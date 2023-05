9 Hot Docs fascinants que vous pouvez diffuser depuis chez vous

Pour son 30e anniversaire cette année, le festival Hot Docs présente des premières de tout, de Stephen Curry et Michael J. Fox rétrospectives à l’inspiration satanique-panique Satan te veut et exposé politique L’Ascension de Wagner – le tout dans des cinémas à Toronto.

Mais pour ceux qui ne vivent pas dans la ville, il y a toujours un éventail d’options passionnantes parmi lesquelles choisir grâce au programme Hot Docs at Home du festival. Vous pouvez diffuser un sous-ensemble spécifique de leurs offres officielles de n’importe où au Canada (et même réduire les coûts avec un forfait de streaming de six billets) – bien que les billets virtuels de 15 $ à 20 $ puissent rendre un peu difficile l’engagement sans savoir ce que vous obtenez.

Pour vous aider, CBC News a compilé une liste de neuf documentaires à ne pas manquer que vous pouvez regarder n’importe où dans le pays du 5 au 9 mai – qui, pendant au moins un instant, devraient vous laisser la mâchoire sur le sol.

20 jours à Marioupol

Un immeuble d’appartements explose après le tir d’un char de l’armée russe à Marioupol, en Ukraine, le 11 mars 2022. Le moment est capturé dans 20 jours à Marioupol, qui dépeint sans broncher les horreurs sur le terrain en Ukraine. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Diffusion en continu pour 16,81 $

« Nous avons envoyé toutes les photos et vidéos. Note aux rédacteurs : contenu graphique. C’est douloureux, c’est douloureux à regarder. Mais ça doit être douloureux à regarder. »

Cette citation de 20 jours à Marioupol est peut-être la meilleure description du documentaire poignant et captivant qui vous mettra au défi de garder les yeux sur l’écran. En même temps, c’est un reportage d’une importance vitale avec un message suffisamment fort pour qu’on se demande déjà s’il remportera un trophée aux Oscars de l’année prochaine.

Le documentaire suit et a été réalisé par la seule équipe internationale de reportage restée dans la ville assiégée de Marioupol au début de l’invasion russe. Évitez-le si vous avez de jeunes enfants qui cherchent à participer ou si vous préférez éviter les scènes de violence graphique. Mais si tu peux le supporter, 20 jours à Marioupol peut être l’une des meilleures choses que vous regardez toute l’année.

Le documentaire sur les gladiateurs américains

Diffusion en continu pour 16,81 $

À certains égards, l’émission télévisée des années 90 Gladiateurs américains peut sembler un sujet étrange pour un documentaire percutant – et un sujet étrange pour être considéré comme l’un des meilleurs films du festival de cette année. Mais dans un partenariat Vice avec ESPN, les co-réalisateurs Ben Berman et Kirk Johnson ont accompli l’impossible. Le en deux parties 30 pour 30 minisérie Le documentaire sur les gladiateurs américains tourne un Tiger King-conte de style de tromperie, de doubles jeux et de chagrin d’amour autour des athlètes au programme et des esprits derrière celui-ci.

Comme chaque épisode dure une heure et demie, il y a pas mal de contenu à parcourir et une énorme distribution de personnages allant des gladiateurs eux-mêmes au créateur plus grand que nature John Ferraro. Mais cela vaut plus que l’investissement et, étonnamment, cela pourrait finir par être l’un des matchs les plus proches du thème de la connexion humaine de cette année.

Quelqu’un vit ici

Diffusion en continu pour 16,81 $

À partir de 2020, Khaleel Seivwright a construit plus de 100 abris en bois pour aider les sans-abri à survivre à l’hiver torontois. Peu de temps après, la ville l’a fermé. Quelqu’un vit ici est un projet documentaire qui a commencé quelque part au milieu et documente la lutte entre Seivwright et le gouvernement, ainsi que la crise du logement au sens large et ceux qui luttent pour y survivre.

Alors que l’histoire de David contre Goliath est captivante en soi, Seivwright est une joie charismatique à regarder, et l’histoire délicate et profondément émouvante est captivante du début à la fin.

Le plus long au revoir

Diffusion en continu pour 16,81 $

Comment les humains peuvent-ils espérer se rendre sur Mars s’ils ne peuvent pas maintenir une connexion humaine ?

C’est la question au centre de Le plus long au revoirun Toute lumière, partout-documentaire réminiscent qui examine toutes les intersections de la technologie et de l’humanité qui seront nécessaires pour amener les astronautes à la fin d’un éventuel voyage de trois ans vers Mars. Le documentaire présente les luttes que les astronautes doivent survivre dans un isolement extrême – ainsi que la motivation pour cacher leurs luttes psychologiques aux médecins qui les étudient s’ils espèrent un jour se rendre à une expédition de suivi. C’est un aperçu d’un monde que peu de gens ont vu auparavant, et un aperçu d’un problème à venir.

Souterrain

Diffusion en continu pour 16,81 $

La spéléologie est peut-être l’un des passe-temps les plus déroutants; même pour les amateurs de sensations fortes, qui décideraient volontiers de descendre dans un espace claustrophobe à des centaines de mètres sous terre, alors que la meilleure issue possible est une impasse ?

Souterrain répond à cette question en documentant deux groupes, tous deux en Colombie-Britannique – l’un cherchant à trouver le système de grottes le plus long au Canada, l’autre explorant ce qui pourrait être le plus profond. Comme toute personne familière avec des incidents tragiques de spéléologie comme le sauvetage de la grotte de Tham Luang ou la catastrophe de Nutty Putty peut vous le dire, il y a un danger important impliqué dans les deux expéditions couvertes ici. Mais Souterrain brille dans les examens de ses personnages – qui équilibrent une compulsion inexplicable pour l’exploration, avec les responsabilités qu’ils ont envers leurs familles et le monde au-dessus du sol.

Prier pour Armageddon

Diffusion en continu pour 19,47 $

Prier pour Armageddon est un examen incroyablement intéressant et incroyablement surprenant de l’influence des fondamentalistes chrétiens sur la politique des États-Unis – en particulier en ce qui concerne les relations du pays avec Israël.

Allant du journaliste d’investigation de The Intercept Lee Fang à un gang de motards évangéliques voyous en passant par des politiciens des deux pays, Prier pour Armageddon a une portée un peu sinueuse. Mais sa principale réalisation est la franchise éventuelle de son message et le sentiment effrayant que son public aura probablement.

Cynara

Diffusion en continu pour 16,81 $

Décrit par son réalisateur comme un documentaire destiné à faire le procès de la justice canadienne, Cynara est un En série-esque regarder un meurtre en question. Après qu’une mère a appelé le 911 pour un cambriolage, la police et les pompiers arrivent pour la trouver insensible et sa fille morte. Une arrestation et une condamnation plus tard, il y a plus de questions que de réponses.

La réalisatrice Sherien Barsoum fait un travail astucieux en tenant en main les récits contradictoires tout au long du documentaire. Bien que le lieu d’atterrissage éventuel soit beaucoup moins convaincant que Cynara se sent comme il veut être, les questions qu’il soulève sont suffisamment convaincantes.

Nous sommes des gardiens

We Are Guardians regarde la destruction de la forêt amazonienne à travers les yeux des dirigeants autochtones qui travaillent pour la protéger. (Hautement inflammable)

Diffusion en continu pour 19,47 $

« Il y a vingt ans, ce garçon aurait été coupé avec sa propre tronçonneuse, et ce serait tout. C’était beaucoup plus facile de résoudre les problèmes. »

C’est le sentiment de Nous sommes des gardiens, un propriétaire terrien faisant ce qu’il peut pour repousser les bûcherons illégaux dans les forêts du Brésil. Se concentrant sur les gardiens autochtones autoproclamés de la forêt, le documentaire est à la fois plein d’espoir et déchirant, car des plans montrant le travail accompli pour protéger l’Amazonie sont entrecoupés de tout ce qui est fait pour le détruire. Les visuels époustouflants abondent ici, tout comme les portraits délicats des personnages Nous sommes des gardiens suit.

Je suis juste là pour l’émeute

Robert Gorcak prend une photo des messages projetés du groupe Facebook « Vancouver Riot : Post Your Photos » qu’il a créé. Les retombées des émeutes de Vancouver, ainsi que des entrevues avec les émeutiers eux-mêmes, jouent un rôle important dans le film. (ESPN)

Diffusion en continu pour 16,81 $

Un autre 30 pour 30 documentaire en première mondiale à Hot Docs, Je suis juste là pour l’émeute n’est peut-être pas aussi convaincant que Les gladiateurs américains Documentaire à première vue — en tant que Canadiens, nous avons tous vu des images de l’émeute de la coupe Stanley de 2011. Mais là où ce documentaire réussit, c’est dans son inclusion de participants réels à l’émeute elle-même – de nombreux émeutiers donnent leurs témoignages ici, dans un traité étrangement sympathique contre la honte sur Internet.

Les résultats sont confus – les créateurs sont même allés jusqu’à interviewer Donc, vous avez été publiquement honteux l’auteur Jon Ronson dans leur angle de justification – mais avoir un aperçu des retombées vaut le prix d’admission.