9 Indiens de la génération Z sur 10 déçus après le rejet de leur emploi dans la pandémie de Covid-19

La plupart des demandeurs d’emploi de la génération Z (neuf sur 10) en Inde sont démotivés après que sept sur 10 des personnes interrogées n’ont pas obtenu de réponse positive de la part des employeurs après avoir attendu de longues périodes lors de la deuxième vague de Covid, a révélé jeudi un rapport LinkedIn.

Une proportion similaire (70 pour cent) a déclaré que leurs candidatures avaient été annulées ou retardées indéfiniment et qu’en raison de ces revers, 90 pour cent des candidats à un emploi de la génération Z sont découragés.

Les résultats de l’enquête LinkedIn, intitulée « Career Aspirations Gen Z India », réalisée avec le cabinet de recherche allemand GfK, ont révélé que 72% des étudiants et 65% de la génération Z ont été professionnellement touchés lors de la deuxième vague de Covid-19 dans le pays. .

« Les employeurs doivent considérer cela comme un appel de détresse pour réinventer de toute urgence la manière dont ils embauchent et développent des talents afin d’éviter que les jeunes professionnels ne soient laissés pour compte », a déclaré Ashutosh Gupta, directeur national pour l’Inde, LinkedIn.

« Les compétences sont la devise de la transformation de la main-d’œuvre et la seule solution viable pour faire face à l’évolution du dilemme de la main-d’œuvre », a déclaré Gupta dans un communiqué.

L’enquête s’est concentrée sur les informations de 1 000 étudiants et professionnels de la génération Z dans le groupe d’âge de 18 à 24 ans au mois de juin.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient être le plus grand obstacle pour avancer dans la pandémie, les Indiens de la génération Z ont cité «moins d’opportunités», suivis d’un «recrutement plus lent» et d’une «concurrence plus élevée» comme les trois principales raisons affectant leur recherche d’emploi.

D’autres obstacles à la recherche d’opportunités d’emploi incluent le manque de conseils pour les compétences et les responsabilités familiales accrues en raison de Covid-19.

Près de 72% des étudiants ont déclaré que les opportunités de stage avaient également considérablement diminué au cours de la deuxième vague de la pandémie.

Parmi ceux qui sont actuellement employés, 32% des Indiens de la génération Z ont subi une baisse de salaire tandis que 25% ont perdu une offre d’emploi parce que l’entreprise a annulé le poste en raison de la pandémie.

En fait, l’enquête a montré que 40% des personnes ayant des aspirations académiques plus élevées ont reporté ou annulé leurs plans en raison de problèmes de sécurité, de contraintes financières et de restrictions de voyage.

« Telle est la perturbation qu’un Indien de la génération Z sur cinq pivote désormais vers un programme d’apprentissage différent de celui initialement prévu », indique le rapport.

Environ 46 % des Indiens de la génération Z recherchent désormais des mentors capables de les guider vers les bonnes voies de compétences et ils se concentrent davantage sur l’amélioration de leurs compétences pour améliorer leur confiance en eux, élargir leurs opportunités de carrière et accélérer leur croissance et leur productivité. , note le rapport.

