle sera une merveilleuse chatte de compagnie. Pour rencontrer Stevie, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Tora est une husky douce de 7 ans, qui ne craint pas la compagnie d’autres chiens mais préfère les amis qui respectent son espace et ne lui sautent pas dessus. C’est une fille plus âgée, donc un compagnon qui correspond à sa personnalité zen serait le mieux. Elle aime le temps glacial et aime les longues promenades, surtout le matin. Pour rencontrer Tora, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Kailee est un poil court domestique d’un an qui est maintenant au contrôle des animaux depuis plus de 101 jours. Kailee a toujours été extravertie et affectueuse. Elle accepte les chats mais cherche une maison sans chien. Pour rencontrer Kailee, appelez Joliet Township Animal Control au 815-725-0333. (Photo gracieuseté de Joliet Township Animal Control)

Lola est une adorable et douce chienne mixte labrador/terrier. Elle vivait auparavant dans une famille avec des enfants et elle appréciait leur compagnie. Elle est super en laisse et est très affectueuse. Elle est un peu nerveuse au début mais se réchauffe rapidement avec tous ceux qu’elle rencontre. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Fara est venue du contrôle animalier local pour un nouveau départ. Elle et sa sœur sont timides, mais ont tellement de potentiel pour devenir de brillants petits chatons extravertis. Ils auront besoin d’un foyer patient sans enfants pour les aider à s’adapter et à s’épanouir. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.